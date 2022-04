https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Michlig se hizo cargo de la conducción del comité provincial acompañado por correligionarios y dirigentes de diez partidos políticos. Fuertes mensajes de Fascendini, Valdéz y Lousteau para trabajar en conformar una gran coalición respetando los valores básicos partidarios: gestión, salud y educación.

Santa Fe Masivo acto de cambio de autoridades: la UCR puso proa hacia el 2023

Abrazado por centenares de militantes partidarios y con dirigentes de diez fuerzas políticas santafesinas, Felipe Michlig asumió la presidencia del comité provincial de la Unión Cívica Radical en un colorido acto realizado en los Salones del Puerto. "Estoy seguro, estoy convencido, estoy persuadido que de este ámbito surgirá la futura gobernadora o el futuro gobernador de la Provincia de Santa Fe. Juntos vamos a hacer realidad la Provincia Invencible de Santa Fe. Juntos vamos a construir el futuro para todos los santafesinos. Juntos vamos a darle a Santa Fe un gobierno como se merece", remató su discurso que lo comenzó agradeciendo -nombre a nombre- a presentes en el acto.

Pero el llamado a la construcción de una coalición amplia también fue subrayado por el titular saliente, Carlos Fascendini, y por el gobernador correntino, Gustavo Valdéz, y el senador porteño Martín Losteau. En los tres se subrayó haber logrado la unidad radical en la provincia de Santa Fe pero también hicieron notar las razones que obligan a los dirigentes a construir propuestas superadoras a las del gobierno nacional y provincial.

La jornada radical se inició a media tarde con la constitución del nuevo comité provincial y la integración de la mesa con los vicepresidentes José Corral (La Capital), Julián Galdeano (Rosario) y Federico Pezz (General Obligado) más Fabián Bastia (San Justo), Griselda Caffaratti (Constitución), María del Carmen Amero (San Martín) y Carolina Osuna (Garay).

Mientras tanto, el salón se fue colmando de dirigentes y de militantes políticos. El radicalismo puso todos los legisladores nacionales y provinciales con la excepción de Carolina Losada quien envió una nota de respaldo a Michlig. Pero también intendentes, concejales y presidentes comunales más históricos dirigentes como Luis Cáceres y Enrique Nosiglia.

"Tenemos grandes coincidencias con los partidos de la oposición aquí presentes" destacó Fascendini. "Errores y vanidades nos impidieron muchas veces ganar elecciones. Debemos deponer las pocas cosas que nos separan y pensar en la mayoría de los temas que nos unen" acotó. "Santa Fe quiere sacarse de encima el sayo del kirchnerismo. Hace falta construir una nueva oportunidad para Santa Fe. La gente nos pide cosas básicas: seguridad, educación, salud, trabajo digno" subrayó el ex vicegobernador. Fascendini se retiró satisfecho del cargo señalando que más allá de la pandemia pudo lograr la unidad partidaria.

El correntino Valdéz dijo estar en Santa Fe para agradecer el apoyo del gobierno y de los santafesinos ante los incendios que padeció su provincia y para apoyar a sus correligionarios. "Es importante comprender el tiempo que estamos viviendo. La responsabilidad de construir la unidad de la oposición. Se necesita temple, muñeca, cintura política y escuchar más que proponer" recomendó. No dejó de hacer notar que 31 partidos conformar el frente Eco que le permite atravesar su segundo mandato como gobernador. Pero también el mandatario correntino revalidó los acuerdos de Estanislao López y Pedro Ferré y consideró necesario que "las provincias sean escuchadas en Buenos Aires".

A su turno, Losteau calificó de 'extraordinario' lo que estaba pasando, validó la última Paso con la participación de radicales en tres listas; saludó el triunfo de los senadores Losada y Scarpin y reivindicó a la política como gestora de los cambios que necesita la sociedad no sin dejar de cuestionar a aquellos que pretenden instalar la no política en la Argentina en obvia referencia a Javier Milei. Hoy vicepresidente del comité nacional, el actual senador porteño concluyó que "nosotros vamos a trabajar para que haya más intendentes radicales en el país; más gobernadores radicales y un presidente radical en el 2023".

También Michlig dijo estar "seguro que son muchas más las coincidencias que tenemos los que estamos aquí que las cosas que nos distancian. Con muchos compartimos una historia en común y con todos compartimos el mismo anhelo para nuestra provincia. Me toca presidir el radicalismo en este momento en que la sociedad nos mira y nos exige respuestas, que seamos capaces de encontrarnos y que tengamos la grandeza de saber que solos no podemos. En el mundo entero, los cambios se producen con alternativas políticas que encuentran su fuerza en la pluralidad y se sostienen con gobiernos con una base amplia que permitan llevar adelante las transformaciones. Hará falta mucho diálogo, mucha escucha, mucho intercambio de ideas, mucho trabajo en torno a las propuestas. Como decía y dice un amigo tomar muchos mates". Y ya sobre el final apeló al fútbol "no vamos a dar ninguna pelota por perdida. En lo personal no voy dar ninguna pelota por perdida en el sentido de que no voy a escatimar esfuerzos en la búsqueda de una unidad para la conformación de un frente que encarne una propuesta de gobierno para Santa Fe".

Trayectoria

En su discurso, Michlig recordó que fue presidente comunal de Ambrosetti a los 22 años; senador provincial a las 36 y con 40 años inició su primer mandato como titular del comité provincial, cargo al que hoy vuelve después de más de una década.

Invitados

Los partidos invitados a la cita dijeron presentes. Enrique Estévez, Antonio Bonfatti, Pablo Farías, Clara García, Rubén Galassi, Laura Mondino y Fernando Asegurado dieron el presente por el socialista. Por el Pro se los vio a Federico Angelini, Cristian Cunha, Anita Martínez y Sebastián Mastropaolo. Lucila Lehmann por la Coalición Cívica; Gabriel Real por el PDP, Gonzalo Mansilla de Souza (Ucede), Walter Ghione (UNO), Mariano Roca (Creo), Mónica y Fabián Peralta (Gen) más la ex senadora Alejandra Vucasovic y el intendente santafesino Emilio Jatón. En cambio, no pudo asistir Pablo Javkin quien se disculpó ante la coincidencia con la inauguración de los juegos suramericanos en Rosario.