Bad Bunny se une al universo Marvel: será el villano de Spider-Man "El Muerto"

El cantante protagonizará una de las próximas películas del Spiderverse de Sony, un antihéroe latino especialista en lucha libre salido de los cómics.

En la actualidad podría decirse que el mundo del cine es infinito, ya que va más allá de lo que creemos; pues no solo da oportunidades a los súper actores, sino que incluye a los artistas en general sin discriminación alguna. Un ejemplo digno de ello, la aparición sorpresa del ganador del Grammy Latino y cantante de reguetón Benito Martínez, conocido en el mundo artístico como Bad Bunny, como parte de un panel de Sony Pictures en la CinemaCon. Esto según un reporte del Deadline.

Su presencia se debido a la confirmación de que el “conejo malo” (como oficialmente se reconoce) interpretará a El Muerto, un villano relacionado con el mundo del Hombre Araña.

Sobre el personaje

Según lo poco conocido, El Muerto es una figura no muy popular de Marvel que hace referencia a un hombre llamado Juan Carlos Estrada Sánchez, oriundo de Magdalena de Kino, una pequeña ciudad mexicana ubicada en el norte del estado de Sonora; que se destaca como luchador e hijo de Marcus Estrada.

El muerto se caracteriza por una superfuerza, y una máscara mística que se transmite de generación en generación dentro de su familia. Y, a pesar de que en sus inicios el luchador batalla por alejarse de este camino, la muerte de su padre le da vía y lo motiva a ello.

¿Qué dijo el artista al respecto?

En la CinemaCon en Las Vegas, Bad Bunny expresó: “Es maravilloso. Es increíble. Me encanta la lucha libre. He crecido viéndola y ahora soy un luchador. Por eso me encanta este personaje. Creo que es el papel perfecto para mí, será épico”.

Acerca de este personaje, podría decirse que no ha tenido muchas o suficientes apariciones en los cómics de Spider-Man, lo que no lo hace tan reconocido entre los fanáticos del héroe. Hasta el momento, El Muerto aún no cuenta con director o guionista, solo la novedosa noticia de que estará en la pantalla grande a partir del 2024 y Bad Bunny será su estrella. Él será el primer actor latino en protagonizar una película live-action de Marvel.

Dato

¿Sabías que Bad Bunny es un luchador en la vida real? Seguramente esto le permitirá meterse de lleno en la historia de su personaje.