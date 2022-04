Victoria de Cosmos ante San Cristóbal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por la fecha número 8 del Torneo Apertura “Trabajadores de la Salud” en el Predio de Cosmos ubicado en el límite entre Recreo y Monte Vera, “El Tricolor” goleó 4 a 1 al equipo dirigido por Hugo Lafuente y Jorge Morzan.

El equipo conducido por Leandro Birollo en el comienzo no la tendría nada fácil, ya que al minuto 6 del partido Amir Navarro se iría mano a mano contra el arquero y con una muy buena definición picándosela a Darío Pintos, ponía en ventaja a la visita.

Cosmos rápidamente tomaría el dominio del juego y al minuto 15 Lucas Ríos pondría la igualdad en el marcador, luego de series de revotes en el área el jugador del “Tricolor” quedaría solo para empujarla.

El local sería superior ante un San Cristóbal con graves desatenciones defensivas y Tomas Reynoso al minuto 26 aprovecharía de cabeza poner el 2 a 1 e irse al descansó en ventaja.

Ya en el complemento, los dirigidos por Leandro Birollo sufrirían la expulsión de Lucas Ríos por una discusión verbal con el árbitro, de todas formas, con un jugador menos Cosmos al minuto 26 aumentaría el marcador a través de su goleador Tomas Reynoso.

Con el resultado a favor y con el dominio controlaría el encuentro, San Cristóbal no pudo generar peligro y mucho menos cuando Tomas Medrano con una dura entrada a Ignacio Insaurralde, vería la tarjera roja.

Ya sobre el final, Franco Narváez anotaría el 4 a 1 definitivo y sumar una nueva victoria para prenderse como unos de los principales perseguidores al liderato de Colon.

La síntesis

Cosmos (4): Darío Pintos; Luis Ibáñez, Ignacio Insaurralde, Federico Hernández, Joaquín Rodríguez; Tomas Ponce, Tomas Reynoso, Lucas Ríos, Rolando Fleitas; Lautaro Obregón y Ricardo Acosta. DT: Leandro Birollo.

San Cristóbal (1): Lisandro Aragni; Alexis Peña, Luis Klenzi, Eric Wenk, Marcos Sterli; Agusto Coll, Axel Rubio, Fernando Fanjul; Amir Navarro, Leandro Safon y Lucas Solver. DT: Hugo Lafuente – Jorge Morzan.

Goles: en el primer tiempo, 6min. Amir Navarro (SC), 15 min. Lucas Ríos (C) y 26 min. Tomas Reynoso (C). En el segundo tiempo, 35 min. Tomas Reynoso (C) y 44 min. Franco Narváez (C)

Cambios: Lucas Capocetti por Federico Hernández, Franco Narváez por Ricardo Acosta, Jorge Batistella por Rolando Fleitas y Marcos Capocetti por Lautaro Obregón (C). Alan Werik por Marcos Sterli, Tomas Medrano por Fernando Fanjul, Mauricio Dalla por Lucas Solver, Ramon Barraza por Axel Rubio y Ariel Salina por Gustavo Coll (SC).

Incidencias: en el segundo tiempo, 19 min. Lucas Ríos expulsado (C), 23 min. Tomas Medrano expulsado (SC) y 40 min. Ramon Barraza (SC).

Árbitro: Facundo Benelli

Cancha: Predio de Cosmos

Reserva: 4 a 1 Cosmos

Cobertura: Ángel Spatula.