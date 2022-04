"Comunidades": qué es y para qué sirve la nueva función de WhatsApp

WhatsApp lanzó este jueves “Comunidades”, una nueva función que permitirá reunir a distintos grupos bajo una misma estructura (por ejemplo: todas las actividades de un club), y además anunció la incorporación de reacciones con emojis para no sobrecargar los chats grupales con nuevos mensajes.

Las nuevas funciones se desplegarán a lo largo de las próximas semanas, e incluirán novedades en los grupos como el envío de archivos de 2GB y las llamadas de voz hasta con 32 personas, describió la compañía propiedad de Meta en un comunicado.

📣 We're excited to announce a new feature rolling out later this year called Communities!



With Communities, you'll be able to bring related groups together in a way that helps you organize meaningful connections easily and privately. pic.twitter.com/PyhXJmSr4T