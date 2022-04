Munúa: "Fue un partido 'chivo' y nunca estuvimos cómodos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habló de la "preocupación" por la lesión de Gastón González y que "todavía faltan nueve puntos en juego y no está dicha la última palabra".

"Estamos muy preocupados por la salud de Gastón González, es un trago amargo para todos. Respecto del partido, no nos encontramos, no fue un partido bueno el nuestro. Ellos se sintieron cómodos con el 5-3-2 y el gol inicial los ayudó, fortaleció el esquema. Nosotros intentamos cambiando la figura táctica, pero no pudimos encontrar superioridad numérica, ni el hombre libre ni la línea de pase que nos permita llegar al empate cuando el partido estaba 1 a 0", dijo el entrenador de Unión, Gustavo Munúa, luego del partido en el 15 de Abril.

"En el segundo tiempo nos paramos de mitad de cancha hacia adelante, pero no pudimos encontrar un buen centro o un remate preciso al arco. No fue un partido bueno, hay que aceptarlo. El desgaste físico y mental es evidente y eso influye en el desarrollo del partido", señaló el entrenador tatengue.

Mauro Luna Diale marcado por Martegani. El media punta tatengue estuvo casi ausente en el partido y no gravitó. Foto: Pablo Aguirre

Munúa advirtió que "quedan nueve puntos en juego, les pido a los jugadores que se queden tranquilos, el responsable soy yo y quiero que pensemos en el partido que viene para sacarlo adelante" y enseguida retornó sobre lo que aconteció ante San Lorenzo y dijo que "fue un partido chivo, el rival no nos dio espacios y cometimos muchas imprecisiones. A medida que pasaron los minutos entramos en el nerviosismo y el apuro. Entre eso y el mejor posicionamiento de ellos, se armó un partido apto para San Lorenzo y negativo para nosotros".

"Hubo desajustes muy evidentes más allá de que algo se mejoró en el complemento. Nos hicieron mucho daño en las pelotas quietas. El desgaste se va sintiendo y eso va más allá del resultado, porque si hubiese sido a favor, estaría diciendo lo mismo", dijo el técnico tatengue, que ahora deberá preparar el equipo para jugar el sábado a las 14 ante Gimnasia en La Plata y luego el viaje a Río de Janeiro para enfrentar a Fluminense en el mítico y legendario Maracaná.

"Hay que aceptar las cosas como son, a veces no nos gusta cómo se juega y hay que recuperarse rápido porque todavía faltan tres fechas y no está dicha la última palabra. Venimos con mala suerte por el tema de las lesiones, hay jugadores que no están ciento por ciento, tuvimos que ajustarnos mucho con dependencia de la parte física", concluyó el uruguayo.