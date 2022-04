Insólito: dieron por muerto a Mino Raiola y apareció twitteando

Momento de desconcierto fue protagonizado por medio italianos este jueves luego de que dieran por muerto a Mino Raiola, representante de futbolistas, y este mismo apareciera en Twitter para desmentirlo.

Raiola había sido intervenido quirúrgicamente en enero por complicaciones pulmonares, y al parecer, está atravesando un momento de salud sensible pero aún se mantiene en vida.

El doctor Alberto Zangrillo, del hotel San Raffaele de Milán en donde fue atendido manifestó: "Me indignan las llamadas telefónicas de pseudoperiodistas que especulan sobre la vida de un hombre que lucha por sobrevivir".

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.