Bazán Vélez: "Luego de la medalla en Tokio, seguimos manteniendo la vara alta"

Viernes 22.04.2022 - Última actualización - 24.04.2022

17:17

El jugador de Córdoba Athletic fue, junto a Marcos Monetta, uno de los puntos más altos del equipo de Santiago Gómez Cora en la consagración del seleccionado nacional de juego reducido en Vancouver, Canadá.

El cordobés Lautaron Bazán Vélez, no solo fue uno de los mejores jugadores de Los Pumas 7s en Vancouver, sino que también, junto a Marcos Monetta, conformaron el “Equipo Ideal” del torneo.

Tras la consagración en Canadá, el jugador que arrancó en la Universidad Nacional, que tuvo su paso por la "U" (Universitario) para luego desembarcar definitivamente en Córdoba Athletic, dialogó con el programa radial “La Guinda” (FM Láser, 92.5, los miércoles de 20 a 21.30).

- ¿A qué adjudicas este gran momento de Los Pumas 7s?

- Creo que la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos fue el punto de quiebre. Fueron años de preparación, de mucho laburo. De estar jugando la copa de abajo mucho tiempo. Llegar a esa medalla en Tokio fue marcar un piso, el equipo respondió y seguimos manteniendo la vara alta.

- ¿Qué notas de diferente en el equipo para llegar dónde llegaron?

- Lo mejor que nos pudo haber pasado fue la pandemia. Porque nos dimos cuenta de muchas cosas del juego que no nos estaban funcionando. Por ejemplo, cuando hacíamos una salida y la perdíamos, casi siempre era try en contra. Entonces entendimos que esa transición era un problema para nosotros y hoy en día no lo es. Otra cosa era la forma de defender. Antes íbamos bien arriba, ahora subimos pero controlamos un poco más. Fueron detalles que nos hicieron dar cuenta qué es lo que estábamos haciendo mal. Y cuando volvimos al juego, nos empezaron a salir, el equipo empezó a fluir, se empezó a sentir cómodo, los chicos nuevos que se fueron sumando no desentonaron nunca. Es más, hicieron subir la vara de los que ya estábamos. La verdad que el equipo empezó a andar solo.

- En Vancouver fueron de menor a mayor en el rendimiento, hasta ir manejando muy bien los partidos...

- Con Francia no fue nuestro mejor partido. Estoy convencido que si lo volvemos a jugar le metemos 40. Pero obviamente el rival también juega, depende cómo te levantás, etc. Más allá de eso, el segundo partido con Escocia, también nos cuesta, sobre todo el arranque, al igual que con Irlanda. Eso tiene que ver más con que el equipo contrario también te analiza: cómo jugás, dónde salís, qué hacés en ataque, cómo defendés, con qué jugador desequilibrás. Entonces, te van tapando esos huecos y nosotros tenemos que ir viendo sobre el partido como ir abriendo otras puertas, hasta que logramos que se destrabe. Como por ejemplo, un Monetta tirando un rastrón.

Los Pumas 7s festejan con la copa obtenida en Vancouver. Foto: Crédito Prensa UAR / @dayabay

- ¿Qué rival es el más fuerte para etapa de grupo?

- Fiji siempre es duro, al igual que Nueva Zelanda. Y el rival que siempre nos venía complicando era Australia. Ya nos había tocado jugar dos semis y un cuarto de final, y nos comimos cuarenta, y recién en este torneo pudimos sacar adelante el partido con ellos.

- ¿Jugar con Monetta es tener el "ancho de espadas" permanentemente no?

- Con él es como que siempre tenés una bala más, es increíble. Es un jugador “World Class”, que está donde tiene que estar. Monetta te saca un try de la galera donde le des la pelota.

La llegada al país

Cuando los conducidos por Santiago Gómez Cora arribaron al aeropuerto de Ezeiza, fueron sorprendidos por un importante grupo de los jugadores que habitualmente conforman el plantel nacional de juego reducido, pero que se habían quedado en el país por distintas razones.

Uno de ellos era el capitán, Santiago Álvarez Fourcade, ausente de la última gira por lesión. A él, el Head Coach Gómez Cora le entregó especialmente una medalla

“Fue un momento muy lindo -comentó Bazán Vélez- Todos queríamos eso por lo que significa Santiago dentro del equipo. Nosotros decimos que somos una familia porque creo que estamos 200 o 220 de los 365 días del año juntos. Concentrando, viajando, jugando, compartiendo momentos. Realmente es nuestra segunda familia.

Sobre el final, Bazán Vélez fue consultado acerca de lo que se supo en 2021 sobre sus ganas de ser tenido en cuenta para el juego de quince. Y el cordobés, fue muy claro en su respuesta.

- Después de la consagración en Tokio, ¿tu idea era llegar a Los Pumas no?

- La verdad esperaba eso. Era lo que se había dicho, lo que me habían planteado desde un principio antes de hacer el proceso de los Juegos. Que tras Tokio me iba a sumar al XV, pero todavía estoy esperando.