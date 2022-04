https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A pesar que analizan hacer alguna presentación

Horacio Darrás, vice de Colón: "Nadie te devuelve los goles"

"A veces uno se queja de que Colón no tiene gol, pero le anularon dos goles lícitos", explicó el histórico delfín del presidente Vignatti. "No puede ser que estemos jugando un partido trascendental en Libertadores y a menos de 48 horas tengamos que volver a jugar otro encuentro", se quejó.

Tiene razón pero... marche preso. La opinión calificada de Horacio Darrás, el histórico vicepresidente de José Vignatti, que encabezó la delegación en Paraguay para este partido contra Olimpia. Crédito: Manuel Fabatía

Horacio Darrás, el vicepresidente de Colón habló con Radio La Red (AM 910), una vez terminado el encuentro donde Colón empató frente a Olimpia, y comenzó diciendo: "Estoy muy dolido ante una circunstancia, Colón es una institución que logró todo con mucho esfuerzo dirigencial, de la hinchada, de los socios, para llevar a cabo esta locura de jugar la Libertadores, que te da posibilidades pero te genera mucha erogación de dinero, uno tiene que asumirla. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para ir a Asunción, y en menos de 48 horas tenemos que enfrentar a Arsenal. Colón pone la cara y sale a la cancha". "A veces uno se queja de que Colón no tiene gol, pero le anularon dos goles lícitos, uno llama a mirar qué pasa, no quiero volver a la Libertadores de antaño, donde era muy difícil ganar de visitante. Nosotros jugamos un partido muy bueno, y sólo nos llevamos un punto", remarcó Horacio Darrás. Sobre los pasos a seguir de Colón, Darrás confirmó: "Nosotros vamos a tener una reunión, vamos a analizar bien, Conmebol estará viendo esto, todo lo que sucede de ahora en más es una anécdota, nadie te devuelve los dos goles". En la misma entrevista, se le pidió una opinión sobre si hace ruido que Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, sea hincha de Olimpia, y Horacio Darrás lanzó: "No, esos son fantasmas, se juegan intereses institucionales, Olimpia trató de llevar a cabo su fútbol, Colón lo avasalló, tuvo sus oportunidades, anotó dos goles lícitos. Los dos fallos fueron de los jueces de línea, fueron erróneos, nos evitó estar más cerca de Cerro Porteño, estamos a cuatro ahora y hay que seguir luchándola. También fuimos perjudicados ante Huracán, por un gol lícito de Wanchope Ábila, no sé qué vio el VAR". Antes, el vicepresidente Horacio Darrás también había dialogado en exclusiva con Radio Gol desde Paraguay: "Yo creo que Colón, partido a partido está fuerte. El resultado es algo que uno prioriza pero que es consecuencia de cada encuentro en sí mismo. Colón por distintas alternativas y fallas humanas se vio perjudicado en diferentes partidos. La zona de Colón, si bien Cerro tiene casi un puntaje ideal y se ha cortado rumbo a la clasificación, es muy pareja y está abierta para todos. A Cerro le quedan tres partidos muy difíciles, igual que los otros tres y nosotros tenemos que seguir sumando y no descuidar ningún partido. Colón tiene una plantilla muy interesante pero acotada, y dentro de esa realidad perdemos a Burián y al Pulga que son dos jugadores top...no los podemos contar". "Creo que es para revisar seriamente el tema del calendario, no puede ser que estemos jugando un partido trascendental en Libertadores y a menos de 48 horas tengamos que volver a jugar otro encuentro que también es clave para entrar a cuartos de final de la Copa de la Liga. Me parece que esta clase de cosas hay que preverlas, porque hoy nos vemos perjudicados nosotros pero el día de mañana le toca a cualquier otro equipo que represente al país a nivel internacional", disparó Darrás. El vice sabalero se refirió al partido de local ante Cerro Porteño por la penúltima fecha del grupo, pautado para el próximo miércoles 18, día feriado en nuestro país. En este sentido, el dirigente informó: "Ya enviamos desde el cuerpo legal una nota a CONMEBOL planteando la situación del partido previsto para el miércoles 18 de mayo contra Cerro en Santa Fe. Ese día es el Censo y será feriado: imposible que juguemos, tanto nosotros como Racing que está en la misma situación. Un partido de la envergadura que tiene este por Libertadores no puede resolverse atrasándose una o dos horas, porque implica un montón de circunstancias que hacen al partido en sí mismo. Acá no puede haber una variante de horario, tiene que cambiarse el día del partido". Antes de terminar, y consultado sobre el estado de salud del presidente Vignatti tras el episodio que le tocó vivir la semana pasada, Horacio Darrás manifestó: "José día a día se está poniendo mejor. Desde el episodio que tuvo, con los días que estuvo en su casa recuperándose, perdió algunos kilos de peso, pero ya está retomando su agenda y salió a la calle por razones laborales. Lo que nosotros como compañeros de directiva y junto a su familia le recomendamos es que trate de ir bajando un cambio". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

