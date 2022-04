https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El equipo de Piedrabuena venció 2 a 0 al conjunto de Pigliacampo en un partido que se disputó a orillas de la Laguna. Pucará, en barrio Transporte, venció a La Perla y se metió en el lote de candidatos.

Liga Santafesina Guadalupe puso de fiesta a su barrio

Se estos resultados se sienten en las entrañas, se disfrutan y alimentan la ilusión de los hinchas. También se disfrutan con el alma porque se consiguen en base a esfuerzo y mucho sacrifico. ¿El juego en general?, más o menos. Porque el orgullo moderno no repara demasiado en cómo se dio o cómo hizo Guadalupe para vencer a su rival de turno.

Guadalupe fue un poco más en un primer tiempo mezquino, donde ambos hicieron poco para brindar un buen espectáculo. Ahí, fue el equipo visitante el que mejor se paró y ofreció un par de llegadas, generó cuatro tiros desde la esquina ante u rival que no ofreció mucha resistencia, más bien fue pobre lo que mostraron los de Pigliacampo.

En la segunda mitad, los cambios llegaron por parte de ambos. A los 27 minutos, Sebastián Battaglia marcó un lindo gol porque supo definir bien ante el intento de Gerold por salvar sula caída de su arco. Enseguida respondió Ciclón pero no lastimó y se hizo un partido de bajo vuelo pero con el local jugado y en busca del empate; Ávalos tuvo su oportunidad y no supo aprovecharla y Cejas, de buen trabajo, tapó varios centros que no terminaron de complicar el panorama de Guadalupe que se paró de contra y tuvo su premio cuando Lucas Acosta escapó por derecha y puso el 2 a 0 ante la salida desesperada de Gerold.

No hubo tiempo para más, los cambios se sucedieron y el partido quedó a pedir de Guadalupe que pudo haber aumentado en el marcador si no hubiera sido por errores en la definición. También pudo descontar Ciclón Racing pero los nervios, para ese entonces, le jugaron un mala pasada, más el buen trabajo de Cejas que debió arrojarse para salvar la caída de su arco. En fin, hubo un equipo que mostró desequilibrio, Guadalupe, y otro, que se quedó en el intento, Ciclón Racing.

La síntesis

Ciclón Racing 0

Sp. Guadalupe 2

Ciclón Racing: Gerold; Arriondo, Juan Ruiz Díaz, Gómez e Ibarra; Torres, Alvarengue, Canalis, Miranda y Carlos Ruiz Días; Ávalos. DT: Mario Pigliacampo.

Sp. Guadalupe: Cejas; Budiño, Pérez, Galeano y Cechetto; Battaglia, Páez, Acosta, Buschiazzo, Ledesma e Ibarra. DT: Cristian Piedrabuena.

Goles: en el segundo tiempo, 27 min. Sebastián Battaglia (G) y a los 46 min. Lucas Acosta (G).

Cambios: Ojeda por Alvarengue, Dagosto por Gómez (CR) y Correa por Canalis; Zuchela por Galeano, Pérez por Zuchela y Brasca por Battaglia (G).

Incidencias: en el segundo tiempo, a los 39 min. fue expulsado Ibarra (CR).

Cancha: Ciclón Racing.

Árbitro: Alejandro Aguilera.

Reserva: Ciclón Racing.

Resultados Primera B

Fecha 7: Atlético Floresta 0 – Deportivo Nobleza 1 (Diego Mazzón); Juventud Unida 2 (2 de Jorge Agostinelli) – Vecinal Gálvez 0; Defensores de Alto Verde 2 (Fernando Saurit, Juan Almada) – Los Canarios 0; Defensores de Peñaloza 3 (Ulises Nieto, Alejo Da Silva, Ángel Merlo) – Loyola 2 (Jonatan Troncoso, Darío Moreira); Los Piratitas 0 – Don Salvador 2 (Manuel Esquivel, Ignacio Gribaudo); Atenas 0 – Ciclón Norte 1 (Luis Lunardelli); El Cadi 1 (Marcos Franco) – Banco Provincial 2 (Maximiliano Farías en contra, Hugo Quiroz); Deportivo Agua FC 3 (Martín Albornoz, Esteban Juárez, Maximiliano Casco) – Belgrano 1 (Lucas Díaz); Los Juveniles 0 – Deportivo Santa Rosa 1 (Carlos Sosa). Libre: Atlético Arroyo Leyes.

La que viene B

Fecha 8: Belgrano - El Cadi; Banco Provincial - Atenas; Ciclón Norte - Los Piratitas ST; Don Salvador - Peñaloza; Loyola - Los Juveniles; Santa Rosa - Def. de Alto Verde; Los Canarios - Juventud Unida; Vecinal Gálvez - Floresta; Nobleza - Arroyo Leyes. Libre - Dep. Agua FC.

