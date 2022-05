https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.05.2022 - Última actualización - 15:31

15:20

Entretelones de la política provincial El séptimo pliego

El 28 fue un jueves de tensiones en la Asamblea Legislativa, a partir del inesperado gesto del gobernador Omar Perotti de dar marcha atrás con los diez pliegos para candidatos a jueces ante el aviso de que cuatro de ellos serían rechazados si no los retiraba a tiempo.

Durante el debate que consideró la legitimidad de ese pedido (llegado en medio de un cuarto intermedio) siempre se dijo que había seis nombres con dictamen favorable y que de haber llegado al recinto hubieran sido aprobados. Unos y otros lo dieron por cierto. Sin embargo, según una fuente muy cercana a la Comisión de Acuerdos ese número era solo el mínimo. Apenas una hora antes de la nota explosiva de Perotti hubo negociaciones entre los bloques y funcionarios de la Casa Gris para aprobar 7 pliegos, pero no prosperaron. Se dice que pasadas las 11 todavía no se sabía muy bien qué pliegos iban a gozar de un dictamen favorable, pero no había dudas del rechazo de tres.

Lo cierto es que más tarde, cuando terminó un extenso cuarto intermedio y a la Legislatura había ingresado el Mensaje 4985 del Poder Ejecutivo, para solicitar el reitengro de "los pliegos" remitidos el 15 de marzo, volvió a imponerse la postura de máxima para limitar a seis los dictámenes favorables. Acaso en el nombre de ese séptimo pliego que estaba en duda, y que bien podía llegar a sufrir el rechazo si terminaba por ir al recinto (porque no era fácil hacer pronósticos con tantos ausentes en una sesión caliente), se encuentre una explicación de lo ocurrido. Las pasiones no ayudan a reflexionar.