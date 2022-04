https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se espera la respuesta del MPA

Sain solicitó que la audiencia imputativa del jueves sea vía zoom

El pedido obedece a que el ex ministro se encuentra en Buenos Aires y su abogado defensor, en Rosario. La convocatoria corresponde a la causa en la que el ex funcionario es investigado por la presunta compra ilegal de armas a una empresa israelí

Crédito: Archivo El Litoral

Por Ivana Fux SEGUIR La defensa del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, solicitó que la audiencia imputativa prevista para el próximo jueves se realice de manera virtual. Según confirmó el abogado Hernán Martínez a El Litoral, el pedido ya fue formalizado ante el Ministerio Público de la Acusación, y está fundado en que el ex funcionario se encuentra en Buenos Aires, a propósito de sus tareas como asesor del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. A ello se suma que el letrado que lleva adelante la defensa reside en Rosario, mientras que los fiscales llevarían adelante la audiencia en las oficinas del MPA en la ciudad de Santa Fe. Según pudo saber este diario, la fiscalía no descartaba conceder la solicitud de la defensa, atentos a que ésa fue la metodología que se utilizó para todas las imputativas realizadas a lo largo de los dos años de la pandemia. La citación de esta semana que formularon los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez se enmarca en la causa en la que Sain es investigado por la presunta compra ilegal de armas a una empresa israelí. El proceso administrativo de la adquisición fue frenado oportunamente por la intervención de los propios mecanismos internos del Estado. Pero la oposición, a través de un grupo de diputados provinciales radicales, llevó el tema a la Justicia mediante una denuncia penal. Además de Sain, también fueron citados para el jueves el ex secretario de Seguridad, Germán Montenegro; y el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas. En tanto, para el viernes 30 fue convocado el ex director de Finanzas, Marcelo Correa. El abogado de Sain confirmó a El Litoral que es intención de su defendido participar de la imputativa; entienden que ello es fundamental para el esclarecimiento del caso, e implica en la práctica un claro contraste con la conducta de otros dirigentes de la política – como el caso del senador Armando Traferri- que evitan comparecer ante los fiscales amparándose en sus fueros. Derrotero La primera citación a imputativa para Sain había sido hace dos semanas. En esa ocasión, los fiscales habían pedido que se realizase de manera simultánea con la audiencia de medidas cautelares. Por eso, la solicitaron a través de la Oficina de Gestión Judicial, para que fuese pública, en Tribunales y ante la presencia de un juez. Pero el magistrado – en este caso, Nicolás Falkenberg- denegó la solicitud; sostuvo que tratándose de imputados que transitaban el proceso en libertad, no era necesario que la audiencia se realizase con presencia de un juez. Y les recomendó que condujesen la imputativa; y que a su término, volviesen a solicitar la de medidas cautelares. Hernández y Giménez reprogramaron, entonces, la fecha de la audiencia; la original estaba prevista para el martes de la semana pasada, y quedó pospuesta para este jueves. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

