Línea directa: "Agradecimiento y esperanza", "Pensando y cuidando a los niños" y otros mensajes

Jueves 21.04.2022

Agradecimiento y esperanza

MARÍA ZAPATA

"Quiero agradecer a este medio tan útil y solidario, puesto que los motivos pedidos en otra oportunidad se están resolviendo. Por ejemplo el de calle Gobernador Freire a 5900 y 6000, esquina Lavaisse: el tema de Assa, resuelto, y el de luminarias también. Las obras de la Municipalidad, sobre Freire al 6000, ejecutándose lentamente, pero con la esperanza de mejoras. Gracias al diario por su aporte, Bendiciones".

Desatención a una señora de 89 años

UNA LECTORA

"Quiero informar que el día 6 del corriente, al presentarme en el Nuevo Banco de Santa Fe, el que está en 25 de Mayo y Mendoza, dada mi condición de tener 89 años, con fractura de clavícula y costillas, para percibir mis haberes solicité la letra 'P'. Entonces me dijeron que no funcionaba esa letra, y 1) me dieron la letra 'O' 174, cuando hay una ley que establece que las personas mayores de 70 años tienen privilegio. Aducen que quizás eran muchos, pero no todos estaban en la misma condición que estaba yo. 2) Iban por el 162 y pasaba y pasaba el tiempo, entonces me levanté (ya en lugar de una empleada había un empleado) y le pregunté si era del banco y le dije que yo no podía esperar tanto. Sentía mucho dolor y tenía que ir al médico. Y me contesta: la letra 'P' no funciona. Y le digo: sí, pero esto va mucho más lento; en otras oportunidades, con la letra 'P' me han entendido enseguida... Entonces me saca el talón, me da otro, 'P' 8 y seguía pasando, llegó al 174, 175..., 178... En ningún momento apareció la letra 'P'. No sé si me quisieron reventar. No solo eso, sino que cuando me fui a cobrar, ese empleado no paró de criticarme, hablaba con el guardia, decía que hice lío... Y no fue así, yo solo le decía que quería que se aplicara la ley... Increíble lo que tuve que pasar. La falta de respeto a una persona en situación delicada como yo".

Hércules

UN LECTOR

"En el artículo sobre la plaza Pueyrredón, se señala que la estatua central corresponde al Dios Baco, pero es un error. Que alce su brazo en un brindis significa festejo de victoria y la piel de león, que se encuentra por detrás, es el símbolo que identifica a Hércules. Los símbolos de Baco, además de las uvas, la parra y el vino, son la hiedra/vid, la serpiente y el toro. En cambio, los de Hércules son sus músculos marcados, un palo de madera, representación de su increíble fuerza, y la piel de un león, al que mató con sus propias manos".

Controles

RAMÓN CASTRO

"Opino que habría que controlar más a los motoqueros, ya que son los autores de la mayoría de los robos y muertes de gente. Sobre todo si van de a 2. Muchas veces, no tienen patentes ni papeles, porque las motos fueron robadas. He observado que tampoco respetan los semáforos. Algunos, a las motos no las usan para cartonear, sino para robar".

Pensando y cuidando a los niños

UNA MAMÁ

"Los que hablan por radio tendrían que tener más cuidado con el lenguaje que utilizan, porque hay también niños oyendo lo que sus padres escuchan con interés. No es mucho pedir: que se hable por radio dando el ejemplo. Otra cosa: no es fácil modificar los horarios de salida de los alumnos, pues si agregamos 1/2 hora más no les da tiempo a los porteros a limpiar todas las aulas, antes que ingrese el otro turno. Quienes quieren jornada completa son, sin duda, los que desean sacarse los chicos de encima. Yo disfruto estando con mis hijos, jugando con ellos y controlando sus tareas".

