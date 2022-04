https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 19.04.2022

Concejo: no descartan convocar a expertos para revisar la norma de alcoholemia cero

Un edil opositor opinó que el debate podría reabrirse con la opinión de especialistas locales, pero "primero el municipio debe hacer controles: no los está haciendo". Para una edila oficialista y otro legislador del PJ, la norma vigente es clara y no amerita ser modificada. El "falso positivo" y el concepto de "alcohol cero al volante".

Por Luciano Andreychuk SEGUIR El Litoral publicó días atrás una nota que dio cuenta de una aparente "dicotomía técnico-legislativa" sobre la norma de alcoholemia cero, que rige en la ciudad de Santa Fe desde 2019. Es que según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), los alcoholímetros que se utilizan en el país tienen un error máximo de permitido de 0,041 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l sangre). Con todo, "no es aconsejable establecer como límite legal 0,00 g/l sangre", dice la entidad nacional. Y recomienda que la tolerancia sea de "0,05 g/l sangre", sostiene. En limpio: un test de alcoholemia no puede dar cero, justamente por el margen de error existente "dadas las características técnicas de los equipos en uso en el país". ¿Qué puede pasar con la ordenanza vigente en la ciudad -N° 12.643-, sancionada 1° de agosto de 2019, que estableció la tolerancia cero al volante en los tests? Según la norma, se entenderá que una persona se encuentra en estado de intoxicación alcohólica "cuando la medición alcoholimétrica detecte presencia de alcohol en sangre, cualquiera sea su concentración por litro". A esta normativa, que había sido impulsada por el ex concejal y actual funcionario provincial, Ignacio Martínez Kerz -con la coautoría de Lucas Maguid y Sebastián Pignata-, ¿habrá que revisarla y modificarla, a la luz de los hechos técnicos del INTI, o no será necesario? ¿Se tendrá que subir de ese cero "imposible de medir por los aparatos de medición alcoholimétrica" a un margen de error detectable, como 0,5 g/l sangre o más? Este parece ser el debate en ciernes en el Concejo local. "No hay controles" Este diario consultó a varios ediles de los tres bloques más importantes en el Legislativo santafesino. El primero en hablar fue Carlos Pereira (UCR-Juntos por el Cambio), quien quiso poner en contexto el tema: "No tendría ningún sentido reabrir este debate si primero no se empiezan a hacer controles de alcoholemia por parte del Municipio. No se están haciendo los test. Ni en Navidad ni en Año Nuevo hubo controles. Y sabemos que los alcoholímetros que tiene la Municipalidad no están funcionando en este momento", aseveró. Dicho esto y con los controles realizándose de hecho en la ciudad, "sería bueno sentarse a charlar con los ingenieros que saben del tema en cuestiones de márgenes de error técnico (de los alcoholímetros), como la gente de la UTN Santa Fe", para recién luego ahí dar el debate, dijo Pereira. Y pidió no olvidar el concepto teórico de la normativa vigente: "Cero alcohol antes de conducir un vehículo". El "falso positivo" La ordenanza tiene otro punto que se prestaría a una eventual revisión: el denominado "falso positivo". "De resultar positiva la medición alcoholimétrica, sin importar los valores que arroje, se considerará como alcoholemia peligrosa y se actuará conforme lo establece la normativa vigente para estos casos. Sin embargo, cuando la medición alcoholimétrica no supere las dos décimas de gramo por litro (0,2 g/l sangre), no se aplicarán sanciones administrativas", dice el texto normativo. En este caso el conductor no podrá continuar y, si correspondiera por no contar con acompañante en condiciones físicas y legales de tomar la conducción del vehículo, deberá afrontar los gastos de acarreo y depósito de éste (en el corralón municipal)", pero -como se dijo- no enfrentará sanciones. A partir de la detección de 0,3 gr./l. sangre, sí va a regir un "cuadro" de penalidades, de acuerdo a la graduación alcohólica en sangre de la persona que se sometió a un control. El concepto de "falso positivo" quizás se presta a confusión. Un ejemplo: si según la norma no importan los valores que arroje un test, y si a un conductor la prueba le da menos de ese 0,2 pero sí de 0,1 g/l sangre, valor que puede detectar un etilómetros, según el INTI: ¿queda sometido a alguna sanción? ¿Es éste 0,2 el "tope real" de la ordenanza? "Hablando con un técnico especialista en la materia, el valor ideal es 0,2 g/l sangre. Pero eso sería materia de un posterior debate, reitero: primero, que el municipio haga los controles -insistió Pereira-, porque estaríamos viendo el carro delante del caballo. Después, si es un problema utilizar el parámetro cero y hay que modificarlo, será materia de un debate posterior… Se pueden revisar las fórmula (y determinar una que admita el margen de error técnico de los aparatos), pero sin alejarse del concepto de alcohol cero al volante", subrayó. "Se hacen tests en la ciudad" Para Laura Mondino (FPCyS), la ordenanza vigente "es clara". "Hoy los inspectores miden como positivo de alcoholemia 0,29 g/l sangre, que es un parámetro detectable (por los aparatos). Por encima de ese valor, se aplican multas y otras sanciones. En la actualidad se aplica así la norma, con lo cual no sería necesario modificarla. No entra en conflicto con lo que dice el INTI, que es muy importante para tener un marco de referencia técnico ante futuras reglamentaciones", aseguró la socialista. El espíritu es claro: "Alcoholemia cero, alcohol cero al volante. Eso tienen que quedar bien claro para la gente", insistió Mondino. Y consultada por este diario sobre si en efecto desde el municipio no se están realizando controles alcoholimétricos (como aseguró Pereira), la edila dijo: "Sí, se están realizando, es lo que nos informan desde el Ejecutivo semanalmente. Si el concejal tiene dudas, puede presentar un pedido de informes...", deslizó con leve tono de chicana. "Si hay algo que rever, eso se hará" "En la ciudad de Santa Fe el margen es 0,2 g/l sangre, que es el conocido 'falso positivo', y no hay sanción administrativa (si podría retenérsele el vehículo) a quien se somete a una prueba alcoholimétrica", dice -en línea con el argumento de Mondino- Juan J. Saleme (PJ). "Tolerancia cero al volante es un concepto: el que toma no maneja, así de simple. No podemos corrernos de ese espíritu de la norma: es lo que se busca generar en la sociedad: más conciencia vial", subrayó. Pero aclaró: "Si hay que rever algo, se reverá; todo el arco político deberá alcanzar los consensos, si es que estamos ante una nueva situación legislativa que se nos presenta. Y sí, sería sería pertinente armar una mesa de trabajo con expertos de la UTN, por ejemplo, para despejar todas las dudas. Veremos si hay algo que adaptar a lo técnicamente posible", concluyó Saleme.

