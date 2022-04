Vera: reclaman justicia por la muerte dudosa de un joven

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Familiares volvieron a manifestarse el domingo. Rafael Gerez fue hallado sin vida el 19 de marzo en el patio de una pensión. Fiscalía espera por una prueba clave.

Por Gustavo Capeletti

Familiares, amigos y allegados de Rafael Gerez se movilizaron por tercera vez este domingo en reclamo de justicia por la muerte de este joven de 30 años ocurrida el 19 de marzo pasado en extrañas circunstancias. En horas de la tarde de aquel día fue encontrado sin vida por una estudiante en el patio de una residencia estudiantil de la ciudad de Vera, tras haber caído desde un techo vecino, con una rigidez de muerte de 12 horas, lo que hace suponer que expiró entre las 5 y las 7 de mañana.





A las 16 se concentraron en la esquina de Corrientes y Rivadavia para pedir "justicia por Rafa y por todos", en alusión también a otros casos supuestamente no resueltos por la justicia verense, y exigieron que "se aceleren los procesos para que se haga justicia urgente. El dolor no toma licencia: que el Estado se haga responsable". En el mismo tono demandante, en la convocatoria a la movilización habían resaltado que "un mes después todavía no hay ningún responsable".





Durante la convocatoria por las redes en los días previos para que la comunidad los acompañe, habían consignado: "Necesitamos que se actúe y se acelere el caso, para que dejemos de pagar tan caro el precio de la inoperancia, (ya sea del sistema judicial o de sus funcionarios, o de las dos cosas). Nos duele cada día sin justicia, y el dolor no toma licencia… que sea ya. Rafa ya no está, ni en esa casa, ni en esa terraza, ni en esa pensión, y no va a volver, necesitamos justicia para poder decirle adiós".





El reclamo en el espacio público había sido suspendido el pasado 10 de abril por las malas condiciones climáticas imperantes; en tanto, el domingo se pudo realizar con normalidad.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Vera como "muerte de dudosa".Foto: Agencia Reconquista

Accidente u homicidio





El caso es investigado por la Unidad Fiscal Vera como "muerte de dudosa". Rafa, como le decían sus allegados, fue hallado sin vida en el patio de una residencia estudiantil de Vera. Todo indica que cayó del techo de una vivienda colindante y la pesquisa judicial apunta a dilucidar si se desplomó solo o y si fue empujado por una tercera persona.





En ocasión de la segunda movilización que tuvo lugar el 28 de marzo frente a Fiscalía, el fiscal Leandro Benegas, que tiene bajo su órbita la investigación judicial, dijo a El Litoral que "se investiga como accidente y también como supuesto homicidio", para dar a entender que todas las hipótesis siguen abiertas por el deceso del muchacho de 30 años.





En esa línea, relató, dentro de lo que le permite el protocolo investigativo, que viajó a Santa Fe para entrevistarse con la joven que estuvo en la madrugada junto a la víctima, en una casa ubicada en un terreno pegado a la residencia estudiantil donde apareció sin vida, situada en la zona céntrica.





El Dr. Benegas aseguró que los dichos de esta persona no tuvieron fisuras, que en todo momento dejó en claro que estuvo esa noche en la vivienda, que "fumaron porros, que se les terminó y fueron a buscar más, que luego Rafa se acostó en la parte de arriba de la morada y que ella se quedó abajo" con el dueño de casa, un sujeto de apellido Y.





Pero en ningún momento habló de riñas, peleas, ni nada que le parezca, señaló el fiscal. "Yo si hubiera pasado algo lo diría, no tengo intención de proteger a nadie y menos a alguien que conocí esa noche, y más siendo que a Rafa lo conocía desde hace un tiempo y me caía bien", expresó, palabras más, palabras menos al investigador, que aseguró a este medio que "todo esto está en la causa porque así lo declaró esta persona".





En esa línea, dijo que lo propio argumentó Y., presente en la noche fatal, que coincidió con lo vertido por la joven mujer. Y agregó que esta persona expuso que cuando lo fue a buscar a Rafa al primer piso del departamento "ya no estaba más, se había ido".





Sangre en el techo





Pero, el hallazgo de sangre en el techo - desde donde cayó (o lo empujaron) Rafael Gerez - mediante la prueba de luminol realizada por la policía de investigaciones arrojó un elemento clave para la resolución del caso.





Esas muestras fueron enviadas a analizar al laboratorio forense de la provincia y los resultados demorarán hasta 40 días. Un tiempo considerable si se tiene en cuenta el clamor de la familia por esclarecer qué fue lo que pasó. Si se comprueba que las muestras de sangre son de Rafael Gerez podrían ordenarse detenciones, dijo el fiscal Benegas. De lo contrario, pasaría a archivo.





También se enviaron para ser peritados los teléfonos celulares de los dos testigos y del fallecido. La demora en conocer los archivos de estos dispositivos móviles también excede el mes de plazo.





Rafael Gerez, además de politraumatismo de cráneo y golpe en el pulmón, presentaba una lesión en el empeine de uno de sus pies, se presume por haberse tropezado con una claraboya instalada en el techo desde donde se precipitó al suelo.