https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.04.2022 - Última actualización - 12:10

10:31

Inseguridad

Aníbal Fernández: "Yo no envío refuerzos a nadie"

El ministro de seguridad nacional respondió las acusaciones de discriminación de partidas hacia algunos distritos. En Casa Rosada los homicidios en Santa Fe no son tema de agenda.

Crédito: Noticias Argentinas



Crédito: Noticias Argentinas

El Litoral en en

Inseguridad Aníbal Fernández: "Yo no envío refuerzos a nadie" El ministro de seguridad nacional respondió las acusaciones de discriminación de partidas hacia algunos distritos. En Casa Rosada los homicidios en Santa Fe no son tema de agenda. El ministro de seguridad nacional respondió las acusaciones de discriminación de partidas hacia algunos distritos. En Casa Rosada los homicidios en Santa Fe no son tema de agenda.

Por Bryan J. Mayer SEGUIR “Todo lo que hicimos, lo que pusimos y la participación es muy grande” en Santa Fe responde Aníbal Fernández al corresponsal de Cadena 3 en Buenos Aires, Ariel Rodríguez. Agrega que las “discusiones son complicadas” en momentos donde “acaban de reemplazar al jefe de la policía” en nuestra provincia. Las afirmaciones se dan luego de que el periodista le planteara al funcionario lo que algunos señalan como “arbitrariedad” en la asignación de partidas presupuestarias o refuerzos a las provincias y citando como ejemplo a La Rioja que “ha sobreejecutado en un 660% y Santa Fe apenas en un 107%” y el jefe de la cartera de seguridad negara haber enviado refuerzos a un distrito u otro. El Litoral le planteó, casi al mismo tiempo que Aníbal Fernández hablaba en su ministerio, a la portavoz presidencial que “los santafesinos estamos preocupados porque estamos en el día 111 del año y según cifras oficiales ya hubo más de 120 homicidios” en lo que lleva el 2022. Ese argumento, sumado a “la participación que Nación tiene con Fuerzas Federales desde el año pasado”, dio pie para preguntar en el corazón de la Casa Rosada si “en los últimos días hubo comunicación con el gobierno provincial para analizar algún tipo de pedido o estrategia para contrarrestar la situación” expuesta. Gabriela Cerruti dijo no poder responder “fehacientemente” si hubo diálogo y que al gobierno nacional no sólo le preocupa la “situación de violencia en Santa Fe” sino también el crecimiento del narcotráfico en otros distritos del país, donde “no está exenta la Ciudad de Buenos Aires”, en lo que pareció más una chicana a la oposición que una respuesta a una tragedia social que cualquiera esperaría que ponga a los dirigentes nacionales a trabajar para resolver, sin detenerse en proyecciones inter partidarias. Días atrás, también el Diputado Nacional Juan Martín (UCR) firmó un artículo denunciando que “en los hechos, la crisis de inseguridad de Santa Fe no es prioridad”.

El Litoral en en

Temas: