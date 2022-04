https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tensa sesión de diputados y senadores santafesinos

La Asamblea Legislativa aceptó el retiro de los diez pliegos de jueces

Ante la advertencia de que cuatro candidatos serían rechazados si no se daba marcha atrás, el gobernador Omar Perotti tomó la decisión de pedir que los restantes seis tampoco se traten. Pagaron justos por pecadores y se desató una ola de graves acusaciones contra el Ejecutivo. El gobierno no tuvo defensores en las bancas pero la oposición votó dividida.

Una de tantas reuniones entre diputados y senadores del radicalismo en un largo cuarto intermedio. Los de Julián Galdeano (Juntos por el Cambio) votaron de manera diferente que los que encabezan Maximiliano Pullaro y Felipe Michlig (Evolución). Crédito: Gentileza



Por Luis Rodrigo SEGUIR El Poder Ejecutivo pidió el retiro de la totalidad de los diez pliegos que había enviado a la Legislatura para su consideración, en la Asamblea Legislativa citada para este mediodía. Se trata de 10 propuestas como jueces y camaristas para la Justicia santafesina que ahora quedan sin efecto, luego de una duro debate que dividió aguas en la oposición. De un lado quedaron el socialismo y una parte de los legisladores enrolados en Juntos por el Cambio. Del otro, los diputados y senadores radicales encabezados por Maximiliano Pullaro y Felipe Michlig respectivamente. Solo uno de los senadores radicales, Hugo Rasetto (Iriondo), votó como otros diputados aliados al Pro. En definitiva, los radicales mostraron una división entre aquellos que siempre estuvieron en Cambiemos o Juntos por el Cambio y aquellos que se han sumado a esa fuerza en 2021. En cuanto a los diputados celestes, cabe destacar que la mayoría se expresó a favor de aceptar el pedido de retiro de todos los pliegos del Ejecutivo y que estuvo ausente la diputada Amalia Granata. Los diputados de izquierda que se abstuvieron expresaron su desacuerdo con el sistema de selección de candidatos a jueces que existe en Santa Fe, que carece de un consejo de la magistratura consagrado por ley, y sumaron a ese reclamo que haya paridad de género en cada envío del Ejecutivo. A votación Como la nota remitida por la Casa Gris llegó, para algunos legisladores, de manera extemporánea la Comisión de Acuerdos consideró necesario producir un dictamen de mayoría, al que se opusieron los radicales liderados por Pullaro y Michilg, para que se acepte el pedido del Ejecutivo del retiro de los diez pliegos. Aunque seis de ellos tenían dictamen favorable de la comisión de Acuerdos, el seguro rechazo de los restantes 4 hizo que el Poder Ejecutivo obrara quitando la posibilidad de todo el tratamiento. Esa fuerte apuesta política, no exenta de riesgos institucionales y de un alto costo para los candidatos a magistrados que no habían merecido ningún cuestionamiento y tenían dictámenes favorables por unanimidad mereció críticas de todo el arco opositor, pero a la hora de votar lo hicieron de forma separada. Pasadas las 13.30 ya en el recinto, en medio del debate de la Asamblea Legislativa, el bloque radical planteó una moción que no prosperó para que el cuerpo solo acepte el retiro de los pliegos cuestionados y en cambio trate (y apruebe) los demás. Obviamente, se trataba de buscar que se consagren como jueces los 6 nombres sin reproches que hasta la decisión del Ejecutivo de volver todo a foja cero parecían marchar a Tribunales sin dificultades. Luego de un tenso debate en el que hubo gravísimas acusaciones contra el gobernador Omar Perotti respecto de "la vergüenza institucional" del retiro de los pliegos y "la irresponsabilidad" y "el capricho" para producir este pedido, y el "re-retiro" de cinco pliegos que ya habían sido cuestionados el año pasado, se votó. El resultado fue que 31 legisladores contra 24 aceptaron el pedido de la Casa Gris y así fueron retirados todos nombres propuestos. Duras críticas Desde la parcialidad que entendía que lo hecho por el gobernador era legal también hubo, sin embargo, fuertes críticas para con la actitud de "llevarse la pelota a casa" porque el resultado del partido no era favorable que se achacó al rafaelino. Así se expresaron diputados socialistas que manifestaban (como los radicales) su malestar por no haber podido votar los 6 pliegos que tenían dictamen favorable y consideraron "una actitud mezquina y especulativa" la decisión de Perotti, según el jefe de la bancada Joaquín Blanco. Con argumentos muy similares, desde el radicalismo, Julián Galdeano, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, sostuvo que no se podía aceptar solo una parte del pedido de retiro de los pliegos y entendió que si se lo había habilitado para retirar una parte bien podía hacerlo con todos ellos. Sostuvo que es "irresponsable e irreparablemente grave" que se hayan retirado pliegos que no eran cuestionados por la Legislatura. Desde el PJ, Luis Rubeo votó como los socialistas, los radicales que están en Cambiemos desde el inicio de esa coalición y también lamentó no haber podido votar los 6 nombres que tenían el consenso del Legislativo. No se ahorró adjetivos para describir lo hecho desde el Ejecutivo. Lo consideró "horroroso". A Leandro Busatto, jefe del bloque del PJ, le tocó indicar al iniciarse el debate que más allá de cualquier consideración política se debía poner a consideración de la Asamblea el dictamen de mayoría de la Comisión de Acuerdos y expresarse por sí o por no, cuando su par del radicalismo Fabián Bastia expuso la moción de los radicales de que se tome solo en parte el retiro de los pliegos. Mientras el justicialista daba sus argumentos sobre la cuestión reglamentaria, con su cabeza, en silencio asentía el presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Pablo Farías (en contra del pedido de Bastia). La posición de Busatto -que coincidió con el socialismo y Juntos por el Cambio- se limitó a indicar que el pedido del Ejecutivo debía tomarse en su totalidad o ser rechazado y que debía ser puesto a consideración el dictamen de mayoría. Razones políticas y reglamentarias Ninguno de los oradores consideró correcto o defendió lo hecho por la Casa Gris, aunque el voto mayoritario convalidó la potestad del gobernador de retirar a postulantes en plena sesión, a punto de ser considerados. Es lo que había pedido el titular de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), que todo el tiempo bogó porque se respete el reglamento e hizo leer su artículo 13. Hubo sin embargo legisladores que interpretaron que el plazo para proceder al retiro ya había terminado y de allí la votación dividida basada en cuestiones reglamentarias pero que adquirió los contornos políticos de los bloques a la hora de dividir opiniones. Los que ya no son candidatos Los diez pliegos que finalmente pudo retirar el Poder Ejecutivo este jueves 28 de abril, en medio de una tensa sesión de la Asamblea Legislativa, son los siguientes. En primer término se mencionan los nombres de los pliegos de los "re-retirados", según el término que acuñó el socialista Joaquín Blanco y que convalidó el radical Fabián Bastia (que votaron en veredas opuestas ante la inesperada decisión del gobernador de pedir el retiro de todos los candidatos). El término "re-re" define a los que ahora, como el 25 de noviembre de 2021, llegaron hasta esta instancia pero el Ejecutivo los retiró ante su seguro rechazo. En aquella oportunidad fueron los siguientes: Mariana Ramoneda como jueza laboral de Primera Instancia, 2da Nominación, Santa Fe; Ricardo Ruiz, juez de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial,1ª Nominación, Rosario; Mauricio Sánchez, juez de cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Reconquista; Ramiro Avilé Crespo, juez en lo Civil y Comercial, 3ª Nominación, Reconquista; y por último Matías Colón, juez en lo Civil y Comercial, 1ª Nominación, Rafaela. (Aún se desconoce sobre cuál de los cinco ahora habría existido consenso para su aprobación). Por otra parte, llegaron por primera vez a la Legislatura en 2022 los pliegos de Fernando Mecoli, juez de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial, 6ª Nominación, Rosario; Nicolás Villanueva, juez de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial, 4ª Nominación, Rosario; Guillermo Vales, juez de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial, 1ª Nominación, Rafaela; Jorgelina Basano, jueza de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial, 4ª Nominación, Rafaela; y Pedro Pusineri, juez de cámara de apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, Sala I, Rafaela. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

