Fenómeno astronómico: un "desfile" planetario se puede ver en el cielo

Aproximadamente desde las 5 am y hasta que amanece, se puede apreciar por estos días y a simple vista, una conjunción de cuatro planetas, mirando hacia el Este: Júpiter, Venus, Marte y Saturno.

Mariela Goy

Todos los años hay "conjunciones planetarias" -tal la denominación correcta del fenómeno astronómico- pero es poco frecuente que se presente con este número de planetas: cuatro. Se trata de Júpiter, Venus, Marte y Saturno, que desde nuestra latitud se pueden visualizar casi alineados -cual si fuera un desfile- desde las 5 am y hasta que amanece, con sólo mirar hacia el punto cardinal Este.

Con buena visibilidad, se puede disfrutar de este fenómeno, levantándose temprano, antes del amanecer. No hace falta telescopio ni ningún otro objeto para la vista.

"Esta conjunción se ve perfectamente a simple vista desde hace unos 15 días aproximadamente. Y, entre los días 30 de abril y 2 de mayo, se verá con mayor nitidez porque vamos a tener un acercamiento de los dos planetas más brillantes que son Venus y Júpiter", explicó Jorge Coghlan, titular del Observatorio Astronómico y Museo del Espacio de Santa Fe (Code).

Esos días, la conjunción planetaria va a llamar más la atención porque son estrellitas en el cielo que se van a ir juntando y luego se van a separar. "Esa va a ser la parte culminante de este fenómeno", dijo Coghlan.

Foto: Gentileza

En palabras simples, una conjunción planetaria ocurre cuando dos o más planetas aparecen cerca uno del otro en el cielo. Tal proximidad de planetas es una ilusión óptica: en realidad, están muy lejos entre sí. Las distancias al Sol en millones de km son: Venus: 108; Marte: 200; Júpiter: 740 y Saturno: 1.520

Desde un punto de vista astronómico, una conjunción ocurre cuando los objetos celestes comparten la misma ascensión recta o longitud eclíptica en el cielo. "Todos los años hay conjunciones: puede ser de la luna con un planeta, de la luna con una estrella, de dos planetas. La diferencia, en esta ocasión, es que se van a ver cuatro de los cinco planetas que se pueden ver a simple vista, dejando de lado a Mercurio que es más complicado", reiteró el profesor.

"Desde hace bastante que estos cuatro planetas están juntos y no es usual; lo que pasa que va cambiando la configuración a medida que se mueve la tierra y se mueve Venus, que es el más rápido, o Martes que le sigue a la tierra en cuanto a velocidad", amplió Coghlan.

"Unir con puntitos"

Por otra parte, el doctor en Astronomía y profesor de la Universidad de La Plata, Guillermo Bosch, resaltó a la agencia de noticias Télam, que "este es un fenómeno de coincidencia de objetos que se mueven cada uno a su velocidad en el cielo y, justo durante casi todo un mes, los vemos como muy cerquita entre sí, como aparentemente alineados", por lo que sostiene que es un evento interesante desde el punto de vista educativo y para disfrutar en la observación.

Las conjunciones y los "juegos geométricos" que ofrecen los astros en el cielo, son fenómenos poco habituales pero no casuales. "No es algo periódico, que se reproduzca cada exacto número de años. Obviamente que las órbitas de los planetas y su posición aparente en el cielo se pueden calcular de acá hasta el fin de los tiempos, pero no es que haya un patrón, es algo poco frecuente", amplió Bosch.

Y agregó: "Desde el punto de vista didáctico es bueno porque está mostrando visualmente que todos los planetas del sistema solar prácticamente compartimos un mismo plano, como lo vemos en las ilustraciones didácticas. Es interesante si mirás al cielo y te imaginás unir con los puntitos que pasan por esos cuatro planetas, estás como visualizando el plano de la eclíptica".