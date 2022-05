Alberto Fernández comprometió gendarmes para Rosario y reforzar la justicia en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Presidente recibió este lunes a la noche al gobernador Omar Perotti, acompañado por el intendente rosarino Pablo Javkin. Dijo que antes de fin de mes llegarán 300 gendarmes a Rosario, que podrían llegar finalmente a 1.000, y que enviará al Congreso un proyecto para crear juzgados y fiscalías federales.

El gobernador Omar Perotti aseguró que los prometidos refuerzos federales para seguridad en la provincia llegarán antes de fin de mes, y que, a la vez, el Presidente enviará al Congreso un proyecto, en el que trabajan legisladores santafesinos de distintos partidos, para crear juzgados y fiscalías federales.

Lo hizo al término de un encuentro sostenido este lunes a la noche en la Casa de Gobierno, acompañado por el intendente de Rosario, Pablo Javkin. En ese momento fue interrogado por los medios presentes sobre el sentido del fuerte reclamo que formuló en el discurso de apertura del año legislativo.

"Son palabras que expresan la necesidad que siente la provincia, Rosario, la ciudad de Santa Fe, respecto de la necesidad de coordinar la presencia de las fuerzas federales, de coordinar una acción de la Justicia más sólida, y de tener un acompañamiento que vaya más allá de la presencia de fuerzas o de la acción en seguridad, en terrenos de trabajo que el gobierno nacional tiene para aportar, en el mejoramiento de muchos de los sectores y barrios donde están las zonas más difíciles del delito", expuso.

Sobre la reunión, marcó que "tuvo que ver con estos temas, que no son nuevos. El Presidente en sus visitas ha marcado un compromiso, en el sentido de que la Argentina no puede permitir que pasen estas cosas en su territorio. Y esa definición nos parece central. No tenemos como provincia la posibilidad de afrontar esta magnitud de delito, neceitamos la acción nacional. Que todos los argentinos comprendan esa prioridad".

Concretamente, manifestó que "hubo una ratificación del compromiso de un destacamento fijo de Gendarmería den Rosario, dentro de los próximos 30 dias, con un comandante a cargo de todas las operaciones de las fuerzas federales en el territorio, clave para poder coordinar con la provincia y el municipio".

"Y también un compromiso del Presidente de tomar un proyecto común de refuerzo de la Justicia Federal y las fiscalías en el territorio de Santa Fe. Hay un proyecto con media sanción del Senado para crear distintos juzgados y fiscalías en todo el país, que no prosperó en Diputados. Ahora hay legisladores santafesinos de distintos partidos trabajando en un proyecto común, hay un compromiso del presidente de enviarlo a la Cámara de Diputados, específico para reforzar la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe. Algo que no solo es de interés de los santafesinos, sino de todo el país, porque no queremos que esto se expanda. Sería un hecho concreto donde la Nación entiende la prioridad de reforzar la Justicia en un punto clave".

Procesos

Para Javkin, "hay una conjunción de hechos. Uno tiene que ver con un tema que hablamos con el Presidente, que es la situación carcelaria; gran parte de los hechos y cuando digo gran parte, digo más del 90 %, tiene que ver con una organización de personas que están cumpliendo condenas. Esa es una situación que claramente merece una respuesta.

"Otro tiene que ver con acelerar los procesos de urbanización: creemos que eso es muy importante. Cambiar el tejido de la ciudad hace a la seguridad ciudadana. Pero, fundamentalmente, tiene que ver con tener una autoridad con la cual coordinar dónde y cómo se despliegan esas fuerzas federales que hoy tenemos en territorio en un número que obviamente que no luce ni se nota como la proporción del esfuerzo se da", añadió.

El intendente puso de manifiesto la expectativa y la urgencia "de los vecinos y vecinas de la ciudad de encontrar respuestas. Ese fue el fundamento de la reunión. En esos cinco órdenes esperamos respuestas muy concretas".

"Siempre en estas situaciones hay más expectativas por los resultados. Pero claramente hay tres o cuatro puntos muy concretos: la designación de un comandante, el establecimiento de l destacamento, la ley que podría generar la designación de juzgados federales, la situación del sistema carcelario en los presos federales en la provincia y los procesos de urbanización de barrios son cinco puntos muy estratégicos que estuvieron dentro de lo definido", precisó.

Al preguntárse a Perotti si se iba conforme de la reunión, el gobernador sostuvo que "son clave para la ciudadanía los hechos. Hasta aquí hay un compromiso claro del Presidente que esperemos que efectivamente se vaya cumpliendo. Son muchos años, mucha acumulación de tiempo y de situaciones que queremos abordar de manera diferente. Las distintas fuerzas políticas, las entidades de la producción, del trabajo, las organizaciones sociales, las parroquias, las iglesias, los pastores, todos están con la preocupación y el deseo de trabajar en forma conjunta para enfrentar esta situación, para bajar los niveles de violencia. Que estemos aquí juntos no es una instancia excepcional: al contrario, así trabajamos en la provincia de Santa Fe, junto a cada intendente porque queremos que cada municipio tenga una creciente participación en la política de seguridad ciudadana. Estamos convencidos de que ése es el camino y que el esfuerzo federal sea comprendido por todos los argentinos".

Y añadió: "El trabajo entre Nación, provincia y municipios no tiene que tener grietas, no tiene que tener ningún espacio de dudas. Por eso los tiempos y los compromisos a cumplir serán claves: la llegada de un comandante para ayudar a coordinar las fuerzas federales para hacer operativos procedimientos que se han realizado. Necesitamos trasladar al resto de la ciudadanía la necesidad de que hay un acompañamiento permanente, que no es aislado. Que ese destacamento de la Gendarmería nuevo, a crear, es algo efectivo que pueden ver todos, que está radicado, que comenzó a ponerse en marcha. Que todas las fuerzas políticas podamos unificar un proyecto común para darle a la Justicia Federal una estructura distinta también tiene que marcar algo diferente".

"No hay espacio para ventajas, no hay espacio para chicanas ni para pases de facturas. Aqui hay una necesidad de dar una respuesta concreta a todos los santafesinos en la provincia y en particular en la ciudad de Rosario", completó.

Escuchá las declaraciones del Gobernador

Los compromisos

- Designación antes del viernes próximo de un comandante único de las fuerzas federales

- Instalación en los próximos 30 días del nuevo destacamento fijo y permanente de Gendarmería y la llegada de los primeros 300 efectivos para el mismo

- Trabajar en un proyecto común de refuerzo y creaciones de los juzgados y fiscalías de la justicia federal para la provincia de Santa Fe

- Revisar y reforzar la seguridad en las cárceles federales de las cuales muchos delitos son ordenados desde estos establecimientos.

- Trabajar coordinadamente para acelerar la urbanización de los barrios carenciados de Rosario y alrededores.

Producción periodística: Emerio Agretti, Nancy Balza, Ivana Fux