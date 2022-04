Stranger Things y la posibilidad de una precuela

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Parecía que la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin estaba cerca de terminar. Sin embargo, hay esperanzas para los fans.

Cuando parecía que Stranger Things terminaría en su quinta temporada, tal como anunciaron semanas atrás Matt y Ross Duffer, los creadores hicieron declaraciones que le dieron esperanza a los fanáticos: es probable que hagan una secuela. "Tenemos algunas ideas. En términos de si hiciéramos algún tipo de spin-off, o alguna continuación de Stranger Things, para nosotros el listón siempre fue '¿Es la idea lo suficientemente emocionante como para sentir el impulso de querer hacerlo de nuevo?'", declaró Matt y aseguró que ni siquiera Netflix está al tanto de sus planes.

Y expuso las condiciones por las que podría continuar con este éxito: "Quiero sentir la atracción de 'Dios, realmente quiero hacer esto. Me siento muy, muy emocionado por esto'. Es por eso que estamos teniendo cuidado con lo que es y si avanzamos o no". Por su parte, su hermano señaló la importancia de hacer algo distinto. "Creo que tenemos algo bastante emocionante, así que ya veremos...", concluyó.

La cuarta temporada llegará a Netflix el 27 de mayo y promete ser mucho más oscura. "Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. Mientras siguen lidiando con las consecuencias, los amigos están separados por primera vez, y sortear las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas. En este momento tan vulnerable, surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del Otro Lado", reza el adelanto que publicó la plataforma junto al tráiler de 3 minutos y medio.

Además, los hermanos Duffer aseguraron que la serie tendrá un gran despliegue al punto de parecerse a Game of Thrones, uno de los grandes éxitos de los últimos años. "La llamamos en broma nuestra temporada de Game of Thrones porque está muy dispersa, así que creo que eso es lo único o lo más exclusivo de la temporada. La familia de Joyce Byers se fue al final de la temporada 3. Están en California; siempre quisimos tener esa estética de suburbio estilo E.T., que finalmente pudimos hacer este año en el desierto. Luego tenemos a Hopper en Rusia; y luego, por supuesto, tenemos un grupo que permanece en Hawkins. Así que tenemos estas tres historias, todas conectadas y entretejidas, pero son tonos muy diferentes", señaló Matt.

Mientras que Ross destacó: "No sabíamos qué tan grande iba a ser la temporada, y ni siquiera nos dimos cuenta hasta que estábamos a la mitad, solo en términos de cuánta historia queríamos contar esta temporada. Game of Thrones es una cosa a la que hemos hecho referencia, pero también para nosotros realmente de lo que se trata son las revelaciones, en el sentido de que realmente queríamos comenzar a darle a la audiencia algunas respuestas".