https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 21.04.2022 - Última actualización - 20:31

20:20

El intendente de Santa Fe encabezó el Debate sobre la Autonomía que organizó el Foro de Autoridades Locales y aseguró: “Sin autonomía financiera, no hay otro tipo de autonomía posible”. En el evento disertaron referentes del PS como Antonio Bonfatti, Clara García, Enrique Estévez, Pablo Farías, Alberto Ricci, Laura Mondino, Andrea Uboldi, Ángel Sciara y Claudia Balagué, entre otros.

Futura Ley El Partido Socialista inició el debate interno por la autonomía municipal El intendente de Santa Fe encabezó el Debate sobre la Autonomía que organizó el Foro de Autoridades Locales y aseguró: “Sin autonomía financiera, no hay otro tipo de autonomía posible”. En el evento disertaron referentes del PS como Antonio Bonfatti, Clara García, Enrique Estévez, Pablo Farías, Alberto Ricci, Laura Mondino, Andrea Uboldi, Ángel Sciara y Claudia Balagué, entre otros. El intendente de Santa Fe encabezó el Debate sobre la Autonomía que organizó el Foro de Autoridades Locales y aseguró: “Sin autonomía financiera, no hay otro tipo de autonomía posible”. En el evento disertaron referentes del PS como Antonio Bonfatti, Clara García, Enrique Estévez, Pablo Farías, Alberto Ricci, Laura Mondino, Andrea Uboldi, Ángel Sciara y Claudia Balagué, entre otros.

En la ciudad de Santa Fe se realizó el Debate sobre la Autonomía, organizado por el Foro de Autoridades Locales del Partido Socialista. El encuentro fue encabezado por el intendente de la capital provincial, Emilio Jatón, y contó con la exposición de Antonio Bonfatti, Clara García, Pablo Farías, Alberto Ricci, Laura Mondino, Enrique Estévez y Claudia Balagué, entre otros. También participaron diputadas, diputados, concejalas, concejales, presidentes comunales, intendentes y referentes partidarios.

“Lo primero que estamos ratificando es que las políticas públicas y los servicios públicos se sostienen con inversión, con recursos. Sin autonomía financiera, no hay otro tipo de autonomía posible”, resaltó Jatón en su discurso y siguió: “Este punto es muy importante. Cada nueva responsabilidad que asumamos los gobiernos locales, porque queremos asumirlas, debe ser con la garantía de un financiamiento real que no sea discrecional y que permita darle a la ciudadanía servicios de calidad”.

El encuentro comenzó con un panel integrado por la concejala santafesina Laura Mondino, el diputado nacional Enrique Estévez; el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; y el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Pablo Farías; quienes dieron la bienvenida a las y los participantes y valoraron la conformación de ese espacio de debate y participación.

Foto: Prensa Partido Socialista

Emilio Jatón, el ex gobernador Antonio Bonfatti y la diputada provincial Clara García fueron los responsable de cerrar el encuentro en el que se debatieron y expusieron ideas concretas referidas a la autonomía municipal y su vinculación con ejes como educación, salud, sistema de cuidados, géneros, ambiente, desarrollo urbano, economía y justicia, entre otros. Ahora, los equipos técnicos sistematizarán las exposiciones y aportes que se hicieron durante la jornada para tener un documento base sobre la temática.

“Encontrarnos, hoy acá, habla de muchas cosas, de la organización, de la pertenencia y, sobre todo, del compromiso real de cada persona de este partido con las y los santafesinos”, subrayó Emilio Jatón y agregó: “Sabemos cuáles son las prioridades, sabemos qué se necesita en la provincia y en cada pueblo y ciudad de Santa Fe y estamos dispuestos a aportar nuestro tiempo, nuestros conocimientos y todo lo que tenemos para mejorar la calidad de vida de cada vecino y vecina”.

