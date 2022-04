https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Rosario El medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud a tres días de su comienzo Argentina se encuentra en la quinta posición con 19 preseas. El líder es Brasil con un total de 39. Argentina se encuentra en la quinta posición con 19 preseas. El líder es Brasil con un total de 39.

El certamen internacional que se lleva adelante gracias al trabajo conjunto entre la provincia, la nación y el municipio, ya entregó 136 medallas en total, y 11 de los 15 países ya consiguieron una presea.

La actividad comenzó el miércoles con el tenis y hasta el momento el medallero de la tercera edición de los Juegos lo lidera Brasil con 39 medallas, de las que 19 son de oro, 11 de plata y 8 de bronce. Por su parte, Argentina obtuvo hasta el momento 19 preseas y se ubica en la quinta colocación.

Para Argentina, la primera presea llegó por parte de Giulia Sendra quien ganó la medalla de oro en Taekwondo tras vencer a Camilly Gosch Camarg en la final -49 kg femenino y Luz Beltran, medalla de bronce -63kg. Dianella Mailén Leonardelli consiguió medalla de bronce en -55kg y Gaspar Exequiel Del Prado en -55kg.

En el Clúster de Newell’s, la Natación entregó más medallas para Argentina con cinco bronces, con Ulises Saravia Pelaez (100m Espalda Masculino), Iara Villalba (200m Pecho Femenino) y Dante Nicola Rho (200m Pecho Masculino) en individuales y relevos 4×100 metros en femenino y masculino y de Chiara Medun (100 m libres femenino). Además, el jueves se consiguieron otros logros deportivos traducidos en medalla: Magdalena Portela (bronce en 200 m medley), Matías Santiso (bronce en 100 m libres), Dante Nicola (dorada en 100 m pecho) y Juana Ortíz (bronce en 50 m espalda). La rosarina Chiara Medun, destacó luego de obtener la medalla: “Estoy contenta, era mi objetivo una medalla, así que estoy más que feliz. Está toda mi familia acá y eso también me motivó mucho”.

En tanto que Dante Nicola Rho, cordobés nacido en Morteros, que este año comenzó a entrenar en Unión de Santa Fe, afirmó luego del oro: “Estoy muy feliz, venía soñando mucho esto. Mi preparación fue muy dura, me alejé de mi familia y amigos para entrenar en Santa Fe. Me adapté muy rápido, los entrenamientos son muy duros pero me gusta mucho”.

En Patín Artístico, Delfina Veljanovich se alzó con la medalla plateada en danza libre y Marcelo Sialle Corvalán en Lucha Grecorromana -75kg.

En Gimnasia Artística, que se lleva adelante en el Clúster de Provincial, Mia Mainardi consiguió una medalla dorada en All around individual, e Isabella Ajalla, bronce en la misma instancia. Además, el equipo femenino se quedó con el segundo puesto y el masculino, con el santafesino nacido en Rosario Thiago Ognibene, consiguió una medalla de bronce.