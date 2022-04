https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 24.04.2022 - Última actualización - 11:44

11:10

Perdía 2-0 con General Caballero y lo dio vuelta ganando 3-2 en Juan León Mallorquín. Es el último, con un punto, en el grupo de Colón en la Copa Libertadores.

Campeonato guaraní Olimpia, rival de Colón en la Libertadores, llega agrandado Perdía 2-0 con General Caballero y lo dio vuelta ganando 3-2 en Juan León Mallorquín. Es el último, con un punto, en el grupo de Colón en la Copa Libertadores. Perdía 2-0 con General Caballero y lo dio vuelta ganando 3-2 en Juan León Mallorquín. Es el último, con un punto, en el grupo de Colón en la Copa Libertadores.

Olimpia de Paraguay, rival copero de Colón este jueves en el Defensores del Chaco por la Conmebol Libertadores, superó un gran examen, tras ir perdiendo por 2-0, consiguió dar vuelta la historia en el complemento y ganar por 2-3 al General Caballero en Juan León Mallorquín. Junior Marabel y Guillermo Hauche, marcaron para el Rojo, mientras que Walter González, Guillermo Paiva y Derlis González lo hicieron para el Decano.

El Rojo entró enchufado y sorprendió al Decano. En el segundo minuto del lance Junior Marabel recibió, giró y sacó un poderoso remate que se metió al ángulo derecho de Olveira para el 1-0.

Tras la conquista, el local redobló su apuesta y sobre los 19’ encontró lo que estaba buscando. De un lateral llegó un balón hasta el área, una peinada de Lezcano, Marabel bajó el esférico y Guillermo Hauche apareció para fusilar a un Olveira que no pudo contener el disparo y la pelota terminó trasponiendo la raya de gol.

El 2-0 dejó grogui al Franjeado que no tuvo reacción ni ideas para vulnerar a su rival en la primera etapa.

Para el complemento, el Decano cambió su propuesta. De arranque Fernando Cardozo tuvo para hacer la igualdad, pero su cabezazo se fue por encima del arco. El local respondió en una acción donde Clementino González quedó mano a mano con Olveira, pero esta vez respondió el charrúa para mantener con vida a su equipo.

Sobre los 63’ comenzó la reacción franjeada, cuando un error en la salida del Rojo termina con un balón para Sergio Otálvaro que esperó su momento y lanzó un buen centro para la cabeza de Walter González. El descuento motivó a los dirigidos por Julio César Cáceres.

La paridad de Olimpia llegó a los 72’ en una pelota parada. El córner desde la izquierda encontró solo a Guillermo Paiva que nada más tuvo que desviar y hacer el 2-2 en el estadio Ka'arendy.

Luego del tanto de Paiva, el juego ganó en emotividad. Los dos salieron a buscar la victoria, dando trabajo extra a los arqueros. Sin embargo, Derlis González se encargaría de completar la remontada y darle la victoria al Olimpia sobre los 85’ al aprovechar un rebote.

Gran victoria de Olimpia que consiguió hilar su segunda victoria en el campeonato y toma la tercera ubicación de la tabla. Además, su estado anímico ahora es alto para esperar este jueves por Colón de Santa Fe en el Defensores del Chaco por la Copa Libertadores.

RELACIONADO 1: "Las demandas de la FIFA no me dejan dormir"

Miguel Cardona, presidente de Olimpia de Paraguay, rival sabalero de este jueves por la Libertadores, dialogó con "Fútbol a lo Grande" (1080 AM) y abordó temas actuales del club, que se encuentra en doble competición y resolviendo casos de demandas.

“Las demandas de la FIFA no me dejan dormir. Me preocupan y me duelen. Tenemos que cumplir con las deudas y allí tenemos 6 o 7 casos”, explicó el dirigente con respecto a las deudas generadas en administraciones anteriores, agregando: “11 millones de dólares es nuestra deuda y para diciembre tenemos que resolver o vienen las sanciones y tenemos que cumplir”.

Abordando el tema de la doble competición, Cardona expuso: “Libertad y Cerro están cansados y van a seguir sintiendo esto. Nosotros pasamos por eso y con el calendario ajustado van a ir apareciendo las complicaciones”.

“Nuestros jugadores están al día y están cuidados. Ahora tenemos que trabajar y mejorar el trabajo en las formativas”, puntualizó el presidente franjeado, a lo que adelantó: “Olimpia tiene que ser un ejemplo a seguir, ayer arrancamos con los primeros pasos. Queremos crear el Colegio Olimpia, es nuestra idea y vengo trabajando con amigos sobre eso”.

Con respecto a lo que se viene, Cardona sumó: ”Quiero que la gente llene el estadio, así gana el parrillero, el panchero. Olimpia mueve mucho. Después queremos ir a Encarnación y otras ciudades del interior”, agregando acerca de las incorporaciones al CT: “Sumamos dos cracks, Aitor (García, asistente técnico) y el Pa’i Ramírez (Luis, sicólogo en formativas), dos pedidos por el entrenador”.

RELACIONADO 2: Una baja contra Colón el jueves

Olimpia logró una fantástica remontada ante General Caballero, el sábado en Juan León Mallorquín, y avisó que sigue más vivo que nunca en el torneo Apertura 2022. Ahora se viene el turno de la Copa Libertadores 2022, donde el "Franjeado" necesita ganar ante Colón de Santa Fe, en Asunción, para enderezar el rumbo en el Grupo G.

Para el choque ante el "Sabalero", que será el jueves 28 de abril, desde las 21(una hora menos en Paraguay) en el Defensores del Chaco, el conjunto decano no podrá contar con el experimentado zaguero central, Antolín Alcaraz, quien sufre de un esguince de rodilla.

"Creo que Antolín no llegaría para el partido ante Colón, sigue en etapa de recuperación", reconoció en conferencia de prensa el propio entrenador, Julio César Cáceres, luego del triunfo en el Departamento de Alto Paraná.

El último partido de Alcaraz había sido el 12 de abril, en la caída ante Peñarol en Montevideo por la Copa Libertadores. Desde entonces, los jóvenes defensores, Luis Zárate y Saúl Salcedo, han hecho parejo en los tres últimos partidos del Olimpia; ante 12 de Octubre (0-0), Guaraní (1-0) y General Caballero (3-2).