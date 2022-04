El "súper jueves" del Socialismo que promete no ir detrás de nadie

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La reelección por unanimidad de Pablo Farías como presidente de la Cámara de Diputados, y la foto de unidad que lograron después del foro sobre autonomías le dieron oxígeno al Socialismo. El almuerzo de 50, la reunión con Losada y el Congreso partidario que se viene

El Socialismo tuvo en Santa Fe un súper jueves. Tras la muerte de su líder, Miguel Lifschitz; de contiendas electorales adversas y de discusiones internas respecto de dónde los encontrará el 2023, el partido de la rosa dio esta semana una demostración de fuerza, unidad y posicionamiento político.

"El jueves era para nosotros el 'Día D", confió a El Litoral un legislador del sector. El Socialismo se había planteado que la única elección que se disputaría en la provincia en 2022 era la del presidente de la Cámara de Diputados; se propusieron ganarla, y lo lograron. Está claro que ello no es parámetro para una compulsa en la que interviene la voluntad popular, pero en términos institucionales, es un hecho político de peso.

El jueves, Pablo Farías fue reelegido como titular de una cámara que pocas veces ha tenido un nivel de fragmentación interna como el actual. Aun así, hubo consenso de bloques mayoritarios, minorías y de bancadas unipersonales para votarlo. Los legisladores tuvieron todos expresiones elogiosas hacia su persona; destacaron su predisposición al diálogo y apertura, siempre. El clima distendido y hasta con episodios risueños, convirtió a la sesión preparatoria en un hecho casi excepcional en medio de un clima de crispación y grieta casi permanente. La buena convivencia tuvo, de hecho, su coronación con un almuerzo que compartieron los cincuenta diputados en un restaurante de esta ciudad.

Iniciativa

Pero la elección de Farías no se agotó en un acto meramente protocolar. Su discurso ante los legisladores fue de alto contenido político. A través de su alocución, dejó en claro que no limitará su rol a una cuestión formal, sino que encarará y promoverá la discusión de temas profundos como la mismísima reforma de la Constitución. Ello, sin dejar de lado otros proyectos como el de autonomías municipales; y la necesidad imperiosa de generar canales de diálogo con el Senado para que leyes trascendentes y largamente discutidas - como la de Educación y Salud- no se queden estancadas en aprobaciones unilaterales y logren sanción.

Esa manera - no sólo de Farías sino del Socialismo- de "plantarse" en el escenario político provincial tuvo una continuidad en la actividad organizada por la tarde del mismo jueves para abordar la temática de las autonomías, y la preponderancia en la discusión del aspecto económico y tributario. Cualquier distraído podría haber confundido el evento con un acto de gobierno del otrora Frente Progresista; ello, tanto por las características y organización del acto, como por sus oradores, en su mayoría, ex funcionarios de la gestión anterior. Que el promotor de la actividad haya sido Emilio Jatón también es un dato relevante, si se repara en que su actitud venía siendo la de mantenerse más bien esquivo a ciertas estructuras. El jueves, el intendente de Santa Fe terminó integrando una foto que retrató a un Socialismo unido y con referentes de las principales líneas internas: Clara García, Antonio Bonfatti, Claudia Balagué, entre otros.

Unidos, pero abiertos

El broche oro de la jornada del jueves fue la reunión en la Cámara de Diputados entre los socialistas y los senadores nacionales de Juntos por el Cambio, Carolina Losada y Dionisio Scarpín. Pablo Farías, Clara García y Joaquín Blanco escucharon a los legisladores que pretenden impulsar en el Congreso una serie de iniciativas para homenajear a Miguel Lifschitz, a casi un año de su fallecimiento. Y lo hicieron, conscientes de que esa foto también sería leída en eventual clave político – electoral. El Socialismo ha decidido postergar las definiciones electorales hasta el año que viene, pero no puede escapar a las especulaciones y conversaciones que pretenden sumarlo a un frente opositor no peronista, un "frente de frentes". No definirse, no implica evadir la discusión. Por eso, así como se admite en el seno del PS que la foto con Losada del jueves indefectiblemente está sujeta a segundas lecturas, también se recuerda que esa apertura y predisposición la han tenido con otros referentes. Mencionan, en ese plano, gestos o visitas: el acompañamiento de Clara García a Maximiliano Pullaro cuando declaró en el juicio contra Esteban Alvarado, la invitación a Pablo Javkin para que visitara – como lo hizo- la sede de La Usina en Rosario, y la reunión que mantuviera Pablo Farías – entre otros- con Gerardo Morales en la propia Cámara de Diputados.

"Hablamos con todos pero no iremos detrás de nadie", sostienen los dirigentes consultados para ensayar una interpretación de los hechos. Son los mismos que aseguran que el partido "está en marcha", y que será clave el congreso partidario extraordinario que se realizará en esta ciudad el 7 de mayo. En el cónclave podría, incluso, fijarse una postura institucional del PS sobre la reforma de la Constitución provincial.El Socialismo tuvo en Santa Fe un súper jueves. Tras la muerte de su líder, Miguel Lifschitz; de contiendas electorales adversas y de discusiones internas respecto de dónde los encontrará el 2023, el partido de la rosa dio esta semana una demostración de fuerza, unidad y posicionamiento político.

