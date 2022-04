https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El dúo integrado por Sofía Angeloni y Fabiana Paulón se hizo conocido en la región por sus versiones de clásicos del rock, versionados a su estilo; hoy reafirman su identidad a través de sus propias composiciones. En una distendida charla con El Litoral, las chicas contaron sobre el disfrute por su quehacer, y el permitir que el camino las sorprenda creando.

Fulanas La felicidad de estar en movimiento

Fulanas se presenta como “un dúo que interpreta versiones propias de clásicos retro acústicos nacionales e internacionales, principalmente de los años 80 y 90, también canciones de propia autoría. Cuentan con amplio repertorio, formato dúo y formato banda”. Ellas son Sofía Angeloni en piano y voz, y Fabiana Paulón en voz y guitarra. Vienen presentándose en los escenarios de Santa Fe y la región hace varios años, y se han ganado con justicia un lugar en la escena local, abriendo caminos para llegar más lejos en los entornos virtuales de la pandemia.

De todos estos temas conversó El Litoral con estas mujeres que disfrutan el poder construir día a día un camino en la música.

Formación ampliada: si bien nacieron como dúo, hoy pueden presentarse en festivales y eventos grandes en formato banda completa.Foto: Gentileza Ova Sosa / Lechuza Films

Emociones encendidas

-¿Cómo nació el dúo?

Sofi: -Nos conocemos desde hace muchísimos años, en el Instituto de Música; siempre tuvimos mucha afinidad con la música que nos gustaba: compartíamos mucho los gustos musicales. Y siempre dijimos que algún día íbamos a hacer música juntas. Hasta que ese día llegó en el 2015: empezamos haciendo repertorio las dos, acústico; por ahí invitábamos a algún amigo. Empezamos a presentarnos en público, gustaba mucho, nos salían actuaciones, nos invitaban en la radio o la tele. Siempre versiones propias de los temas, por ser acústico.

-Adaptado al formato dúo.

Fabi: -También con flauta traversa, por ejemplo. Había que hacerle un arreglo al tema para que vaya bien con esos timbres instrumentales, cuando invitábamos a otros amigos. Empezamos con el formato guitarra, piano y dos voces; pero queríamos darle un toque personal. No teníamos nombre todavía.

-¿En qué circuito tocaban?

Fabi: -Hacíamos Stanley, Uhlalá; íbamos a barcitos a tocar. Una vez fuimos a Tribus, pero al viejo.

Sofi: -Más culturales eran los ámbitos al principio, en el Mercado Progreso también. Y una vez nos invitaron a un programa de tele y cuando nos presentaron dijeron: “Suena muy aburrido Dúo Angeloni-Paulón, o Sofi-Fabi. ¿Por qué no tienen un nombre?”. “No sabemos”. Ahí en ATP se desató un concurso, que la gente proponga un nombre y que nosotras lo íbamos a aceptar.

Fabi: -Era la época de San Patricio, también habíamos tocado para esa noche. Uno de los nombres que tiró la gente fue Fulanas.

Sofi: -Había otro que nos había presentado como Las Monjas Fritas (risas).

Fabi: -Al final nosotras elegimos Fulanas, no es que salió por azar.

-Es un formato que laboralmente es rendidor, porque tienen un repertorio que se puede llevar a un montón de lugares.

Fabi: -Sí. A medida que pasó el tiempo fuimos adaptando otras canciones, sumando repertorio; tanto nacional como internacional: son todos temas de los 80, algún 70 y pico, 90, que nos gustan a nosotras.

Sofi: -Clásicos.

Fabi: -Temas muy escuchados. Con el dúo tenemos una dinámica: somos ágiles a la hora de tener que agarrar una canción y adaptarla; tenemos mucha afinidad, porque somos bastante simples. Si bien queremos buscar el es ese toque “fulanesco” (como le decimos nosotras) no nos lleva tanto tiempo Es como que nos ponemos de acuerdo rápido siempre. Bueno, a veces (risas).

Sofi: -Yo le sé leer la mente.

-¿Viene una y dice “por qué no hacemos tal”?

Fabi: -A mí por ahí me pasa que le digo “este tema hay que hacerlo”. “¿Y pero por qué?”. “Porque sí, vos haceme caso”. Es como una intuición.

Sofi: -Entre las dos vamos: “Me encanta este tema”: “Bueno vamos a hacerlo”. Y lo agregamos en el repertorio.

-Generalmente son canciones que atraviesan a muchas generaciones.

Fabi: -Siguen a través del paso del tiempo.

Sofi: -A pesar de que tuvieron el esplendor o el estreno en el 80 ó 90, 70 largos como dice Fabi, son vigentes: chicos de 20 años los cantan y los conocen, porque están en el cancionero popular.

