Mirada desde el sur Fernández/Páez, Perotti/Nebbia, Javkin/Fander

"La verdadera historia", escribía Eduardo Mignogna, en un poema que se multiplicaba con la música de Lito Nebbia. La historia sin vueltas de los pueblos está en sus canciones. Los historiadores olvidan o esconden, que es una tremenda forma de la mentira. La poesía popular sale cantando de los recitales y se queda para siempre allí donde una voz la eleve otra vez hasta lo que es: palabra suelta.

"Quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón", la canción de Fito (Rodolfo Páez, pero… ¿quién lo conoce de ése modo?) hasta un punto refleja la circunstancia de Alberto Fernández, porteño… y abogado. Si tiene que agregar aquello de "como un documento inalterable", estaríamos en problemas para explicar. Cría del alfonsinismo, cría de Cavallo en el menemismo, cría de Néstor en el kichnerismo, cría de Clarín en el cristinismo, después invento del cristinismo recargado. Uff. Parece demasiado.

Fernández es el más típico ejemplar de burócrata que se puede ofertar hoy. No hay en plaza otro ejemplar que exhiba trabajos tan firmes, desde la presidencia de Raúl Alfonsín, en puestos del Estado. Puede haber otros pero, caramba,… Fernández llegó a presidente. Desde 1983 a 2022. Y hay más fechas. Si ése no es un burócrata, la burocracia donde está.

Parecía una provincia y era otra

Herido en sus amores, en sus ilusiones, lejano de Argentina (la compuso en México) Lito Nebbia escribe y canta: "Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir…"

Perotti asume la gobernación venciendo al socialismo en Rosario. No lo vence en Santa Fe, el locutor Jatón no es socialista, pero no es peronista. El peronismo retorna triunfador a la provincia que el socialismo había convertido en un cuento. No era cuento, era una pesadilla de cuentas, mentiras, relatos, nombramientos. Quien quiera reírse que busque los títulos de los cargos en el Ministerio de Cultura, parecen mentira (fueron mentira, pero cobraban), como son mentiras los hospitales, las rutas, los acueductos y las "Obras Menores", adeudadas por años a las pequeñas comunas. El Presupuesto fue año tras año una mentira que endeudó.

Después, La Peste que volteó la sábana y nos mostró como somos. Desnudos y a los gritos. Si hoy se le pregunta a Perotti, sobre la marcha del país y de la provincia, el gobernador puede cantar a Nebbia y declarar: "Creo que nadie puede dar una respuesta".

Policía corrupta, jueces en la milonga, el MPA en mitad de una interna de internas. Autos que no están, pistolas que desaparecen, escuchas de teléfonos que no debían ser escuchados y que luego son publicados – esos diálogos—en mitad del "fenómeno Sain", un yerro tan importante que el socialismo busca el empate por el crecimiento de Los Monos y la narco política, la narco justicia, la inseguridad y la corrupción estructural que desde 2007 forjaron con mucho sacrificio y deshonestidad. Comparten almanaque los socialistas con Los Monos, Alvarado y la corrupción estructural.

Hoy Perotti no puede, todavía, conformar cuadros policiales con altos porcentajes de honestidad y fojas de trabajo limpias, ni jueces que vivan de su sueldo. Perotti se enfrenta a un Poder Legislativo que es opositor pero poco favorable a la defensa de la provincia. Opino: no podrá torcer esa característica.

Parado en la realidad, Perotti puede cantar: ¡A pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida… solo se trata de vivir". Santa Fe provincia tiene tanto y tanto que nadie, ni el desdén del gobierno nacional ni el boicot de las oposiciones, logra quebrarla.

El plan "Remanso Valerio"

Jorge Fandermole, que en realidad debería apellidarse Vaan Deer Mole (si no fuera por algunos jueces de Paz iletrados), es uno de los más importantes cantautores rosarinos, a la altura de los otros dos. Es decir, a la altura de Nebbia (el primero) y Fito (el que sigue). El tercero: "El Fander". Criado en un pueblo, tiene una rara mezcla de poesía de salón y paisaje bucólico. En mitad de la mitad (el medio más puro) retratos de la realidad en sus canciones.

