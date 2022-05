Video: impactante caída de Maxi Kleber tras una volcada en Mavericks contra Suns

Este lunes por la noche se disputó el primer punto de las semifinales de Conferencia Oeste de los Playoffs de la NBA en la serie entre Phoenix Suns y Dallas Mavericks.

El primer duelo fue para los Suns por 121 a 114, con 25 puntos de DeAndre Ayton y 23 de Devin Booker. En los Mavs, Luka Doncic sacó a relucir su repertorio con 45 unidades.

The #NBAPlayoffs presented by Google Pixel move along... all 4 Conference Semifinals series have commenced! pic.twitter.com/rydJ1cQrvA