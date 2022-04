https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente de la Cámara de Diputados pone en agenda el debate sobre autonomía, controles cruzados entre poderes e incluso la necesidad de la reforma constitucional. El desafío de sentarse con el Senado para temas postergados como las futuras leyes de Educación, de Salud y de ESI.

A las puertas del período Ordinario de Sesiones de la Legislatura Pablo Farías insiste con la receta del diálogo para llegar a los consensos El presidente de la Cámara de Diputados pone en agenda el debate sobre autonomía, controles cruzados entre poderes e incluso la necesidad de la reforma constitucional. El desafío de sentarse con el Senado para temas postergados como las futuras leyes de Educación, de Salud y de ESI.

Apenas terminó la sesión Preparatoria de la Cámara de Diputados y mientras todos los legisladores se acercaban a estrechar la mano del reelecto Pablo Farías, el santafesino se bajó de la presidencia y se estrechó en un largo abrazo con Clara García, la viuda de Miguel Lifschitz de quien en días más se cumplirá el primer aniversario de su deceso. El abrazo sintetizó lo vivido en el último año por el socialismo tras la pérdida de su líder. Farías asumió la presidencia de Diputados y luego fue una especie de jefe de la campaña de García para llegar al Senado nacional.

El jueves, por unanimidad, la fragmentada Cámara de Diputados (hoy hay 21 bloques) lo reeligió presidente y enseguida trazó objetivos para un cuerpo que empezó a normalizar su funcionamiento tras la virtualidad obligada por la pandemia.

- Le han dado un respaldo muy grande

- Es así. El apoyo recibido en lo personal y en lo político es muy, pero muy importante. Me genera un compromiso de continuar enfrentando el desafío que fue tomar la presidencia de la Cámara -no solo en lo personal sino como grupo político- después del fallecimiento inesperado de Miguel Lifschitz. Implica seguir ese camino y generar novedades en términos políticos y fundamentalmente manteniendo los equilibrios y el diálogo que, creo, ha sido lo más destacado de la gestión.

-Un diálogo donde algunas veces no le devuelven la pelota desde la Casa Gris

-Hay estilos distintos. Cuando hemos logrado el diálogo ha sido en parte por gran insistencia nuestra. Se lo dijo en el recinto, la sanción del Presupuesto surgió de aquí (de la presidencia) la iniciativa, el reclamo al gobierno de volver a sentarnos para sacar esa ley tan importante y no conformarnos y dejar un statu quo de distancia y de enfrentamiento que no es lo que queremos. Siempre que tengamos diferencias las vamos a manifestar, del mismo modo en que vamos a hacer los máximos esfuerzos para ponernos de acuerdo.

- Parece haber terminado la etapa dura de la pandemia, han vuelto las sesiones presenciales y ha trazado una serie de desafíos para este año parlamentario para esta cámara. ¿Cree que se puede lograr consensos?

- Sí. Los temas que planteé, en su mayoría son iniciativas legislativas ya presentadas. Hay cuestiones de agenda ya instaladas, en parte por el gobierno provincial y en parte por las necesidades de los gobiernos locales como el de autonomías. Habrá debate y tenemos que ponernos proactivos y propositivos en ese él. Siguen apareciendo proyectos para declarar la necesidad de la reforma constitucional con lo cual en el horizonte tenemos que proponernos discutirlo porque pareciera que se puede volver a plantear y, ojalá, tengamos algún éxito en lograr una ley de necesidad de la reforma. Para que esto no fracase deberá estar anclado en que lo que discutamos tenga que ver con necesidades de la gente y no solo de interés del Estado y de los sectores políticos porque no va a servir. Hay cuestiones que están vinculadas al flagelo de la inseguridad y en la que debemos avanzar: fortalecer los organismos de investigación y persecución del delito; el fiscal general (Jorge Baclini) está planteando algunas cosas donde ya hay algunas iniciativas y que tienen que ver con la estructura del Ministerio Público de la Acusación, modificar el Organismo de Investigaciones para tener una verdadera policía judicial; debatir el rol que debe tener la Legislatura respecto de las potestades disciplinarias de los fiscales y defensores del sistema penal. Es bueno que tengamos controles cruzados entre poderes del Estado y que no aparezca como de intromisión de un poder sobre otro. Ese equilibrio lo tenemos que buscar, convocaremos a especialistas para lograr una síntesis. Es un debate que debemos darle en conjunto con el Senado. Otros temas importantes en los que hay que avanzar tienen que ver con lavado de activos; normas sobre transparencia en las transacciones económicas y financieras, etc.

- Hizo un compromiso de trabajar más con el Senado sobre temas que terminan rebotando allí como las futuras leyes de Educación, Salud y Educación Sexual Integral. ¿Tiene alguna estrategia ya definida?

- El planteo es encontrar un espacio donde nos pongamos como objetivo lograr el consenso, hacer el mayor esfuerzo conjunto entre los distintos bloques de las dos cámaras y poder arribar a un texto que contenga los consensos para ser aprobados en ambos cuerpos. Hoy tenemos la posibilidad porque las medias sanciones de estos temas han caducado por falta de tratamiento, se están representando y está la oportunidad en volver a verlos. Como camino recorrido tenemos los consensos logrados en una cámara, tenemos que compartirlo con la otra. A nadie le convence votar y quedarnos tranquilos, con la conciencia política porque le dimos sanción acá sin hacernos cargos de lo que pasa en Senado. Tenemos que buscar consenso, son temas importantes y debemos ponernos de acuerdo.

- ¿La fragmentación política de la Cámara hará más difícil esto?

- Los 21 bloques son un desafío. Vamos a tener que generar criterios para el manejo interno de la cámara, discutir mantener equilibrios y que todos puedan participar en las comisiones. Esto es necesario porque el trámite diario de la cámara implica ir teniendo acuerdos entre los distintos bloques. Es un órgano colegiados por su naturaleza, los 50 que llegamos, más allá de nuestros bloques políticos, tenemos diferencias y representaciones diversas con el cual el esfuerzo para ponernos de acuerdo se hace cada vez más difícil cuando se fragmentan los bloques políticos.

Junta de Seguridad

El martes pasado, Farías se sumó a la Junta Provincial de Seguridad por decisión del propio Poder Ejecutivo. Del encuentro tiene una mirada crítica. "A la Junta la empobrece que no estén presentes ni el gobernador ni la vicegobernadora, aún haciendo lugar a que el gobernador tuviese una cuestión personal, es entendible. Quizás hubiese sido preferible cambiar la fecha. Necesitamos que la agenda de temas que se traten integren la prioridad del gobierno y se necesitan todas las representaciones. Esto no va en menoscabo de los ministros que estuvieron allí. Para jerarquizar el ámbito, del mismo modo que el gobernador me convocó como autoridad del Poder Legislativo, es lógico que reclamemos que el gobernador o la vice estén presentes. Me parece que hay que ser más estrictos en el planteo de la agenda de temas. Toda reunión debe tener un objetivo y por momentos sentíamos que no sabíamos cuál era el objetivo más allá de mostrarnos algunas de las cosas que estaban haciendo.Vamos a reclamar que las reuniones futuras sean con agenda porque a muchos nos da la sensación de que podemos estar perdiendo el tiempo y no es lo que queremos, al contrario, queremos jerarquizar y que sean más fructíferas ese tipo de reuniones".