Llegan cartas

Por una ciudad "más ordenada"

PABLO DARÍO VERA

El día miércoles 13 de abril, en un operativo llevado a cabo por la Municipalidad de Santa Fe en calle Lavaisse al 3100, me retuvieron la moto porque circulaba sin patente (se me había caído unas cuadras antes de llegar al punto del operativo. La encontré tirada en la calle al regresar caminado hasta Aristóbulo del Valle). La norma infringida fue el Art 101 de la Ord. 7.882 (falta de patente). Estoy de acuerdo y acepto que cometí una infracción.

El problema se presentó más tarde, cuando decidí comenzar la gestión para retirar el vehículo. Los inspectores que se encontraban en el lugar no contaban con información clara sobre el trámite posterior; por lo tanto me dijeron que llamara al 0800 777 5000 para recibir asesoramiento. Llamé y como la persona que me atendió tampoco tenía información, me dijo que llamara al 4508000, para que me dieran el número del corralón y preguntara ahí.

Decidí tomar un colectivo e ir hasta el Juzgado de Faltas, ubicado en calle Bv. Pellegrini, para ganar tiempo. La señora que me atendió, además de tratarme con un tono irónico (quizás imaginando que yo era un reincidente más, o un rebelde que sale a desafiar a las autoridades circulando sin patente), me mandó al centro de verificación de calle La Paz e Iturraspe, porque para entregarme la moto necesitaba un formulario que me daban ellos. "Y si le rezaba a la Virgen, seguramente iba a llegar a tiempo", me dijo. Me pareció una provocación ¿o es solo una sensación?

Lo curioso es que la señora no sepa (o no tuvo ganas de explicarme) que el centro de verificación da solo 20 turnos diarios; que lo hace "de lunes a jueves de 8.30 a 9.30" y que para sacar un turno tenía que presentarme diariamente, entre las 6 y 7 de la mañana, hasta que tuviera la suerte de conseguirlo (imagínense la cantidad de gente en mi misma situación). ¿Me escuchará la señora (porque está enojada), si le cuento que yo no vivo en la ciudad de Santa Fe, sino en Cayastá? ¿La Municipalidad me pagará un hospedaje hasta que logre conseguir el turno, o tendré que viajar todos los días a las 5 de la mañana (pagando $ 900 el pasaje ida y vuelta), para llegar a Santa Fe a las 6.30, cruzando los dedos para que el colectivo urbano no demore demasiado y pueda llegar a tiempo para lograr mi objetivo?

Los días seguirán corriendo, y se me cobrará estadía diaria por mi vehículo retenido (que uso como herramienta de trabajo, ya que estoy desempleado y hago trámites y mandados para ganarme la vida), pero eso no le importará a nadie. Cero empatía.

Escribo esta denuncia/reclamo o descargo, por la impotencia que genera el no encontrar un lugar físico para hacerlo personalmente, o para recibir asesoramiento de un idóneo.

El intendente atiende personalmente a la gente que quema cubiertas en la Municipalidad, reclamando que los dejen circular en motos sin documentación; pero un infractor que asume su falta, que tiene el dinero para retirar el vehículo y cuenta con toda la documentación en regla y actualizada (licencia, tarjeta verde, seguro y patentes al día), queda totalmente desamparado. Es un grano de arena en el desierto y eso no me parece justo (ni serio).

El eslogan del ticket-acta de infracción dice: "Haciendo juntos una ciudad más ordenada". Si eso fuese verdad, la Municipalidad tendría (mediante convenios con la Policía) personal para realizar la verificación diaria, en distintos turnos. De esa forma, el proceso sería más ágil y sin dudas los beneficiaría en un montón de aspectos: descongestionaría los galpones llenos de vehículos, el parque automotor estaría más ordenado y seguirían contando diariamente con una buena recaudación (algo que parece ser una prioridad).

"Una ciudad ordenada" es aquella que respeta a las personas. Mientras no dicten normas pensadas fuera del ombligo capitalino, y formen personal idóneo para que tenga información clara, precisa y un mensaje unificado que le permita dar respuestas, Santa Fe seguirá estando lejos de serlo.

¡Ah!, me olvidaba: ¡¡arreglen las calles, porque están dinamitadas y hacen "una ciudad peor"!!