Además, dijo que “no son tiempos de chicanas, son tiempos de trabajo, de servicio y eso estamos haciendo hoy acá”. No obstante, aclaró que no será parte de la utilización política de la discusión por la autonomía solo a los fines electorales, porque el objetivo es “discutir y aportar por la autonomía plena de los municipios y comunas, con ideas claras, respuestas técnicas y siempre poniendo al frente el interés común de nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, la diputada Clara García agradeció al intendente de Santa Fe por organizar el evento y al resto de las autoridades locales por no bajar los brazos y pelear por comunidades con más igualdad e integración. A su vez, se mostró satisfecha porque después de “los duros golpes políticos y humanos que atravesó el partido” hoy “el socialismo está entero, unido y dispuesto a discutir cambios profundos que el actual gobierno provincial no pudo o no supo llevar adelante”.

En tanto, Antonio Bonfatti manifestó que la autonomía municipal es una de las históricas banderas del PS, pero percibe que hoy la agenda del actual gobierno provincial utiliza el tema con otros fines. “No han hecho ningún aporte integral a la discusión de la autonomía -dijo el ex gobernador en relación al oficialismo provincial- y pareciera que en lugar de buscar autonomía pretenden sacarse responsabilidades para trasladarlas a los intendentes y presidentes comunales”, remarcó.

Llenar de contenido

Durante su exposición, el intendente de Santa Fe también se refirió a la necesidad dar el debate de fondo que contemple todos los aspectos de la autonomía municipal. “No podemos ir por partecitas. Los Estados y, sobre todo, sus responsabilidades son un todo. A la autonomía no hay que declamarla, hay que llenarla de contenido. Esto significa que no hay atajos. Hoy abordamos toda agenda de autonomía, de manera integral”, expresó Jatón.

El cronograma de trabajo incluyó las siguientes exposiciones:

“El sistema educativo: una mirada integral”, a cargo de la diputada y ex ministra de Educación, Claudia Balagué.

“El sistema de Salud: una reflexión desde la experiencia local”, donde expuso Andrea Uboldi, ex ministra de Salud de la provincia.

“El sistema de protección de Mujeres, Disidencias, Niños, Niñas y Adolescentes”, a cargo de Andrea Travaini, integrante de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe.

“Un sistema de cuidados: los horizontes de un nuevo desafío”, donde disertó Soledad Artigas, secretaria de Políticas de Cuidado y Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe.

“El rol de los estados locales en la agenda ambiental”, a cargo de Cecilia Mijich, ex subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Rosario.

“Infraestructura Social y Políticas de Hábitat: el protagonismo local como eje para una solución posible”, exposición a cargo de Paola Pallero, directora de la Agencia Hábitat Santa Fe de la capital provincial.

“La planificación y el desarrollo urbano desde una mirada local y metropolitana”, por Javier Mendiondo, secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Santa Fe.

“Contextualización teórica de la autonomía y coparticipación”, a cargo del ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Ángel Sciara.

“Autonomía en herramientas financieras”, por Gonzalo Saglione, del ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe.

“Competencias tributarias y autonomía locales”, donde expuso Luciano Mohamad, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Fe.

“Reflexiones sobre la necesidad de pensar la Justicia desde la autonomía”, sobre lo que habló Raúl Lamberto, ex ministro de Seguridad de la provincia y ex defensor del Pueblo de Santa Fe.

“Problematización desde un anclaje práctico”, a cargo de Horacio Coutaz, administrador general de la Justicia Administrativa de Faltas de la ciudad de Santa Fe.

“Autonomía o autonomías. Reflexiones acerca de las condiciones constitucionales de la autonomía”, donde expusieron Oscar Blando, ex director de Reforma Política y Constitucional del gobierno de Santa Fe, y Lisandro Castagno, ex secretario Legal y Técnico del gobierno provincial.

“En los paneles de hoy abordamos una gran cantidad de temas y quedaron muchos para futuros encuentros. Eso muestra cabalmente la profundidad que debe tener esta discusión. Las urgencias de nuestras gestiones no pueden poner la velocidad de esta conversación porque las necesidades de la ciudadanía son tantas que debemos estar a la altura de las circunstancias”, concluyó Emilio Jatón.