Cómo hizo Elon Musk para quedarse con Twitter en 20 días

El multimillonario y director general de las compañías Tesla y SpaceX, Elon Musk, pasó de ser uno de los principales usuarios de la red social Twitter, con casi 84 millones de seguidores, a convertirse en el virtual dueño de la empresa en apenas 20 días, tiempo que transcurrió desde que se hizo pública la compra de una fracción del paquete accionario de Twitter al anuncio formal del directorio de la empresa este lunes por la tarde, cuando decidió validar la venta del 100% de las acciones por cerca de US$ 44.000 millones.

El 4 de abril se hizo público un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en el que Musk informaba haber adquirido 73,5 millones de acciones de Twitter, correspondientes al 9,2% del paquete accionario de la empresa, que lo convertía en el tenedor de la mayor porción de acciones de la compañía, por delante del grupo Vanguard (8,79%) o de Morgan Stanley (8,76%).

El 5 de abril, Twitter anunció que Musk ingresaría al consejo de administración de la empresa y alcanza un acuerdo de que ningún integrante del directorio pudiera tener más del 14,9% del paquete accionario.

El 9 de abril, Musk tuiteó en su cuenta personal un mensaje en el que mostraba como muchas de las cuentas con mayor cantidad de seguidores (Barack Obama, Justin Bieber, Katy Perry, Rihana, Cristiano Ronaldo y Taylor Swift, entre otros) rara vez escriben comentarios o publican contenidos, y se preguntó: "¿Twitter está muriendo? Por ejemplo, Taylor Swift no ha posteado nada en tres meses y Justin Bieber sólo una vez este año".

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.



Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE