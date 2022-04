Dejaron un dispositivo en un restaurante que podría ser el nuevo reloj inteligente de Google

En un bar de Estados Unidos, encontraron un dispositivo que llamó la atención. En principio se trataría del reloj inteligente de Google que sería oficialmente presentado a fines de mayo. ¿Se trató de un olvido o es una manera de publicitar el nuevo dispositivo?



Hace doce años Gray Powell, el ingeniero de software de Apple, olvidó un prototipo de iPhone 4 en un bar de Redwood City, California. Ocurrió poco antes de su lanzamiento. Ahora ocurrió lo mismo, con este aparato novedoso de Google.

Google has filed a trademark application for the Pixel Watch ahead of the wearable device's rumored unveiling at Google I/O next monthhttps://t.co/ZMRfMCsG31