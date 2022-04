Nueva amenaza en la escuela Almirante Brown: esta vez, por una bomba

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La policía evacuó preventivamente el establecimiento educativo. Una alumna relacionó el episodio con la "amenaza de masacre" que se viralizó en TikTok.

Personal policial llegó este jueves por la tarde a la escuela Almirante Brown de la ciudad de Santa Fe, comisionado por el 911 que recibió una amenaza de bomba cerca de las 16.55.

En el lugar, los agentes entrevistaron al vicedirector del turno tarde, Pablo Bellafronte, quién manifestó que se enteró de dicha situación a través de la central del 911 que le informó que desde la ciudad de Buenos Aires dieron aviso de la amenaza.

Los efectivos iniciaron nmediatamente el protocolo correspondiente y solicitaron la presencia del personal de la Brigada de Explosivos, quienes llegaron rápidamente y se abocaron a las tareas de rigor.

Minutos después, El Litoral habló con Victoria, una alumna del Instituto del Profesorado que funciona en el edificio. “Acá es llegar y ver si no hay amenaza de bomba; habían evacuado a todos, les pidieron a los chicos del terciario que se alejen de la institución y llama la atención porque ya ha pasado muchas veces y no le piden a los alumnos que se vayan, nos generó miedo, nos llegó la noticia de que supuestamente era de verdad, no sabemos qué hacer”, manifestó.

“Suponemos que tiene que ver con lo de una supuesta masacre, -en referencia a la amenza que se viralizó en redes sociales- que tampoco sabemos si es verdad o no, pero sabemos que también se hizo una amenaza también para el 22 de abril y no podés cursar así, somos estudiantes, futuros docentes y estar constantemente mirando para atrás, atentos a cualquier ruido no es cómodo”, lamentó.

Victoria adelantó que a partir del viernes los alumnos so asistirán a cursar, “hasta el 26, mínimo, o hasta que se solucione la situación”. “No queremos perder días de clase pero hasta que encuentren al culpable y se solucione todo que nos den virtualidad porque esto no puede ser”, insistió.

Por otra parte, la estudiante indicó que en el establecimiento “no hay seguridad”: “acá no hay seguridad, entra cualquier persona”, dijo. “Una vez, entró una persona, agarró un micrófono y empezó a hacer política; anoche como llovía, entró una persona en situación de calle a refugiarse”, puntualizó y aseguró durante la jornada del miércoles “estuvo el móvil policial que dicen que ronda, pero salimos a las 22,30 y no había ningún móvil”.