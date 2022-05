Línea directa: "Ni Ucrania tiene calles así", "Campaña política" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 03.05.2022 - Última actualización - 15:27

15:23

Ni Ucrania tiene calles así

CARLOS ALBINO MUÉS

"Pagamos patente, ¡¡impuesto al bacheo!! Deseo que el intendente y concejales traten de circular por pasaje Sara Faisal, desde Moreno al norte hasta Corrientes. Ningún vehículo normal logrará hacerlo sin dejar amortiguadores, bieletas, puntas de eje en el camino. Creo que ninguno de ellos saben la ubicación. Ante una emergencia ni ambulancias, ni bomberos ni la policía llegarán a tiempo. Si llueve peor. Ni la pobre Ucrania, víctima de un tirano irracional, debe tener una calle en ese estado, pese a los bombardeos a que está sometida. Los municipales pululan haciendo multas o paseando con sus celulares por la peatonal. Verifiquen mis palabras. Ni un custodio de basura en parque Alberdi y a metros en la plaza de los Sapos hay; en una dependencia, dos o tres de ellos en la puerta conversando... ¡¡Pobre Santa Fe!! Como siempre, muchas gracias a ustedes".

Peligro en arterias Luciano Molinas y Brasil

JOSÉ FERNÁNDEZ DE BARRANQUITAS

"Vivo en Luciano Molinas y Brasil. A 100 m está la escuela Visión de Futuro y se produce un caos total a la hora de salida de los chicos, porque por empezar, han hecho mano para el este, cuando los chicos, de los transportes escolares tienen que bajar del lado de la calle. Tendrían que modificar el rumbo de los colectivos para que puedan hacer uso de la vereda. Aparte, todos paran ahí; nadie puede pasar, se arman discusiones y todos quieren estar en la puerta para retirar a su hijo. Es un problema que no sé cuándo lo van a solucionar. Hablé con la directora y me dijo que hizo reclamos en la Municipalidad, pero el Municipio no le da bolilla a nadie. Asimismo, la esquina de Luciano Molinas y Brasil, es un peligro. Ya hubo 2 muertes. Solicito que al menos pongan un lomo de burro. Yo había pintado de amarillo para que vean y tengan cuidado los automovilistas, tanto los que vienen del sur o del norte, porque Brasil es doble mano y Luciano Molinas es de una sola mano para el oeste. Pero pasa mucho tránsito por acá. ¡¡Hay cada frenada y choques!!, ¡¡y la Municipalidad no hace nada!! Pasan camionetas, camiones de la Municipalidad, hablé con ellos pero no pasa nada. Por eso, busco por intermedio del diario que atiendan este delicado tema".

Campaña política

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"El día 19, por la mañana, escuché al rector de la UNL, por LT10, hacer una pregunta que yo me vengo haciendo: ¿quién paga la costosa campaña política que el diputado Javier Milei viene haciendo? No hay día en que no esté en un canal de TV, en espacios televisivos, porque en todo orden periodístico, los espacios se pagan, nada es gratis. Si yo contrato una hora de una radio, la pago de mi bolsillo o alguna propaganda o alguna corriente política. El rector calificó de 'peligroso' a alguien así, porque no se sabe quién está detrás; más aún: frente al cansancio que tiene la población, por la situación actual".

Lugares para vacunación y atención telefónica

LEANDRO VALDEZ DE B° ACERÍA

"Es una locura de gente para vacunarse en la Esquina Encendida. Mi pregunta es: ¿el vacunatorio de UPCN sigue existiendo?, porque es imposible poder comunicarse. Por favor, si siguen exigiendo la vacunación contra el Covid y la gripe ¿pueden dar la información de cuál es la dirección, el teléfono, los horarios de atención y los requisitos? Porque hay que dividir un poco la ciudad. No se puede concentrar todo en un solo lugar".

Felicitaciones a Mutual Maestra

LIDIA VOUILLOZ

Siendo lectora del diario El Litoral, me permito rogarles que publiquen mis felicitaciones a Mutual Maestra.

No solo porque recibí premios por mis cuentos en varios de sus certámenes literarios, sino porque atienden a sus afiliados eficazmente. Desde sus directivos y empleados.

Como no puedo nombrar a todos, simplifico: Rosaura y Andrea y demás compañeros. Son atentos, ágiles en los trámites, comprensivos, cálidos; y destaco su radio EME con una programación excelente.

Es mi deseo que otras instituciones y obras sociales la imiten, especialmente en concursos literarios.

Creo que son ellos los únicos que los organizan en esta ciudad. Con eso, estimulan a los escritores y fomentan la lectura en niños y adultos, tan necesario en estos momentos de falta de valores.

Muchísimas gracias por este espacio.

Respetar a los adultos mayores

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

El abuelo Miguel pudo vivir sus más de 80 años, con la tranquilidad del respeto por los ancianos que hacía que le dieran el lugar en la fila del Banco o le ofrecieran un asiento en una empresa pública.

Siempre lo atendía una persona y no una máquina ante un reclamo telefónico, y al morir todavía tenía su libretón marrón de enrolamiento con el que hizo el servicio militar.

Nadie lo obligó a cambiarlo, no hubo razones tecnológicas ni comerciales ocultas, su huella digital en la primera página era el reaseguro de que se trataba de él, no se necesitaba más seguridad.

Hoy veo la falta de respeto a los adultos mayores en los Bancos, en las oficinas del Estado, en las empresas comerciales... Los obligan compulsivamente a cambiar los documentos (muchos por variar nombres de calles no solo por seguridad); siguen haciendo filas interminables en las madrugadas para cobrar en los Bancos; no se respeta su prioridad en la atención, tener que dar fe de vida, volver a firmar formularios para actualizar datos, etc.

En los últimos tiempos les están cortando los teléfonos de línea fija, obligándolos a contratar fibra óptica, teléfonos satelitales o usar celulares, cuando todos sabemos lo magras que son sus jubilaciones.

Los cambios y obras en la vía pública directamente los vuelven locos, pues faltan señalizaciones visuales y sonoras de los mismos. Insto a empresas y al Estado (nacional, provincial y municipal) a respetar los derechos de los adultos mayores, que se los trate con la deferencia que su salud psíquica y física requieren. Que los cambios no sean compulsivos y respeten sus tiempos de vida.