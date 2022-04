Se retiró Guillermo Ortelli, séptuple campeón del Turismo Carretera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los 48 años, el piloto nacido en Salto terminó en el decimocuarto lugar en su última carrera. La victoria fue para Agustín Canapino.

Guillermo Ortelli vivió este domingo un día especial al retirarse como piloto en la competencia del Turismo Carretera que se llevó a cabo en el autódromo pampeano de Toay, en el marco de la cuarta fecha del certamen automovilístico.

Al culminar la carrera en la cual terminó en el decimocuarto lugar, Ortelli manifestó: "Qué decir con lo que viví este fin de semana, con lo que la gente me hizo sentir, tener cerca a mi familia, a la gente de Salto y a mi equipo".

"Hice una carrera linda, de esas que me gustan a mí, en la que siempre fui presionando, insistiendo y que la gane el equipo es una alegría", expresó, a la vez que dijo que sintió felicidad de que el vencedor sea Agustín Canapino de cuyo padre tiene "los mejores recuerdos".

Además Ortelli, identificado con Chevrolet, valoró que todo el público presente en el circuito pampeano lo despida: "Todas las hinchadas me saludaron y me aplaudieron y eso es hermoso".

En la previa a la competencia, señaló: "Gracias a todo el TC por todo lo que me ha hecho vivir, me ha dado y no encuentro el término para definir tanto. Es increíble lo que viví en estos casi 30 años como piloto".

Ortelli vivió un fin de semana de emociones en La Pampa, ya que desde que arribó a la provincia fue recibido por cientos de fanáticos que le hicieron sentir el cariño al igual que sus compañeros de equipo y pilotos de otras escuderías.

Antes de subirse por última vez a un auto en una carrera del Turismo Carretera, el séptuple campeón recorrió la pista en una camioneta, acompañado por cuatro de los siete autos con los que se coronó y los fanáticos de Chevrolet le hicieron una pasarela en la pista, mientras que los simpatizantes de Ford se fundieron en aplausos, dejando las diferencias de lado.

El piloto oriundo de Salto, dijo en diálogo con Campeones: "Es un cariño y un afecto impresionantes de los hinchas. Intento buscar un término que abarque más porque gracias me queda chico. Es difícil lo que me pasa por la cabeza, lo que generé por manejar un auto".

"Seguramente (esto) es uno de los premios más grandes que me voy a llevar de mi carrera. Mi despedida había sido en San Juan, mi última carrera, Hoy es más un homenaje al público y quiero vivirlo de otra manera, disfrutarlo y dedicarle tiempo a la gente", resaltó sobre esta carrera especial que cierra tres décadas en TC y 408 competencias.

Asimismo añadió: "Lo disfruto, es lo que quise, estoy cada vez más tranquilo con la decisión que tomé. Le agradezco a todos los que nos acompañan hoy. Las cosas lindas es que siempre hubo respeto hacia mí".

Los número de Guillermo Ortelli como piloto en el TC:

Carreras corridas: 408.

Triunfos: 32.

Podios: 98.

Triunfos en series: 92.

Pole Positions: 32.

Records de vuelta: 71.

Última victoria: 2/10/2016 en Concepción del Uruguay.

Títulos: 7 (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) .