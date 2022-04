Gustavo Valdés: "Correntinos y santafesinos nos debemos un mayor diálogo por la integración"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mandatario de la vecina provincia agradeció a Perotti el apoyo durante los incendios. La necesidad de que el gobierno nacional entienda los planteos del interior. "Tenemos hidrovía y no tenemos flota", subrayó.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, estuvo el jueves en esta capital con un doble propósito: reunirse con su par Omar Perotti para agradecer el apoyo del gobierno y de los santafesinos durante los incendios padecidos este año por su provincia, y para participar del cambio de autoridades de la Unión Cívica Radical. "Es importante que los radicales comprendamos el tiempo que estamos viviendo y que estemos todos juntos. Por eso quiero estar presente y felicitar a las autoridades de esta provincia, tanto las salientes cómo las entrantes. Ahora con la gran responsabilidad de construir la unidad de la oposición, como lo hicimos en Corrientes con una unidad de 31 partidos políticos", señaló en el acto.

El Litoral le preguntó sobre el encuentro con Perotti y más allá del agradecimiento por la colaboración durante los incendios valoró que "incorporamos un diálogo que nos debemos correntinos y santafesinos que es la integración. Hablamos de lo que es el futuro de los puertos de Corrientes; el futuro puente Goya - Reconquista o Lavalle - Avellaneda; la conexión de Bella Vista con Villa Ocampo y del subsidio al transporte de la zona de Goya y Reconquista que es fundamental".

Sobre el tendido de nuevos puentes parece que ahora se discute más una segunda obra entre Resistencia y Corrientes que los que se acerquen a los santafesinos. Valdés aclara que "son puentes nacionales, no tiene que ver con decisión de la provincia. Si fuera por decisión de Corrientes tendríamos todos los puentes hechos. Hay que mirar más al interior y ver las obras de infraestructura que necesitamos. El puente de Goya - Reconquista unirá más a santafesinos y correntinos y, tal vez, los puentes que financia la nación tienen que ver con otras necesidades como las autopistas que sirven para unir Buenos Aires con San Pablo, pero no tenemos autopistas de ingreso a Corrientes, por ejemplo, que son necesarias y fundamentales pero esa es la visión central. Santafesinos y correntinos tenemos que impulsar la agenda del puente para unirnos en ese punto o en el Lavalle - Avellaneda".

El mandatario de la provincia con ribera en el Paraná dijo "esperar que concesionen" la llamada hidrovía, hoy bautizada como vía navegable troncal. "Hubo bastante tiempo como para tratar de normalizar" advirtió. Enseguida opinó que "necesitamos que no se piense solamente en el país central, en la primera parte de la hidrovía que tiene que ver con la navegación aguas profundas dentro del Paraná para llegar al mar, sino que nosotros podamos tener un dragado y balizamiento concreto y que podamos tener obras de infraestructura solventadas por la nación en todo lo que tiene que ver con la hidrovía. La hidrovía existe pero no existe nuestra flota y el corredor está siendo bien utilizado por Paraguay. Si nosotros no tenemos visión diferente en materia de policía de navegación, en el tema sindical, vamos a tener problemas en el corredor", señaló en el medio de saludos con sus correligionarios.