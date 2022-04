India y Pakistán atraviesan una fuerte ola de calor histórica con cortes de luz y escasez de agua

Una ola de calor sin precedentes afecta a India y Pakistán con temperaturas superiores a los 40 grados, y provoca cortes de electricidad y escasez de agua para millones de personas que sufrirán esta situación con mayor frecuencia en el futuro, según expertos en cambio climático.





La temperatura en Nueva Delhi se acercó a los 46 grados centígrados este jueves y la ola de calor extremo continuará durante los próximos cinco días en el noroeste y centro de India y hasta el fin de semana en el este, informó el departamento meteorológico indio.





"Es la primera vez que veo tanto calor en abril", expresó Dara Singh, de 65 años, quien tiene una pequeña tienda en Nueva Delhi, informó la agencia de noticias AFP.

Scorching & dangerous #heatwave are taking place across #India and #Pakistan right now. Temps above 40°C+/104°F+ day after day. It's only April!



We're in a #ClimateEmergency. We must #ActOnClimate like our lives depend on it because they do. #climatecrisis #climate #energy pic.twitter.com/2NbrhAXKFB