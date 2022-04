https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 19.04.2022 - Última actualización - 20.04.2022 - 8:25

22:39

El entrenador destacó la actitud de sus jugadores y disparó contra el VAR: "Hace 48 horas cobraron un penal de la misma manera que hoy no lo cobraron".

Huracán 1 - Colón 1 Julio César Falcioni: "Valoro el VAR, pero tienen que ser parejos en los criterios" El entrenador destacó la actitud de sus jugadores y disparó contra el VAR: "Hace 48 horas cobraron un penal de la misma manera que hoy no lo cobraron". El entrenador destacó la actitud de sus jugadores y disparó contra el VAR: "Hace 48 horas cobraron un penal de la misma manera que hoy no lo cobraron".

El DT rojinegro no coincidió con el árbitro en las jugadas polémicas "Fue un partido de ida y vuelta, donde los dos queríamos ganarlo dejando espacios para poder lastimar al adversario, quiero felicitar a los jugadores porque hicieron un gran esfuerzo, se la jugaron con todo, no alcanzó para ganar, pero dejaron todo en la cancha. En el segundo tiempo corregimos algunas cosas y mejoramos muchísimo, fue en esta parte del partido donde tuvimos grandes chances pero no las pudimos concretar y la que concretamos nos la terminan anulando".

-¿Cómo ve la actuación del VAR en el gol anulado?

-Nos deja muchas dudas, porque el árbitro estaba al lado en el nacimiento de la jugada, él estaba bien cerca y autoriza para seguir, luego del gol lo llaman y ahí es donde lo terminan anulando, tuvimos muchas posibilidades y no las pudimos concretar, en la parte final el partido estaba para cualquiera de los dos. Luego en la mano en el área, era penal para nosotros y ni siquiera la fue a ver, la mano fue igual a la que le cobraron a Banfield contra River. Valoro el VAR, pero tienen que se parejos en los criterios, no puede ser que en una jugada donde se dieron varios pases, se termine interrumpiendo.

Hace 48 horas cobraron un penal de la misma manera que hoy no lo cobraron, creo que las decisiones tienen que ser parejas y las valoraciones desde la cancha y desde el VAR tienen que ser parejas, si no, no sirve.

-Fue superado por Huracán en los primeros 30 minutos...

-No fueron 30, fueron 10 o 12, fue una virtud de Huracán que ensanchó bien el campo, nosotros demoramos en hacer los cambios de posición y nos ganaban siempre las espaldas, luego lo corregimos y el partido se hizo parejo, de ida u vuelta.

Ellos llegan al gol en una pelota parada, perdimos las marcas y nos convierten, pero luego lo emparejamos.

-¿Cómo ve el empate?

-Perdimos una gran chance de arrimarnos a la clasificación, ya nos ha pasado en otros juegos anteriores, pero estoy conforme porque el equipo dejó todo, se la jugó por entero, fue a buscar los tres puntos, no se dio, pero esto me llena de orgullo.

No es fácil pelear en dos frentes, ya son varias semanas que venimos jugando cada dos o tres días. la otra semana jugamos el jueves en Paraguay y el sábado en Sarandí con Arsenal, por eso es valorable lo que están haciendo los jugadores, tengo un plantel que todos los días me muestra que tiene muchas ganas de trabajar

-¿Lo preocupan los goles de cabeza que le están convirtiendo?

-En los movimientos en la pelota parada uno busca las marcas y a veces te convierten, con independiente fue de cabeza pero no de pelota parada, fue de una segunda jugada. Lógico, tratamos de mejorarlo día a día, eso pasa por la desconcentración del momento y con la seguridad que vamos a buscar la pelota, hoy recuperábamos en nuestra área y enseguida estábamos en el área de enfrente, donde también ganamos bastante.

Goltz "Estoy a favor de la tecnología en el fútbol"

"Necesitábamos ganar y lo que sentimos es que dejamos pasar esta chance, se nos dan algunos resultados arriba, pero no lo pudimos aprovechar, venimos de una seguidilla grande de no poder ganar, es como que nos acostumbramos a estos resultados. Sabemos que estamos teniendo algunas desatenciones con los goles de cabeza que nos convierten, no podemos terminar un partido con la valla en cero y esto nos perjudica, porque arriba tenemos jugadores que están en una buena racha y no lo podemos aprovechar".

En cuanto al puntero Estudiantes que viene a Santa Fe el viernes destacó "Está buenísimo tener unos días de descanso, porque venimos jugando cada tres días, creo que estas son las ultimas chances que nos esta dando el campeonato, tenemos que estar bien, descansar y el viernes lograr los tres puntos".

Dividió las aguas con respecto a los dos torneos "Son dos competencias distintas, he jugado varias veces dos torneos a la vez, se que es complicado, eso lo sabemos, para la Libertadores tenemos un par de días, pero ahora tenemos que pensar en el torneo local, en Estudiantes que es un equipo grande y que viene en racha, tratar de ganar para tener chances de meternos en la liguilla".

En cuando a la participación del VAR apuntó "Son situaciones a las que nos tenemos que ir acostumbrando, son raras, había pasado un tiempo importantes hasta el gol, nos pareció falta, pero bueno... como también me pareció falta la mano en el área de ellos. Creo que está de mas hablar del árbitro y del VAR luego del partido, creo que se pueden equivocar".

El defensor dejó su opinión en cuanto a la tecnología: "Estoy a favor del VAR, esto no quiere decir que se pueden llegar a equivocar, la mano me pareció penal, sobre todo por lo que vi en otras jugadas donde si se cobro penal, a lo mejor lo veo en la semana y me parece que no".

"Este bochorno nuevo que inventaron acá en la Argentina nos terminan anulando un gol que era válido y nos dejan sin los tres puntos que eran fundamentales. Tenemos que ganar el viernes y esperar algunos resultados. Tenemos vida aún en el torneo local y la vamos a pelear hasta lo último" Federico Lértora Volante de Colón