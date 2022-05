Los Milwaukee Bucks de Luca Vildoza se quedaron con el primer juego ante Boston Celtics

El base marplatense Luca Vildoza jugó el último minuto y 12 segundos del primer partido de la serie semifinal de la Conferencia Este en que su equipo, el vigente campeón de la NBA, Milwaukee Bucks, le ganó como visitante a Boston Celtics por 101 a 89, en partido desarrollado esta noche en el TD Garden.

Vildoza no tuvo datos en su planilla individual, contrariando la de la estrella de su equipo, Giannis Antetokounmpo, que registró un impactante triple-doble con 24 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias, mientras que su compañero Jrue Holiday fue el otro pilar de la victoria con sus 25 tantos que lo convirtieron en el goleador del partido.

En tanto que en la primera semifinal de la Conferencia Oeste no bastaron los 34 puntos de Ja Morant ni los 33 de Jaren Jackson, máximos anotadores del partido, para que Memphis Grizzlies, que venía de eliminar al Minnesota Timberwolves del escolta cordobés Leandro Bolmaro, sucumbiera como local por apenas 117 a 116 frente al verdugo de los Denver Nuggets de su comprovinciano, el base Facundo Campazzo, Golden State Warriors.

Otra vez su base, el "rey del triple", Stephen Curry, sobresalió en las huestes de los Warriors con 24 puntos, aunque el goleador de su equipo fue Jordan Poole con 31.

