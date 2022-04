https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT rojiblanco destacó el juego de su equipo y cómo se plantó ante un rival muy complicado. "Vamos a pelearla en todos los frentes", sentenció.

Habló del crecimiento del equipo Gustavo Munúa: "Los chicos son una realidad y tienen un futuro muy prometedor"

El uruguayo valoró la gran actuación de sus dirigidos. "El balance es positivísimo, el equipo en el primer tiempo y el segundo tuvo el partido controlado en todo momento, ante un muy buen rival que nos cambió la figura táctica, pero con algunos movimientos supimos cerrar los espacios y las opciones de ellos. Supimos generar nuestras situaciones y las que generamos fueron muy claras".

-Casi lo pierden al final...

-Era una injusticia, Santi (Mele) hizo una gran parada, era muy injusto irse con las manos vacías de acá. El equipo jugó para ganar el partido, en todo momento fue a buscar el arco rival y tuvimos opciones muy buenas. Hay que felicitar al equipo por todo lo que hizo y seguir por este camino.

-Pedías paciencia, y en la Copa se nota otro rendimiento de visitante...

-Creo que el equipo va dando saltos de calidad, el equipo va teniendo diferentes tipos de experiencias que son muy buenas y creo que en el camino tocan algunas semanas incómodas como la pasada, pero el equipo nos vuelve a demostrar que es capaz de levantarse, que tiene una idea clara, que tiene decisión y mucho valor para enfrentar a rivales exigentes. Esto es parte del camino, del proceso, algunas situaciones que nos están pasando, lo tomamos así; los chicos están creciendo, hoy ya son una realidad y con un futuro muy prometedor.

-¿El cambio de Blasi por Luna Diale?

-Mauro tenía amarilla y estaba al límite de la expulsión, hizo un grandísimo trabajo, mucho desgaste en el primer tiempo y ellos encontraban situaciones por las bandas, generando cierto peligro y por eso con Braian cerrábamos mejor las bandas; lo leí así al partido y salió muy bien, porque encontramos solidez y no dejamos de llevar peligro.

-¿Con qué se queda de lo que pasó hoy?

-Hay un montón de aspectos y el equipo los hizo muy bien, con la decisión y el aplomo que jugaron los chicos, la iniciativa de hacer méritos para ganar el partido; se hicieron los méritos, lamentablemente no se pudo ganar pero con esta forma y esta intención, estamos más cerca de los resultados positivos.

-Se lesionó Blasi...

-Estamos con mucha mala suerte con estas cosas, la verdad no tiene explicación.

-El momento de Santiago Mele...

-Como él lo dice, yo le comenté que para su carrera iba a ser un salto de calidad venir al fútbol argentino, con una competición exigente. Está viviendo un torneo argentino, Copa Sudamericana a nivel alto y verlo dentro del campo es una gran satisfacción, pero hay seguir creciendo, hoy Santi no tiene techo.

-¿Se apunta ahora todo a esta Copa?

-Vamos partido a partido, no elegimos ningún torneo, mientras haya posibilidades los vamos a pelear, además los puntos siguen sumando para el torneo que viene, está todo abierto, dejamos esto y seguimos trabajando ahora en el próximo partido. Tenemos un equipo con decisión, con ideas claras y hoy ante un grandísimo rival, ya que el fútbol brasilero es difícil y yo lo conozco bien. tiene mucha movilidad, mucha técnica, en los controles, en los pases, hoy los chicos se han sobrepuesto a las dificultades del partido y el equipo terminó mejor e hizo merecimientos para ganarlo.

-¿El gol anulado?

-No puedo decir nada, porque no lo vi.

-¿La gente?

-Increíble lo de nuestra hinchada, es increíble, es un motor que tiene una energía que no me canso de repetir, va de la tribuna a la cancha y al revés, hay una química y se nota. Nos hicieron sentir muy bien acá, hoy representaron de la mejor manera a Unión.

Mele: "No me creo un héroe, soy un agradecido"

El arquero tatengue se lució tapando un penal en tiempo recuperado: "Para mi ya era emblemático jugar en el Maracaná, era muy simbólico, además en ese arco se hizo el gol en el 50 en el Maracanazo".

En cuanto al penal atajado, valoró la confianza que le depositaron sus compañeros "Lo más importante fue el abrazo previo y el posterior, el cariño de mis compañeros, el apoyo para hacer mi trabajo libremente. Había visto algunos penales de Fred, fue esa la decisión y fui ahí".

La gente de Unión coreaba su nombre: "No me creo un héroe, soy un agradecido a todos mis compañeros al cuerpo técnico, a toda la gente que hizo posible venir a Unión, el equipo hizo un excelente trabajo. La verdad no soy muy conciente de lo que significa. El hecho de venir a Unión en mi carrera es un gran paso para adelante, el fútbol por ahí te da momentos altos y momentos bajos, ya jugar este tipo de competencias y en este tipo de espacios es una bendición".