Victoria del "Cacique" frente a La Perla

Con goles de Santiago Paredes, el primero de penal, el equipo de Mariano Bonzzi cosechó tres puntos importantes, frente un difícil rival. Así suma en la tabla de promedios y se aleja considerablemente. Pucará venía de perder 1 a 0 frente a Ciclón Racing y se recuperó ante el equipo de Tobaldo que llegaba como único escolta del torneo. Con un gran marco de público y en una tarde a pleno sol, ambos conjuntos dieron todo para el buen espectáculo y la gente lo reconoció. Tras el correr de los primeros minutos se vio un balón trabado en la mitad de la cancha, donde se desarrolló gran parte del partido. Ambos equipos estaban decididos a buscar el gol que rompa la red de su oponente. En los primeros 45 minutos, el equipo de Bonzzi expuso una mínima superioridad frente al conjunto de Adalberto Tobaldo. Ya en el complemento, y luego de un irremediable error del defensor de La Perla, Germán Smith, a los 2 minutos, Santiago Paredes abrió el marcador desde los 12 pasos, después que Damiani marcara la pena máxima. La parte final, no demostró diferencias con los primeros 45 minutos. Fue duro, trabado y de buen juego. En el final, Reartes nada pudo hacer ante el zapatazo de Paredes, que a los 49, elevó la diferencia y puso cifras definitivas: 2-0. La síntesis: Pucará (2): Leandro Barbona; Franco Reynoso, Emanuel Alfonso, Matías Heredia; Joaquín Argüello, Gabriel Solís, Guillermo Previale, Alexis Vezzali; Santiago Paredes, Diego Cariaga y Juan Sánchez. DT: Mariano Bonzzi. La Perla (0): Abraham Reartes; Alexis Ávila, Gonzalo Friders, Juan Nivel, Germán Smith; Leandro Masenfishc, Matías Dándolo, Facundo Dándolo, Alexis Palacios; Milton Lovato, Gabriel Ruiz Díaz. DT: Adalberto Tobaldo. Goles: en el segundo tiempo, a los 2 y 49 min. Santiago Paredes, el primero de penal. Cambios: Sebastián Aranda por Diego Cariaga, Agustín Barrios por Joaquín Argüello, Iván Rojas por Juan Sánchez (P); Gonzalo Bersellone por Alexis Ávila, Uriel Regis por Germán Smith, Hugo Osffteter por Alexis Palacios y Mauricio Osurak por Gabriel Ruiz Díaz (LP). Árbitro: Gabriel Damiani. Cancha: Pucará. Reserva: Pucará 2-La Perla del Oeste 1. Cobertura: Lorenzo Cabaña.

Primera A

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif

Colón 23 9 7 2 0 16 3 13

UNL 20 9 6 2 1 19 6 13

La Perla 19 9 6 1 2 14 9 5

Cosmos 18 9 6 0 3 18 10 8

Colón de San Justo 17 9 5 2 2 27 7 20

Argentino 17 9 5 2 2 15 6 9

Gimnasia y Esgrima 17 9 5 2 2 12 5 7

Sanjustino 16 9 5 1 3 14 8 6

Ateneo 16 9 5 1 3 16 12 4

Pucará 16 9 5 1 3 8 9 -1

Ciclón Racing 14 9 4 2 3 9 8 1

La Salle 13 9 4 1 4 11 12 -1

El Quillá 10 9 3 1 5 6 11 -5

14 Sportivo Guadalupe 9 9 2 3 4 9 13 -4

15 Nuevo Horizonte 9 9 3 0 6 8 23 -15

16 Independiente 8 9 2 2 5 13 17 -4

17 C. C. y D. El Pozo 8 8 2 2 4 8 16 -8

18 San Cristóbal 7 9 2 1 6 8 19 -

19 Nacional 6 9 1 3 5 9 17 -8

20 Newell's 6 9 0 6 3 4 12 -8

21 Las Flores 4 8 1 1 6 5 14 -9

22 Unión 2 9 0 2 7 1 13 -12

Primera B

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif -Juventud Unida 18 6 6 0 0 17 5 12-Los Juveniles 15 7 5 0 2 13 5 8-Banco Provincial 14 6 4 2 0 14 6 8-Nobleza 12 7 4 0 3 9 6 3-Los Canarios 11 7 3 2 2 13 9 4-Dep. Agua FC 11 7 3 2 2 9 7-

Santa Rosa 11 7 3 2 2 11 13 -2-Alto Verde 10 6 3 1 2 12 8 4-Ciclón Norte 10 6 3 1 2 8 9 -1-El Cadi 8 7 1 5 1 8 8 0-Peñaloza 8 7 2 2 3 11 14 -3-Belgrano 7 6 1 4 1 8 6 2-Don Salvador 7 7 1 4 2 8 10 -2-

Vecinal Gálvez 7 7 2 1 4 7 11 -4-Los Piratitas ST 7 7 2 1 4 5 13 -8-Loyola 6 7 1 3 3 9 11 -2-Atenas 4 7 1 1 5 8 13 -5-Arroyo Leyes 3 5 0 3 2 6 14 -8-Floresta 0 5 0 0 5 3 11 -8