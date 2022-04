https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Trabajo dictó la conciliación obligatoria y no habría paro de colectivos

En tanto, desde la UTA Santa Fe confiaron a El Litoral que desde “la Unión Tranviarios Automotor a nivel nacional no hay ninguna confirmación del levantamiento de la medida de fuerza”.

Finalmente este lunes por la tarde, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto entablado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el sector empresario del transporte en todo el país, y que tenía previsto un paro de transporte por 48 horas a partir de este martes. De acuerdo con la resolución del organismo laboral, la resolución que frenó el paro de transporte estará vigente por 10 días hábiles. El paro había sido lanzado por el sindicato que representa a los choferes. Estaba previsto que comenzara a las 0 horas de este mertes. La medida de fuerza se encontraba enmarcada en una petición de los trabajadores que reclama un aumento salarial del 50 por ciento. El sindicato busca que los trabajadores del interior del país consigan el mismo acuerdo que sus pares del Área Metropolitana. El 8 de abril pasado, la UTA cerró el acuerdo paritario de 2022 para los choferes de corta y media distancia del Amba. Lograron un aumento del 50 por ciento, que llevará el salario básico a 150 mil pesos desde agosto. En Santa Fe Pero desde la UTA Santa Fe confiaron a El Litoral que desde “la Unión Tranviarios Automotor a nivel nacional no tenemos ninguna confirmación del levantamiento de la medida de fuerza”. Este confirmación “podría llegar en las próximas horas; de ser así, se informará oportunamente lo que resuelva para la ciudad de Santa Fe y alrededores”, indicaron las mismas fuentes. “¿Es decir que se mantiene la medida de fuerza, pese al dictado de la conciliación obligatoria?”, insistió El Litoral. “Hasta ahora sí, se mantienen las medidas vigentes”, respondieron desde la UTA Santa Fe. Con todo, se aguardan novedades en las próximas horas.

