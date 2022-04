Milwaukee Bucks cayó ante Chicago Bulls y Luca Vildoza nuevamente se quedó en el banco

Milwaukee Bucks, vigente campeón y sin la presencia del argentino Luca Vildoza, perdió este miércoles por la noche como local ante Chicago Bulls, por 114 a 110, quedando 1 a 1 la serie por los cuartos de final de la Conferencia Este en los playoffs de la NBA.

El partido se jugó en el Fiserv Forum de los Bucks y el base marplatense, ex Quilmes y Baskonia de España, no tuvo acción por determinación del entrenador Mike Budenholzer.

Chicago tuvo como valor destacado a DeMar DeRozan, quien sumó 41 puntos, con 16-29 en dobles y 9-9 en libres, mientras que el montenegrino Nikola Vucevic anotó 24 con 13 rebotes y Zach Lavine 20.

DeMar DeRozan was IN HIS BAG in Game 2. He WENT OFF for a Playoff career-high 41 PTS to even the series at 1-1! #BullsNation@DeMar_DeRozan: 41 PTS, 7 REB, 4 AST, 2 BLK



BUCKS/BULLS Game 3: Fri. 8:30pm/et on ABC#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/og9t7cXuZY