Fabi: -Ni hablar de las personas de 30 y pico, 40, 50 años, que es mayormente el público que tenemos cuando tocamos; ya también nos conocen por hacer eso, porque fue la introducción al público santafesino. y de alrededores.

-A esos les activás la memoria emotiva.

Fabi: -Claro totalmente, porque decís: “No, escuchá este tema”; empezás a retroceder en el tiempo varias décadas (risas).

De a poco fueron mechando en su repertorio las composiciones propias, que ahora están comenzando a difundir.Foto: Gentileza de las artistas

Firma personal

-¿Cómo fue empezar a pensar que este dúo que funcionaba bien pegue el salto hacia interpretar temas propios? (Más allá de que no dejarán lo otro).

Sofi: -Que fluya: si en algún momento fluye dejar lo otro se deja. Siempre vamos tratando de fluir con las expectativas del show que estamos brindando: Sabemos medir lo que le gusta al público.

Fabi: -No hay ningún artista que no haya hecho un cover, o una canción de otra persona.

Sofi: -Para salir del garaje, de la casa.

Fabi: -Aunque tengas 20 temas propios siempre vas a hacer algún tema que te guste a vos; porque a mí me encantan todos estos temas.

-A lo que vamos es que es un salto pasar de un repertorio que sabés que funciona, que a un montón de gente le activa alguna cosa, a venir con “esta es mi propuesta, es lo que se me ocurrió a mí, lo que siento yo”.

Fabi: -Fue bastante sutil la introducción. En realidad empezamos con el formato dúo, pero también hubo ocasiones donde surgió el tema de agregar más músicos, “banda completa” como decimos: un bajo, una batería, por ahí alguna guitarra eléctrica, dependiendo de las canciones que hacíamos. Por ahí íbamos a festivales o fiestas más grandes, donde querían un poco más de ruido, entonces hacía falta. Utilizamos los dos formatos, dúo y banda.

Después de un tiempo de tocar varias veces en un montón de lugares también nos surgió esta necesidad de decir: “Che, ¿y por qué no empezamos a hacer algo propio?”; porque en realidad ambas tenemos cosas guardadas por ahí, pero faltaba dar ese saltito, animarse.

Sofi: - Tuvimos la necesidad de expresarnos con materia prima nuestra, y empezamos a trabajar de a poquito. El público nos conoce por los clásicos entonces la apuesta del día a día es ir incorporando de a poquito los temas nuestros. Y tenemos la satisfacción de que gustan.

Fabi: -Fue en realidad un poco sutil: tocábamos en Stanley y teníamos el primer tema que habíamos hecho, “Me resisto”. Dijimos: “No vamos a decir nada que esta canción es nuestra, la tocamos”. Me acuerdo que estaba el “Flaco” (Fabio) Gavilán y dijo: “¿Ese tema de quién es”? (risas). Fuimos a ver la respuesta de la gente. “Ese tema no lo conocemos”, porque dentro de los 20 clásicos que hacíamos, “¿este quién lo canta?”. En realidad tuvo mucha aceptación, tuvimos muy buena respuesta con todos nuestros temas; y no son todos iguales, para nada.

Sofi: -Cuando publicás un tema en las redes pagás para que sea difundido más allá del rango de tus amigos. Y no va que lo escuchó un señor (Juan Litardo) que le encantó ese tema; empezó a interiorizarse un poco con nosotras y empezó a difundir nuestra música por todos lados.

Fabi: -Él tiene contactos con medios de México, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay; en Mendoza y Buenos Aires también. Él en realidad lo hace como un hobby.

-No está en la industria.

Fabi: -No, pero nos consiguió entrevistas con un actor argentino, Carlos Mena.

Sofi: -Nos abrió puertas, se re comprometió con nosotras.

-Le gustó.

Sofi: -Sí, se re comprometió.

Fabi: -En todos lados tuvimos entrevistas.

-Esa dinámica de redes que ahora cuando te diste cuenta tenés reproducciones en Puerto Rico.

Fabi: -Tuvimos una entrevista muy linda que no me acuerdo si era con Puerto Rico, pero que les gustó mucho. Y eso que ellos escuchan otro tipo de música: más salsa, bachata, más latino.

Sofi: -¿Sabes lo que les llamó la atención en realidad en Puerto Rico? Que dos mujeres latinas lideren en la banda. Lo que también me encantó es tener que hablar de una manera más neutra del lenguaje, para poder entenderte; capaz que nosotros usamos palabras muy nuestras, en el lunfardo nuestro, que allá se te quedan mirando.

Camino al andar

-Decías que tenían cosas guardadas...

Sofi: -Tenemos todavía.

-¿Cuánto es de una o de otra, y cuánto se trabaja entre las dos?

