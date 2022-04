Colón pisa el Ducó: nada de "Globo de Ensayo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Huracán es el rival sabalero en el Palacio y este mismo viernes recibirá en el Cementerio de Elefantes al puntero Estudiantes de La Plata. Quedan cuatro partidos y hoy queda afuera por 3 puntos. Necesita sumar de a tres lo más rápido posible.

El combo de resultados negativos propios (hace seis que no gana) y la seguidilla positiva de resultados ajenos (es impresionante la sumatoria de Estudiantes, Tigre y Aldosivi de Mar del Plata), lo dejan a Colón muy condicionado en su zona de la Copa de la Liga para soñar con los cruces. Como se sabe, clasifican los cuatro primeros y Colón se está quedando afuera por tres unidades: el último que está clasificando es el irregular Boca de Sebastián Battaglia que tiene sólo un gol más de diferencia que los sabaleros. Por eso, de cara a lo que se viene, no le queda otra a Colón que empezar a ganar. La primera parada, este martes a las 19 en el Palacio Tomás A. Ducó. La segunda, este mismo viernes en Santa Fe contra Estudiantes de La Plata.

Además de estos dos partidos, Colón deberá visitar al Arsenal de Leonardo Carol Madelón en el Viaducto de Sarandí y recibir en la última a Vélez Sarsfield en el Cementerio de los Elefantes. Claro que, ya no dependiendo de los resultados propios, deberá empezar a sumar de a tres lo más rápido posible. Con el plus, no menor, de tener que jugar la Copa Libertadores de América (el 28 de abril tendrá que pisar el Defensores del Chaco contra Olimpia). Son 12 puntos por disputar y 3 unidades que descontar para intentar meterse en el Top 4 para los cruces. Una vez allí, son tres partidos para volver a soñar con otra estrella. Claro que, antes, hay que clasificar. Y para clasificar, empezar a ganar.

En medio del hermetismo, la seguilla de partidos y la falta de resultados (seis sin ganar en la Copa de la Liga), son más dudas que certezas en el Mundo Colón a la hora de intentar suponer o adivinar un posible once titular de cara a Huracán , este martes a las 19 en el Ducó.

Eric Meza terminó muy cansado y pidió el cambio ante Independiente, pero integra la lista de concentrados en capital federal para la visita a Parque Patricios. Foto: Luis Cetraro

Resulta complicado entender, a priori, la política deportiva. Porque Colón, por ejemplo, desde Rosario Central a La Olla decidió rotar (suplentes en Arroyito y titulares en Paraguay), pero desde Cerro Porteño a Independiente repitió a los mismos jugadores, notándose claramente el cansancio, la falta de piernas y algunos cambios "pedidos" por profesionales que habitualmente "juegan todo".

Ahora, en la previa al viaje contra Huracán de Parque Patricios este martes, el mismo entrenador sabalero avisó: "Lo vamos a analizar en estas horas, pero seguramente van a viajar los mismos que concentraron ante Independiente", prácticamente dando a entender que no habrá rotación, ni recuperación ni descanso y que volverían a jugar los mismos. Luego de este martes, Colón recibirá el mismo viernes a Estudiantes de La Plata en el Cementerio de los Elefantes a las 20.30, en otro partido de alto riesgo: es el actual puntero de la zona 2.

Sin dudas que el combo de Colón, en esta locura que es jugar la Copa de la Liga y el torneo local, es letal: bajos rendimientos de jugadores consagrados, cero incidencia de los llamados refuerzos y poca rebeldía de los chicos que entran "de a minutos nada más". Es realmente sorpresivo lo que se dio con los jugadores que llegaron para "re-forzar" la idea futbolística del campeón argentino: en el caso del arquero Matías Ibáñez, el polifuncional Juan Sánchez Miño y el volante central "Kily" Vega, los tres lesionados; en cuanto a Novillo, Sandoval y "Wanchope" Ábila, casi sin poder sumar minutos de manera importante ninguno de los tres. De esta legión de jugadores nuevos, apenas el uruguayo Andrew Teuten juntó algunos minutos en campo para su ficha personal y tampoco descolló con la camiseta de Colón.

El presidente Vignatti está internado. El sábado, le entregó el presente (una camiseta encuadrada) a Eduardo Domínguez, el técnico que logró el título de campeón. Foto: Luis Cetraro

Solamente Luis Miguel Rodríguez, el consagrado "Pulga", es el que marca la diferencia de la calidad con algo distinto en este llamado nuevo Colón de Julio César Falcioni. El otro dato positivo (poroto a favor del entrenador) pasa por los goles de Lucas Beltrán, un jugador que empieza a "sonar" con chances de volver al Mundo River.

Pero lo que más sorprende, siendo que el DT actual es quien patentó la frase "poner el micro adelante del arco", pasa por la cantidad de goles que recibió Colón: 12 en 14 partidos del torneo doméstico y 4 en dos juegos del torneo continental (Copa Libertadores). Sin dudas, alto y preocupante el goleo que Colón recibe.

"Para ser un equipo más equilibrado tenemos que dar más seguridad. No diría que tenemos demasiados desacoples, pero sí es cierto que nos llegan poco y nos convierten mucho, y éso es lo que hay que mejorar", fue la declaración de principio del mismo Julio César Falcioni. Ahora bien, la pregunta es una sola: ¿cómo se soluciona?. A priori, el entrenador insiste con la misma idea táctica (los cinco del fondo, tres del medio y dos arriba) y los mismos nombres.

Lo que no cambia, más allá de los once que mande Falcioni a pisar el Ducó y el dibujo táctico que use, es el diagnóstico de este momento de Colón en la Copa de la Liga: tiene que empezar a ganar, no le queda otra. El primer escalón que hay que subir se llama Huracán en Parque Patricios; el segundo será el complicado Estudiantes de La Plata en casa. Lo que queda claro, de paso y antes de Huracán, es que ya no hay más margen para "Globo de Ensayo" en Colón. Quedan 12 puntos y hay que descontarle 3 a Boca.

Reserva

La reserva de Colón venció por 3 a 1 a la de Huracán en el partido disputado este lunes por la mañana en La Quemita. La formación del equipo de Marini fue con Masuero; Cura, Picech, Fugas e Ibarra; Taborda, Martínez, Laborie y Gozálvez; Déboli y Brunet. En el banco estuvieron Enrico, Ojeda, Moreyra, Farías, Sciaqcua, Giandolfi, Curcio, Olmedo, Vázquez. Los goles fueron convertidos por Brunet, Curcio y Olmedo.