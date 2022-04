https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llega el puntero Estudiantes de La Plata

El último tren para Colón sale el viernes a las 20.30

Quedan tres partidos y 9 puntos en disputa de acá hasta el final de la etapa clasificatoria para definir los cuatro de cada zona. Para poder tener chances, al Sabalero no le queda otra que ganarle al mejor, que es el once de Zielinski.

De los tres, sirve uno. Julio César Falcioni ganó uno de los últimos nueve partidos de Colón, por lo que está obligado a "ganar o ganar" este viernes contra Estudiantes de La Plata. Crédito: Ignacio Izaguirre



De los tres, sirve uno. Julio César Falcioni ganó uno de los últimos nueve partidos de Colón, por lo que está obligado a "ganar o ganar" este viernes contra Estudiantes de La Plata. Crédito: Ignacio Izaguirre

Por Redacción EL SEGUIR A pesar que hace siete fechas que no gana, el Colón de Julio César Falcioni sigue con vida en la zona 2 de la Copa de la Liga, de cara a las infartantes últimas tres fechas que se vienen. Eso sí, hasta el más optimista de los hinchas sabaleros sabe que para poder seguir haciendo "cálculos reales", deberá sí o sí ganarle este viernes a las 20.30 al Estudiantes puntero de Ricardo Zielinski en el Cementerio de los Elefantes. El "Pincha", con 24 puntos, está arriba de todos. "Todo es mérito de los muchachos, tenemos el arco entre ceja y ceja. La idea es ser ofensivo y siempre terminar las jugadas" afirmó el Ruso y agregó: "A mí me genera satisfacción ganar los partidos. Nuestra idea es salir primero en la zona. Eso nos permitiría jugar la llave de local y queremos eso", reconoció y concluyó: "Ir partido a partido no es una frase hecha, es así. La temporada es larga. Ahora hay que ver cómo están los jugadores y pensar en el próximo partido", cerró el calificado DT del "Pincha". Si bien abrió la puerta para alguna rotación, dejó en claro que quiere seguir ganando para terminar con el "1" y definir de local en "UNO" de La Plata. El cruce de Julio César Falcioni (Colón) con Ricardo Zielinski (Estudiantes) pondrá frente a frente a dos de los entrenadores con más oficio y experiencia de Argentina. Hasta acá, el "Pincha" ganó 7, empató 3 y perdió 1, con 28 goles a favor y 14 en contra. En el caso del "Emperador", ganó 3, empató 6 y perdió 2, con 15 goles a favor y 13 en contra. Claro que, las necesidades de uno y otro son distintas: mientras el "Pincha" está adentro de los mejores cuatro; el "Sabalero" busca meterse. Es por ello que el último tren para hacer cálculos parte este viernes, a las 20.30, en el propio Cementerio de los Elefantes contra Estudiantes de La Plata. En principio, tanto Luis Miguel Rodríguez como Lucas Beltrán, los dos principales atacantes de Colón, serán titulares este viernes contra Estudiantes de La Plata, recordando que Julio César Falcioni sentó a ambos en el banco del Tomás A. Ducó, para que descansen y así darle minutos a Facundo Farías y a Ramón Darío Ábila. Sin dudas, la mejor línea de Colón es el ataque, ya que tanto la "Joya" (movilidad y gol de penal) como "Wanchope" (penal y gol mal anulado) se mostraron "picantes" contra Huracán en Parque de los Patricios. Tenés que leer El VAR para Colón fue "Video Asistencia al Robo" Lo que es todo una incógnita es el resto, más allá del uruguayo Leo Burián bajo los tres caños. Porque Colón juega este viernes, a las 20.30, contra Estudiantes de La Plata en el Cementerio de los Elefantes; luego, el jueves 28 de abril, visitará a Olimpia de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco; posteriormente, el sábado 30 de abril, volviendo de Asunción, deberá pisar el Viaducto de Sarandí para medirse con Arsenal. "El grupo se la jugó y sabíamos que teníamos que intentar ganar para poder seguir peleando. Vamos a hacerlo hasta el final, quedan puntos por delante, tenemos que seguir pensando que podemos pelear. Tenemos que pelear los dos frentes", deslizó Falcioni, después de Huracán y antes de Estudiantes. En el mismo sentido, habló Paolo Duval Goltz, antes de recibir al "Pincha" en Santa Fe: "No hay que pensar en nadie u otros resultados, hay que pensar en Colón y cortar esta seguidilla de empates para sumar de a tres. Más allá de que se den otros resultados, hay que salir de esta racha, no es a lo que estamos acostumbrados, es negativo y qué mejor de poder hacerlo ante nuestra gente". Luego, el experimentado zaguero agregó: "Colón necesita clasificar, cuando lo hacés no importa el lugar, me tocó jugar en un campeonato mexicano donde el octavo le ganó al campeón; en el mano a mano Colón se va a hacer fuerte, pero estamos yendo muy lejos y tenemos que sumar de a tres el próximo partido". Tenés que leer Julio César Falcioni: "Valoro el VAR, pero tienen que ser parejos en los criterios" Los "pitos" Colón–Estudiantes (Zona B/TNT Sports) tendrá como árbitro al misionero Néstor Pitana. Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso; Árbitro asistente 2: Ariel Scime. Cuarto árbitro: Guillermo González. Para el VAR fue designado Ariel Penel y asistente de VAR Andrés Merlos. Operación exitosa para Lea Quiroz "Deseo agradecer al Dr. Batista y a su equipo médico por todo su profesionalismo y atención; a mi agente futbolístico Adrián Ruocco y a todo su personal por su apoyo incondicional; a mi familia y a mi novia por su constante acompañamiento; a toda la dirigencia del Club Colón, Dpto. Médico, coordinadores y profes por todo su respaldo....A mis compañeros de fútbol, mis amigos y a todos los aficionados e hinchas que desde un primer momento me brindaron sus palabras de aliento de pronta recuperación, llenándome de fuerzas y energías para comenzar mi rehabilitación con mucha tranquilidad y ganas de volver a vestir y defender los gloriosos colores rojo y negro de mi querido Colón", escribió el chico Leandro Quiroz en sus redes sociales. El pibe, que es una de las mayores promesas del semillero sabalero, decidió operarse en la Clínica Trinidad de Buenos Aires, bajo la supervisión del conocido Dr. Jorge Batista, siempre con el contralor del cuerpo médico del Club Atlético Colón. El tiempo de recuperación, en principio para Lea Quiroz, irá de los seis a los ocho meses. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

