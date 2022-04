Schwartzman anunció que no jugará el ATP 250 de Estoril

El tenista Diego Schwartzman anunció que no participará del ATP 250 de Estoril ya que padece una fatiga muscular y su lugar será ocupado por el español Fernando Verdasco.

El porteño que partía como uno de los favoritos a quedarse con el certamen que se disputa en Portugal, sobre polvo de ladrillo y reparte 597.900 euros en premios, llegó a este momento con varios partidos acumulados y prefirió no arriesgar su físico ante el desgaste que conlleva la competencia.

Unfortunately, Diego Schwartzman had to withdraw today with fatigue. He will be replaced by former top 10 and lucky loser Fernando Verdasco.



Verdasco vs. will 2019 runner up Pablo Cuevas in R2. pic.twitter.com/QuyoGZJdEp