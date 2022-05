Unión apuesta sus últimos pesitos en una ruleta difícil

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Debe ganar, esperar que Argentinos no lo haga a la noche contra Platense e ir en búsqueda de la clasificación en la última fecha ante el Bicho. Lo espera Defensa, que tiene un panorama similar. Los dos necesitan sí o sí la victoria.

Fue una fecha con resultados raros hasta ahora. La derrota de Newell's como local ante San Lorenzo, los 6 goles que hizo Gimnasia en cancha de Patronato y los siete que le metió River a Sarmiento en Junín. Newell's podría haber dado el salto decisivo hacia la clasificación pero quedó ahí, tercero con 23 puntos y con muchas chances pero dependiendo todavía de los resultados que se den en la última fecha. Y restan dos partidos que son clave. El de Unión con Defensa en Santa Fe y el de Platense con Argentinos Juniors, que es el último clasificado y una victoria lo pondría con 24 puntos y en la tercera colocación, complicando al resto de los que están allí nomás, pugnando por entrar (Gimnasia, Sarmiento, Banfield, Defensa y Unión).

¿Qué tiene que hacer Unión?, no le queda otra que ganar y esperar que Platense le gane o empate con Argentinos. Esto llevaría la definición a la última fecha, en la que Unión tiene que jugar con Argentinos Juniors. Aún así y suponiendo que el rival a voltear sea el Bicho de La Paternal, Unión dependerá de lo que suceda en otros partidos (Gimnasia jugará con Newell's y Sarmiento lo hará con Talleres).

Tanto Gimnasia como Sarmiento le llevan cuatro puntos a Unión, al igual que Argentinos. O sea que un triunfo del Tate ante Defensa permitiría superar al equipo de Florencio Varela y ponerse a un punto de los tres arriba mencionados, además de pasar a Banfield, que tiene un punto más que Unión.

No es fácil para nada. Hay que ganar los dos partidos y esperar lo que ocurra con el resto. Pero mientras la chance matemática exista, la idea es pelearla. Y por eso, la lista de concentrados no difiere de lo que viene convocando Gustavo Munúa, quien está pensando en una base titular para este encuentro, más allá de que el jueves a las 19 volverá a jugar por la Sudamericana, recibiendo a Oriente Petrolero en el 15 de Abril, también con la necesidad de sumar de a tres para seguir bien posicionado en este certamen, al que le restan tres partidos.

No sirve llorar sobre la leche derramada, pero las tres derrotas consecutivas (Racing, San Lorenzo y Gimnasia) fueron decisivas. Munúa se lamenta muchísimo la de San Lorenzo, porque fue como local, porque el equipo no respondió como él quería y porque el rival venía tambaleante y con muchos cambios. Si Unión hubiese ganado ese partido, se estaría hablando de un panorama totalmente distinto, inclusive hasta con la chance de -ganando estos últimos dos partidos- clasificar por sí mismo, sin depender de nadie. Pero esto no pasó. Y ahora hay que pelear en estas condiciones, que naturalmente son bastante desfavorables.

Seguramente estará Mele en el arco. Después, en la línea defensiva es posible que se le otorgue descanso a algún jugador que pueda necesitarlo, pero en principio tendría disponible a Brítez, Calderón, Polenta y Corvalán, si es que quiere armar un equipo con sólo titulares. A ellos se suman Agüero, el pibe Paz y Esquivel como alternativas si se quiere dejar a alguno afuera.

En la mitad de la cancha, la duda se plantea con Pajarito Juárez o Machuca por derecha, seguramente Nardoni-Portillo podrían estar o bien si uno de los dos es preservado, podría aparecer Roldán jugando en esa posición, mientras que por izquierda podría ir Zenón (de buen partido en el Maracaná).

Para jugar arriba, está Luna Diale y Jonathan Álvez si repite la dupla que usó en Brasil, aunque es posible que le otorgue descanso al uruguayo teniendo en cuenta el gran desgaste que hizo en Río de Janeiro, jugando los 90 minutos. En este caso, tiene a Ramos o a Gallegos como alternativas para que arranquen el partido.

Defensa, en tanto, está en la séptima posición con 19 unidades y tiene la chance de superar a Gimnasia y Esgrima La Plata y Sarmiento y alcanzar al "Bicho", que también juega este lunes, en la pelea por la cuarta y última plaza. El "Halcón" empezó a sentir el desgaste de la triple competencia ya que después de un buen inicio con siete triunfos en los primeros once partidos ahora lleva tres fechas sin ganar (dos empates y una derrota) y en la Copa Sudamericana perdió los últimos dos encuentros.

Una probable formación para jugar en el 15 de Abril, sería con Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, Juan Rodríguez, Nazareno Colombo y Alexis Soto; Kevin Gutiérrez y Gabriel Hachen; Francisco Pizzini, Walter Bou, Carlos Rotondi; y Miguel Merentiel, los dirigidos por Beccacece, que tuvieron muy buenos partidos con un fútbol bien ofensivo, lo cuál hace presagiar un partido intensamente disputado y con dos equipos que saldrán decididos a buscar la victoria, porque es el único resultado que los deja con vida en esta Copa de la Liga Profesional a la que le estará faltando una sola fecha para definir los ocho clasificados para la ronda final.