Un ataque contra una escuela dejó al menos seis muertos en Afganistán

Al menos seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas este martes después del ataque con explosivos en centros educativos de la minoría chií hazara Dashte Barchi, en el oeste de Kabul, señalan informes preliminares de la Policía capitalina.

"No hay información exacta sobre el número de muertos y heridos, pero lamentablemente se confirmaron al menos seis muertos y más de 15 heridos", detalló por su parte a Efe el portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Nafi Takor, que advirtió que "el número de muertos podría aumentar".

Afghanistan's school system! After Terrorists attacked a school in Kabul reached us such pics ... What is wrong to get a good education? pic.twitter.com/dUU8UYgwp2

Khalil, un testigo del atentado en el colegio Abdul Rahim Shaheed de este barrio hazara, elevó el número de víctimas a al menos 8 muertos y más de 40 heridos, y dijo que las "dos explosiones" en el centro se produjeron por "control remoto".

Según explicó este testigo a Efe, una de las explosiones se produjo "en el interior del colegio y la otra en el exterior", en el camino de acceso de los estudiantes.

Today's explosion in western #Kabul and the martyrdom of my dear compatriots targeted Nazanin children and students: 50 days of war in #Ukraine The whole world is crying. 50 years of war in #Afghanistan, everyone is watching!



