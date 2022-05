Corvalán: "Hay una clara sujeción que me impide definir"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.05.2022

Confesó que Tello le dijo que "yo seguí la jugada". También Calderón se refirió a la jugada: "Si se equivocan teniendo el VAR, estamos complicados", señaló el zaguero central tatengue.

Confesó que Tello le dijo que "yo seguí la jugada". También Calderón se refirió a la jugada: "Si se equivocan teniendo el VAR, estamos complicados", señaló el zaguero central tatengue.

Fue penal. No caben dudas de que fue penal. No lo vio Tello, no lo quiso ver o lo malinterpretó. Pero lo mismo pasó en el VAR, a 500 kilómetros de Santa Fe y con Trucco como responsable. La jugada fue suficientemente clara como para cobrarla. Y así lo entendió el propio Claudio Corvalán: "Hay una sujeción que me impide definir de una forma cómoda, la agarro mal. Se equivocó el criterio del árbitro y también se equivocó el VAR. Si dicen que van a cobrar los agarrones adentro del área, pregunto por qué no cobraron este pena. ¿Qué me dijo Tello?, que yo seguí la jugada, pero ni siquiera fue al VAR", fueron las palabras del capitán rojiblanco.

Otro que se refirió a la jugada fue Franco Calderón: "Si se equivocan teniendo en sus manos la posibilidad del VAR, estamos complicados", fue su sentencia. Lo cierto es que esa maniobra, con el partido 1 a 0 (iban 23 minutos del primer tiempo), privó a Unión de contar con una situación propicia para empatar el partido. Y quizás la suerte final hubiese sido otra.

Gustavo Munúa elogió el apoyo de la gente y volvió a referirse a un tema del que viene hablando desde hace varios partidos. "Soy realista y muy crítico con nosotros mismos. El partido con Racing fue parejo y quizás merecimos otra cosa, pero comparto que con San Lorenzo y con Gimnasia jugamos mal. Pero insisto sobre los horarios de los partidos, Nosotros jugamos temprano con San Lorenzo, con Newell's y con Gimnasia en esta última serie de partidos. Ustedes vieron lo que pasó hoy, jugando de noche el equipo tiene otra frescura. Insisto en que la siesta es muy importante cuando existe una seguidilla de partidos como la que venimos afrontando, a los efectos de completar la recuperación", dijo el entrenador tatengue.

El reclamo de Gustavo Munúa, que estuvo relativamente controlado pero igualmente protestó cuando Tello ignoró el claro penal a Corvalán. Foto: Pablo Aguirre

Sobre el partido, se queda -como la gran mayoría- con lo que el equipo hizo en el segundo tiempo. "Fue el tiempo en el que los metimos contra un arco. Ellos son un equipo peligroso y que en cualquier situación pueden aprovechar para enganchar un contragolpe porque tienen transiciones rápidas de defensa a ataque. Nosotros tuvimos mucho espíritu y nunca abandonamos la intención de dar vuelta la historia. Estamos siendo un equipo competitivo en todos los frentes. En la Copa de la Liga quedamos eliminados, pero estamos en carrera en la copa Sudamericana y siempre buscamos estar en los puestos de privilegio, incluso en este torneo local que hoy llegó a su fin para nosotros".

Por último, se refirió al equipo que decidió poner, con un solo cambio (Ramos por Álvez) en relación al que jugó en el Maracaná: "Puse lo mejor porque veía que teníamos la chance concreta de clasificar y no podíamos desaprovecharla. El equipo dejó todo en la cancha y eso es lo que nosotros valoramos y la gente también. Veremos ahora cómo es la recuperación para el partido del jueves", concluyó Munúa.

La figura de Unión fue Kevin Zenón. Lo mejor del equipo se vio por su sector, incluso con el buen apoyo que le dio Corvalán (antes del partido recibió la camiseta en honor a los 100 partidos que cumplió con la rojiblanca). Unión no tuvo la misma gravitación y desborde por el sector derecho, donde la dupla Machuca-Brítez no aportó casi nada para abrir la cancha por allí y Machuca resolvió, en casi todas las jugadas, enganchar hacia adentro para meterse en el "barullo" del sector central, generando, a lo sumo, algún tiro libre a su favor.

Kevin Zenón, por lejos la figura de Unión, maniobra ante Tripicchio, que tuvo muchas dificultades para frenarlo. Foto: Pablo Aguirre

Faltaron la cuota de claridad que son capaces de dar Luna Diale y Roldán cuando ingresó. Entonces, el equipo empujó a partir de los pelotazos de Polenta -convertido en lanzador de centros a la olla-, los desbordes de Zenón y la cantidad de pelotazos que cayeron adentro del área de Unsaín, convertido en la gran figura del partido.

El coraje, el amor propio y el hecho de vender cara la derrota, fue la imagen final que despertó aplausos en la despedida de la gente. No se jugó bien en el primer tiempo y apenas si hubo una demostración de valentía para encerrarlo a Defensa contra su propio arco. El partido terminó jugándose a puro córner adentro del área visitante, con una muralla llamada Unsaín y la escasa concreción que viene adoleciendo este equipo.

¿Qué pasa con las elecciones?

Pasaron tres semanas desde la fecha original de las elecciones en Unión (eran el 10 de abril) y no hay novedades respecto de lo que pueda llegar a ocurrir. Por lo pronto, todo parece que está en manos del juez, quien debe decidir ahora qué es lo que hay que hacer, ya que las posturas (del oficialismo y de la oposición) no llegaron a feliz término y no hubo acuerdo de ninguna índole.

Por un lado, el oficialismo propuso poner toda la documentación a disposición para que se analice; por el otro, "Más Unión" pidió que votaran todos los socios de Unión, sin distinción de antigüedad. También hubo una tercera postura, de Glorioso '89 y con ninguna se llegó a un entendimiento, por lo cuál la decisión final pasará por el juez.

En el caso de que se prolongue la decisión y no haya fecha de elecciones antes del 2 de junio, ese día vencerá el mandato de la actual comisión directiva. Erróneamente se cree que allí debiera asumir la sindicatura, pero no es así, ya que la sindicatura forma parte de la comisión directiva y también culmina el mandato. ¿Qué se debe hacer entonces?, prorrogar el mandato de la comisión directiva, algo que debiera realizar el juez tal como ocurrió en Independiente cuando se suspendieron las elecciones.

La realidad es que terminó la Copa de la Liga y se abrirá el libro de pases para el armado del plantel para el próximo torneo. Y eso lo realizará la actual comisión directiva si es que no hay fecha de elecciones en forma inmediata, algo que muchos se animan a aventurar que no será así y que "esto va para largo".