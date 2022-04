San Juan: profanaron 70 nichos de un cementerio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fueron los mismos vecinos los que denunciaron que profanaron las tumbas. Lo notaron cuando fueron a visitar a sus seres queridos.

Gran malestar entre los vecinos de Media Agua, en Sarmiento, localidad de Neuquén luego de descubrir que vándalos profanaron al menos 70 niños del cementerio de ese departamento.



Si bien cada familia afectada vivió una situación distinta, pero mayormente los delincuentes se llevaron los marcos y las puertas de estos nichos. Generalmente los mismos están confeccionados en materiales como cobre, los cuales luego son fundidos y vendidos por un precio considerable.



"El viernes pasado retiré con mucho sacrificio la placa para mi vieja que falleció en julio del año pasado, el valor es de $ 20.000 (dependiendo de las medidas) sumado a eso una puerta para el nicho que sale $ 10.000. Para qué?? Para que vengan y te afanen todo?? Loco laburen, no digan que no hay trabajo xq el que no trabaja es xq no quiere, están esperando hacer plata fácil para no trabajar. En qué cabeza cabe hacer un daño así en un lugar así??" publicó uno de los afectados, identificado como Daniel Saavedra, en su cuenta de Facebook.