Javkin toma del socialismo, en alianza con este partido, la intendencia de Rosario. Es el 2019. Conoce la canción, mal cantor, pero memorioso podría repetir estos dos versos: "Cristo de las redes, no nos abandones y en los espineles déjanos tus dones". Se le perdona que sea mal cantor, pero es desde muy joven un animal político.

En el rezo está la solución de la Región Rosario. La ciudad lleva más de veinticinco años de gobierno socialista y es un estropicio. La Región Rosario en doce años de unidad política entre Provincia y Ciudad demostró que el socialismo no era un proyecto político con entidad socioeconómica, cultural y filosófica, sino nombres propios. Estévez Boero, un aburrido lector de primera mitad del Siglo XX. Un aguerrido luchador de Barricadas: "El Tigre" Cavallero. Un mítico e insondable ejecutor de políticas de Estado: Hermes Binner. Un inconsistente "consiglieri": Antonio Bonfatti. Y un recalcitrante y silencioso heredero, con más misterios que amores por la popularidad: Roberto Miguel Lifschitz.

Los votos fueron de Binner. Lifschitz los retuvo. Nada, nada queda en la casa natal, solo telarañas que teje el yuyal (tema del rosarino Dames y el uruguayo Bazterra, que escribía con un seudónimo, Sanguinetti). Hoy el socialismo es eso, mínimos burócratas y telarañas que teje el yuyal en cada escritorio. No se les cae una idea. Esperan el sueldo a fin de mes.

Región Rosario no conversa, no pide, no se proyecta en conjunto. Ni para transporte o impuestos, como tampoco acueductos, redes, energía. Nada es fácil para una sociedad pauperizada, una peste que quitó la sábana y dirigentes que piensan que "la pobreza los pone tristes".

Javkin quiere crecer pero, ay, debe acudir al rezo, como Fandermole en "Remanso Valerio", pidiendo que el Cristo de las Redes no lo abandone. Las condiciones no son las mejores, ni las regulares, son las peores.

No hay una recaudación municipal alta, ni están resueltas las cuestiones de "Herencia en el Estado Municipal". Debe la paz a un Concejo Municipal manso, de poco vuelo y a una oposición que no tiene jefaturas provinciales o nacionales que indiquen "es por aquí". Ejemplo: Lewandowski y Losada son senadores nacionales de origen rosarino. Cri, cri.

La fe y la solidaridad son parientes

Parados sobre el año de La Peste Atenuada, las cosas pueden verse con menos polvareda y menos susto. "Para la Vieja Guardia, ésos fueron días de alta tensión. Al ponerse en juego la solidaridad, comprendieron cuanto les importaba realmente. Ellos eran fuertes como para quedarse solos, hasta morderse los labios si era necesario, pero qué distinto era saberse acompañado. La solidaridad tenía su propia fe, que, en definitiva, era tan esencial como la que llevaba a la rebelión al hombre singular".

El párrafo refiere a un "Todos juntos", que estaba a punto de quebrarse. Uno de los más importantes escritores de ficción de por aquí, de importancia nacional y más, es Jorge Riestra. Cada año más solo en el anaquel de la calidad. El libro del que se tomó el texto es "Salón de billares".

Debo insistir. La verdadera historia de los pueblos está en sus canciones y sus buenos relatores. "La solidaridad tiene su propia fe". "Quien dijo que todo está perdido". "A pesar de tanta melancolía, solo se trata de vivir" y –además- lo inevitable: "Cristo de las Redes, no nos abandones". A poco que se escuche y se lea a nuestros creadores el pasado se entiende y el futuro es posible. La burocracia presenta un problema: es sorda. Pero eso ya lo sabemos todos. Simplemente no hay que votarla.

