Porpato: "Troncoso es el sucesor de Farías"

El técnico del equipo sabalero en la división Liga, habló del presente de este Colón puntero y destacó el trabajo del goleador Natanael Laureano Troncoso. El chico que firmó contrato con el club del barrio Centenario, juega en Liga, mientras cumple con una suspensión.

En su rostro se dibuja una sonrisa. Héctor Manuel Porpato trabaja en Colón hace más de 20 años. Hoy, después de mucho tiempo como entrenador de arqueros fue designado para que se haga cargo del equipo de la Liga. "Quiero agradecer a Adolfo Manetti por su propuesta y la confianza que me brindó desde que me hice cargo como DT de Liga. Él sabe lo que siento por Colón y por eso no dudé cuando me propuso semejante cargo", analizó el técnico del equipo puntero del Apertura 2022 de la Liga Santafesina de Fútbol.

-El fútbol es un deporte grupal y en ese contexto tenés jugadores que marcan diferencia. Hablanos de Troncoso.

-Para mí son todos importantes los jugadores de Colón que juegan en Liga. Ellos saben que no hacemos diferencia con nadie pero le quiero dedicar un párrafo a "Tronquito", Troncoso, porque nos ha maravillado en los partidos que jugó con nosotros. Es un placer verlo jugar y disfrutarlo. Está llamado a ser un gran jugador y como siempre, hay que llevarlo despacio. El goleador está cumpliendo con una labor destacada, tanto en Reserva de AFA como en la Primera de Liga.

-¿Cómo es una semana de él?

-Es un pibe maravilloso y con un sentido de pertenencia que contagia. Cuento una intimidad, el viernes, como sabía que no podía jugar en AFA por una suspensión, se acercó para pedirme, en voz baja, jugar en Liga. Se lo veía feliz y se puso muy contento cuando le dije que sí, que estaba convocado.

-En el triunfo de Colón ante El Pozo, marcó un verdadero golazo, ¿Fue así?

-Sí, yo lo dije. Hizo dos ese día, pero uno fue de otra categoría. De un centro se elevó y con un cabezazo le cambió el rumbo a la pelota dejando sin chances al arquero del rival.

Natanael Laureano Troncoso. El goleador de Colón ya firmó su contrato profesional. En esta oportunidad está acompañado por Felipe, un niño que disfruta de cada partido de la Liga. Foto: Gentileza

-¿Cómo lo definis?

-Como un gran jugador con un futuro de grandeza. No sabe mirar a los costados, siempre va para adelante con todo lo que eso representa y tiene el arco entre ceja y ceja. Es muy generoso y muy importante para el grupo. Para mí, es el sucesor de Farías y no estoy descubriendo nada nuevo.

-Después de un arranque de campeonato complicado en resultados se acomodaron y hoy están en lo más alto de la tabla. ¿Qué cambió en Colón para que pueda atravesar este buen momento?

-El comienzo del Apertura no fue el que habíamos planificado. Después, con el correr de los partidos los chicos se convencieron y entendieron el mensaje. Colón sigue trabajando para formar jugadores para el futuro y si eso significa estar arriba, mejor aún.

-¿El triunfo en el clásico fue el despegue para que hoy lo puedan disfrutar mirando a todos de lo más alto de la tabla?

-Ese partido fue tan importante como todos los que se juegan en Liga. Pero todos sabemos lo que significa para los chicos ganar esos tres puntos ante el rival, que por historia, tiene un significado especial. Cuando finalizamos el partido ante Unión hablé con los jugadores y les dije que debíamos jugar siempre con esa mentalidad ganadora y ellos lo entendieron, está a la vista.

-Todos le quieren ganar a Colón y a Unión, esa propuesta no cambia, ¿verdad?

-Sigue igual. Cuando nosotros jugábamos en Liga siempre le queríamos ganar a Colón y Unión. Estos equipos son un plus para cualquiera que juega en Liga Santafesina y la verdad que enfrentarlos es muy grato.

-¿Para qué está Colón en Liga?

-Para formar jugadores. La idea es que los chicos tengan los conocimientos necesarios para cuando el DT de Reserva de AFA o Primera los llame, estén dispuestos a demostrarlo. En el momento del llamado tienen que poner en la cancha todo lo que hicieron vistiendo la camiseta de Colón en Liga. Ahora, si podemos estar arriba en un torneo, mejor y eso es lo que siempre hablamos. A mi me gusta que los chicos jueguen bien, que ganen y que tengan la satisfacción que están para cosas importantes.

Quedaron a mano

San Cristóbal y Newell's Old Boys empataron 1 a 1 en el partido correspondiente a la tercera fecha del torneo Apertura de Primera División A. Además, en Reserva igualaron 2 a 2. Para los locales anotó Gustavo Coll, en tanto que Cristian Orellano marcó para los de barrio Roma.

La que viene

Fecha 9: Náutico El Quillá - UNL; Colón - Sanjustino; Gimnasia y Esgrima - La Salle; Newell's - Unión; San Cristóbal - Ateneo; Pucará - La Perla; Ciclón Racing - Sportivo Guadalupe; Argentino - Nacional; Colón de San Justo - Nuevo Horizonte; C. C. y D. El Pozo - Las Flores; Independiente - Cosmos FC.

Principales posiciones

Cumplida la fecha 8, Colón marcha como único líder y, en siete puntos, hay 11 equipos con los que el torneo se muestra muy parejo en líneas generales: Colón, 20 puntos; La Perla, 19; UNL, 17; Sanjustino y Ateneo, 16; Cosmos FC, 15; Colón de San Justo, Argentino SC, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing, 14; La Salle y Pucará, 13.

Nuevos horarios

La Liga Santafesina de Fútbol informa que a partir del próximo sábado 23 de abril los encuentros comenzarán a las 13.30 en Reserva y 15.30 en Primera, media hora antes de como se venía jugando. El sábado en Primera División A se disputará la fecha 9, mientras que en el ascenso se jugará la fecha 7.