Fabi: -Es mitad y mitad. Por ahí yo soy más de las letras, depende. Cada una tiene una manera distinta.

Sofi: -Se va construyendo: por ahí una tira la punta, el tema, la melodía o una idea, y entre las dos lo vamos construyendo en conjunto. Y tenemos tanta afinidad, no sé si por conocernos tanto, que hay algo que hace que yo entienda lo que ella quiere, ella entiende lo que yo quiero; nos entendemos y a las dos nos gusta lo mismo (risas). Entonces se va construyendo de una manera armoniosa.

-Es una química.

Fabi: -Lo que está bueno también es que los temas son todos totalmente distintos: no hacemos una chacarera y un rock and roll, pero salen cosas muy distintas dentro de lo que es el estilo. Sí tenemos un rock and roll, tenemos otros tipo balada, otros más rock-pop, por ahí puede salir algún blues, una onda medio country. Bastante diversos, a mí me gusta eso, a ambas nos gusta: porque por ahí cuando son muy iguales los temas aburren.

Sofi: - Por suerte están saliendo así, porque en realidad nos dejamos sorprender por las ideas.

-No es que dicen: “Vamos por este lado”.

Fabi: -No nos limitamos. Antes era un poco más así: “Hay que seguir una línea”. Y después dije “no, ¿por qué?”. Porque si no me estoy limitando a que se me viene a la cabeza en ese momento rechazarlo. Entonces lo dejamos así que fluya, y vamos viendo qué sale.

-¿Para dónde va el proyecto, más allá de las oportunidades que pueden ir abriéndose?

Fabi: -Un poco la idea que tiene siempre el artista es que la gente pueda escuchar y cantar sus canciones en algún momento. Obviamente que eso es un camino a recorrer.

Sofi: -Arduo.

Fabi: -Tenemos algunas canciones ya grabadas, hay otras que tenemos que meternos en el estudio a grabar; Tenemos algunas grabadas solamente con el dúo y queremos grabarlas con la banda completa. Y empezar a subir a las redes sociales y a las plataformas como Spotify, en realidad estamos un poco lentas, con esa cuestión: son muchas cosas para hacer en realidad.

Sofi: -Y el tiempo cuando uno tiene que trabajar de otra cosa...

Fabi: -Tiempo y dinero.

En crecimiento

-Cómo la mayoría de los proyectos independientes.

Sofi: -Somos independientes en todo, porque hacemos todo: las redes las hacemos nosotras, capaz que es un desastre (risas). Es todo a pulmón; las contrataciones cuando conseguimos para tocar, las conseguimos nosotras, no tenemos un manager. Lo que se ha dado de estos contactos de salir por otros lados es porque un tipo nos encontró, pero porque publicamos nosotras.

Fabi: -También agradecemos siempre que acá dentro de la ciudad hay mucha gente que nos conoce, que trabajan en las radios que pasan nuestras canciones. Ayuda mucho a lo que es el artista local: Ariel Gianelli, Daniel Musolino, Aires de Santa Fe, ATP, Plus TV.

Sofi: -Para nosotras eso es re importante.

-Alguien te da el espacio. Por ahí Santa Fe sigue la máxima de que “¿cómo a ser bueno si es mi vecino?”.

Sofi: -Minimiza las capacidades. “Yo lo veo en el trabajo, ¿toca también?”.

Fabi: -Siempre aprovechamos las oportunidades que tenemos.

Sofi: -Somos re agradecidas, porque se siente eso como un cariño, como un abrazo, cuando te dan ese espacio.

Fabi: -Empezamos como un proyecto que no sabíamos para dónde íbamos a ir. Pero todo se fue expandiendo, y la idea es que se siga expandiendo. Y sobre todo ir a agregando canciones nuestras. Hoy no se graba un disco ya, pero sí queremos ir subiendo.

Sofi: -Antes grababan un disco cerrado, arriba de 10, 12 temas.

Fabi: -A veces con uno o dos temas la pegan, como han hecho artistas de los reconocidos, que hicieron diez temas en toda su vida y con eso hace 30 años que viven (risas). Una nunca sabe hasta dónde va a llegar, pero a nosotras nos gusta lo que hacemos; nos sentimos bien haciendo esto. No tenemos la visión esa de decir “yo quiero sí o sí llegar hasta acá”: La cuestión es caminar.

Sofi: -Nosotras disfrutamos de eso: la felicidad es ir haciéndolo, también. No es que “mientras no lleguemos”..., ¿a dónde? Si ya caminar nos hace felices.

-Que te siga sorprendiendo.

Sofi: -Nos encantaría que salgan más ideas, que más personas nos conozcan, que se sigan entusiasmando. Cada mensajito cada vez que tocábamos, lo que nos cuelgan en las redes, son caricias para nosotros.

