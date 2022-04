Video: detuvieron una formación del tren Roca porque a un pasajero se le atoró la cabeza en un asiento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde Trenes Argentinos confirmaron que el inusual percance provocó una demora de 20 minutos en el servicio; aún se desconocen los motivos del accidente pero un video del episorio se viralizó rápidamente.

Un insólito episodio se produjo ayer por la tarde en el tren Roca, luego que a un pasajero se le atorara la cabeza en uno de lo asientos de la formación. A raíz del accidente, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, se registró una demora de 20 minutos en el servicio, según confirmaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió ayer por la tarde en una de las formaciones del tren Roca, ramal La Plata, cuando la cabeza de un joven quedó atorada entre el asiento y el apoyabrazos. Desde Trenes Argentinos confirmaron que el inusual percance provocó una demora de 20 minutos en el servicio, aunque aún se desconocen los motivos del accidente.

El joven fue asistido por personal de Trenes Argentinos y afortunadamente no registró heridas, pero la llamativa escena captó la atención de varios pasajeros que se encontraban en el tren e incluso algunos registraron lo sucedido y compartieron un video por Twitter que rápidamente se viralizó.

Volviendo de la faq se paro el tren 20min porque a este hermoso muñeco se le quedo atorada la cabeza en el apoya brazo.

“Volviendo de la facu se paró el tren 20 minutos porque a este hermoso muñeco se le quedó atorada la cabeza en el apoya brazo. Gracias roquita, por suerte salió”, expresó un pasajero desde su cuenta de Twitter sobre lo acontecido ayer en el tren.

El joven estudiante que compartió el video por Twitter confirmó al medio local que la secuencia ocurrió en la estación Villa Elisa. “Al flaco este nunca lo vi. Yo estaba durmiendo, volviendo de la facu. Me levanto con todo el tren aplaudiendo y veo cómo lo estaban sacando los de seguridad afuera del tren, agarrándolo de los brazos. Cuando me acerco a hablarle a mis compañeros me dijeron que se le quedó la cabeza atorada y me mostraron el video. No lo podía creer”, detalló el testigo en diálogo con medios bonaerenses.

“Había un debate entre los pasajeros en el medio de la estación de Villa Elisa. Un par de señoras decían que había que tirarle aceite, pero ¿dónde lo iban a conseguir? Otros hablaban de un chorro de agua, mientras algunas personas le hacían presión en la cabeza”, concluyó el estudiante sobre las diversas reacciones de los pasajeros que intentaron asistir al joven, quien finalmente resultó ileso.