Proyecto de ley en el Senado provincial Policía: proponen que se vuelva a crear una Escuela de Oficiales en Santa Fe La idea es volver al esquema anterior a la reforma de 2006 para la formación de los agentes de la fuerza. La iniciativa de Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) procura el objetivo de la profesionalización, con cuatro años de estudios más otro de especialización.

Cuando el Senado recupere la facultad de tratar sus propios proyectos de ley, a partir del 1ro de mayo, entre los temas a tratar tendrá una iniciativa que busca recrear la Escuela de Oficiales de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

La iniciativa es del senador por 9 de Julio, Joaquín Gramajo (PJ-Nes) y parte de admitir que no han sido buenos los efectos de su cierre, en 2006, en medio de otras reformas que sobre esa fuerza impuso el segundo gobierno de Jorge Obeid (1947-2014).

Para el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y titular de la bicameral Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa se debe volver a contar con esa instancia de formación para profesionalizar a los cuadros de conducción de la policía.

Gramajo lo expresó a sus pares primero (que han apoyado con sus firmas el proyecto) y al ministro de Seguridad, Jorge Lagna luego, en medio de una reunión del funcionario con los integrantes del bloque Juan Domingo Perón que preside el senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo).

El legislador comentó desde su banca que el ministro está de acuerdo con la idea de darle vida a esa institución, para la que se proponen cinco años de estudios: cuatro en común y un quinto de especialización. Para este último se piensan es terminalidades como narcodelitos, defraudaciones y delitos complejos, entre otras.

El senador dijo que entiende que todo proyecto es perfectible y que la iniciativa busca que se sumen más opiniones de expertos en seguridad y oficiales superiores destacados en la formación de policías para que puedan hacer sus aportes.

Uno de los puntos que cambiaría respecto de la institución que existió hasta 2006 es que serían dos las sedes de la escuela: una en la ciudad de Santa Fe y otra en Rosario. (Antes, existía solo una, en el sur).

Adelantó que habrá contenidos sobre derecho procesal, penal, constitucional, administrativo y público provincial, así como respecto del respeto a los derechos humanos. Más una preparación en plano de las destrezas para manejar armas, la defensa personal y las artes marciales. "Una aptitud física e intelectual", resumió.

El texto ingresado cuenta con 43 artículos divididos en 5 capítulos. La institución a crear dependería del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

No es la primera vez que Gramajo advierte públicamente que en su opinión ha sido un error cerrar la Escuela de Oficiales. Lo mismo sostuvo en declaraciones a El Litoral en 2016 cuando al asumir su gobierno Miguel Lifschitz (1955-2021) proponía que la Legislatura opinara sobre las designaciones en la conducción de la Policía, una de sus promesas de campaña que no prosperó porque la Constitución no lo ha previsto, entre otras razones.

Encuentro

La reunión del ministro de Seguridad Jorge Lagna con los seis senadores del bloque del Nes repasó varias acciones de esa cartera. Se habló de proyectos de ley del Ejecutivo que aún no han trascendido, de la compra de más 400 móviles para la Policía, y de los programas provinciales que permitirán a las municipalidades y las comunas la compra de cámaras para mejorar la videovigilancia, así como respecto de la situación edilicia de las comisarías en distintas localidades del interior de la provincia.

Pedido para aliviar al transporte escolar

Un proyecto de ley de un senador del bloque del oficialismo que pide al gobierno provincial una medida inmediata para aliviar los alicaídos bolsillos de los empresarios del transporte escolar, a los que -durante el aislamiento en la pandemia- se les impidió trabajar.

El representante por Rosario, Miguel Rabbia (PJ-Lealtad) pidió que el Poder Ejecutivo habilite en sesiones extraodinarias su propuesta para que por única vez se exima del pago de la primera cuota de la patente sobre vehículos afectados a la actividad de servicios de transporte escolar.

El proyecto de ley contempla también que se condone completos los períodos fiscales 2020 y 2021, cuando las decisiones sanitarias necesarias obligaron a mantener las escuelas cerradas.

Desde su banca, el senador indicó que son apenas algo más de 430 los contribuyentes en esa situación, por lo que está claro que un perdón fiscal no causaría un perjuicio de alguna relevancia al Estado provincial.. En rigor, en general son familias que viven de esa tarea, que usualmente emplea al volante a los propietarios de esos vehículos.

En los considerandos, Rabbia advierte que "buscamos poner en un pie de igualdad al sector de los transportistas escolares con los restantes rubros afectados por la pandemia, al efecto de promover su rápida recuperación. Máxime, por la importancia del beneficio social que reporta la actividad que desarrollan, al contribuir con el traslado escolar de numerosos niños y niñas".