Fabi: -Con respecto a los tres temas propios siempre tuvimos buena respuesta nos han dicho: “¿Y esos temas? Los tenían escondidos”.

Sofi: -Nos pasó hace unos meses atrás que nos habían invitado a tocar de teloneras de la banda Arcángel en el Teatro Municipal; teníamos que hacer seis temas, y dijimos “Vamos a largarnos con los temas propios y nada de covers”: esa fue una apuesta.

Nos dijeron: “¿Y por qué no tocaron más?”. Eso significa que le gustó. Porque el mundo de los temas propios no es un mundo para tener un público tan masivo: por ahí a la gente le cuesta más escuchar algo que no conoce; y sin embargo recibimos esos comentarios: “Nos gustaron todos los temas, sigan por ese camino”.

Es agradable al oído de alguien que no te conoce, del público en general, que era gente que iban a ver más que nada a la otra banda; nosotras estábamos como soporte. Que se te acerquen a saludarte, ¿qué no vamos a estar contentas?

Escenarios compartidos

Fabi: -Esas son algunas de las linda experiencias que hemos tenido a lo largo del camino recorrido; también hemos tenido experiencias con artistas famosos: tocamos dos veces con Alejandro Lerner. Habíamos ido a tocar a una Fiesta Departamental de la Soja, donde estaba Lerner como artista principal. En la prueba de sonido nos dice: “Chicas, las invito a subir al escenario, vamos a hacer tal canción’”. Ese fue el primer contacto que tuvimos con él.

Después resultó que su manager era el primo de una amiga nuestra, así que el fin de semana siguiente estaba acá en Santa Fe en ATE Casa España y teníamos que tocar en Stanley esa misma noche. Nos llama el manager y nos dice: “¿Quieren ir a Casa España a tocar el mismo tema?”. Así que hicimos toda una movida, con Luisito (Holzinger) de Stanley y le dijimos si podíamos empezar más tarde.

Sofi: -Salimos de tocar con Lerner y entramos a Stanley a tocar (risas).

Fabi: -Hicimos prueba de sonido acá, después prueba con Lerner (risas). Toda una movida, pero estuvo muy buena.

-¿Qué canción hicieron?

Fabi: -“La balanza del bien y del mal”, un tema del año 82: yo no había nacido, quiero decir (risas)

Sofi: -Yo nací dos años después.

Fabi: -Ella tuvo el primer contacto con Meno Fernández de Los Rancheros, que había venido a tocar.

Sofi: -Tenemos contacto, queremos hacer un proyecto: invitarlo a cantar un tema nuestro en cualquier momento.

-Es buena la idea.

Sofi: -Sí, divino además. Tiene re buena onda, es re buen vago; re sencillo. Con Los Rancheros también tocamos en San Cristóbal. También hicimos de teloneras de los de Circo Paranoico (banda en la que tocaban tres de Los Ratones Paranoicos: Roy Quiroga, Pablo Memi y Pablo “Sarcófago” Cano).

Fabi: -Lindas experiencias. Yo ponía una foto o un videíto con Los Rancheros y la veían todas mis amigas del pueblo; yo misma en la escuela secundaria tenía 13 años y con la guitarrita cantaba la canción “El Che y los Rolling Stones”. y después en el mismo escenario tocamos con ellos.

-¿De qué pueblo sos?

Fabi: -Arrufó. De San Cristóbal un poco más para allá cerca de San Guillermo, Ceres, Hersilia; ruta 34. Terminé la secundaria y me vine a estudiar música; y ahí ella tuvo el agrado de conocerme (risas).

-Vos tampoco sos nativa de Santa Fe.

Sofi: -Oriunda de San Justo. Hay muchos sanjustinos en Santa Fe.

Fabi- De Arrufó no. El “Tutu” (Guillermo) Martínez (guitarrista y fabricante de amplificadores, hoy radicado en Canadá) éramos los únicos músicos.

Sofi: -Se fueron ellos y ahora no hay más música (risas).

Todo servicio

-¿Algo más para este año?

Fabi: -Tocar todo lo que se pueda. Nos gusta estar en movimiento.

Sofi: -Una explosión, después de la pandemia.

Fabi: -Así que donde quieran vamos.

Sofi: -Hasta el “Ave María” en un casamiento (risas). Nos hace tan bien...

Fabi: -No sé si le hizo tan bien a la gente que escuchó el “Ave María”.

Sofi: -A los santos no les debe haber hecho bien.

-El combo es el “Ave María” y la fiesta.

Sofi: -Eso hicimos: vamos por la fiesta pero le agregamos el casamiento en la iglesia, y los santos empiezan a caer cuando nos escuchan (risas).