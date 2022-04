Sixers, Suns y Mavericks avanzan a las semifinales de Conferencia de la NBA

Philadelphia Sixers, en la Conferencia Este, y Phoenix Suns y Dallas Mavericks, en la Oeste, se clasificaron para las semifinales de los playoffs de la NBA tras los duelos de este jueves

Philadelphia le ganó como visitante a Toronto Raptors por 132-97 en el Scotia Bank Arena y se adjudicó la serie por 4 a 2, por lo que ahora deberá jugar en semifinales ante Miami Heat, que ya había superado a Atlanta Hawks por 4 a 1.

En Philadelphia el goleador fue Joel Embiid con 33 puntos y 10 rebotes, mientras que Chris Boucher aportó 25 tantos y 10 rebotes en el equipo canadiense.

Joel Embiid powers the @sixers to the East Semis! 33 points 10 boards 3 blocks #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/6QkWkp6Qiy

Los Suns derrotaron a New Orleans Pelicans por 115-109 en el Smoothie King Center y se quedaron con la serie por 4 a 2. En Pelicans, que ahora jugará ante Dallas, Chris Paul culminó con 35 puntos y se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar más de 13 tiros sin fallar en un partido de Playoffs. En el vencido Brandon Ingram hizo 21 tantos y 11 asistencias.

14 for 14.



No one has made as many shots without a miss in the postseason as @CP3 did tonight in the @Suns series-clinching win. pic.twitter.com/pOzjs1fkXe